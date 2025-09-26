Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеКраснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
26 сен в 08:00
28 сен в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку
Путешествие на Орлиную полку - это возможность отдохнуть от суеты, насладиться природой и провести время в термальных источниках
Начало: Около ТЦ «Галерея»
28 сен в 07:00
9 окт в 07:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лабиринтами парка Галицкого
Исследуйте парк Галицкого в Краснодаре, где каждый уголок наполнен историей и природной красотой. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: У стадиона «Краснодар»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 3850 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 3850 ₽ за всё до 10 чел.
