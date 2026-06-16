Что первые казаки-переселенцы ели и пили в военных походах? Чем кубанский борщ отличается от украинского? Чем потчевали гостей в самом дорогом ресторане Екатеринодара? Всё расскажу! У главных достопримечательностей вдоль улицы Красной мы погрузимся в гастрономическую историю, а также обсудим старые байки, легенды, поговорки и известных людей прошлого.
Описание экскурсии
- Памятник Екатерине Великой, подарившей Екатеринодару имя.
- Скульптура «Влюблённые собачки». Поговорим, почему Маяковский называл Краснодар собачкиной столицей и своей второй родиной и что предпочитал в еде.
- Гостиница «Централь», где работал самый дорогой и популярный ресторан. Раскроем, какие деликатесы здесь подавали.
- Дом купцов Аведовых — владельцев крупнейших маслобойных заводов Кубани. Бренд под фамилией братьев существует и сейчас.
- Скульптура «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». Вспомним освоение Кубани и обсудим, что служивые ели и пили в походах.
- Рестораны кубанской и кавказской кухонь, Сенной рынок. Побеседуем, как формировалась гастрономия, чем местный борщ отличается от украинского и почему здесь популярны не только вареники, но и хинкали. А также попробуем продукты и специалитеты с прилавков.
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Краснодара
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 2951 туриста
Меня зовут Светлана. Я давно мечтала жить в Краснодаре. Переехав, сразу в него влюбилась. Меня заинтересовала история как самого города, так и его жителей. Вначале своими знаниями и впечатлениями я делилась с друзьями. Потом закончила курсы гидов — и стала профессионально заниматься любимым делом. С радостью покажу вам главные достопримечательности кубанской столицы!
Входит в следующие категории Краснодара
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