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здесь растут.



Человек обжил берега реки Мишоко около четырёх тысяч лет назад, что подтверждено археологическими раскопками.



В утёсах, нависших над скалой, были обнаружены древние поселения, которым свыше 120-ти тысяч лет, в ущелье найдены остатки оборонительных укреплений каменного и бронзового веков.



Природа здесь завораживает с первого взгляда: удивительные гроты, могучие скальные навесы и бодрящие лёгкой прохладой водопады не могут не поразить воображение даже самого требовательного туриста.