Мишоко в переводе с черкесского означает «Медвежья долина».
В давние времена на склонах ущелья водились бурые медведи: они приходили сюда полакомиться желудями и плодами дикорастущих кустарников и деревьев, которые в изобилии
В давние времена на склонах ущелья водились бурые медведи: они приходили сюда полакомиться желудями и плодами дикорастущих кустарников и деревьев, которые в изобилии
Описание экскурсииОзеро «Красное» Чудеса горной Адыгеи начинаются с крошечного озера, названного Красным, которое на самом деле не красное, а светло-изумрудное. Озеро рукотворное, это заброшенный карьер. Раньше вода в нём была чистая и прозрачная, но потом озеро обмелело, вода стала теплее и в нём завелись зелёные водоросли, которые придали воде изумрудный цвет. Фото тут получаются шедевральные. Экстрим-парк «Мишоко» Он расположился над ущельем. Это место интересно тем, кто любит активный отдых. Здесь можно найти развлечения на разный вкус: конные прогулки, каньонинг, пейнтбол, катание на квадроциклах и скалолазание. Троллей, натянутый над ущельем, позволяет рассмотреть Мишоко с высоты птичьего полёта. Вход на территорию парка бесплатный, поэтому можно погулять здесь и полюбоваться видами, получить порцию адреналина, наблюдая за смельчаками, а можно и самому попробовать свои силы на скалодроме. Ущелье «Мишоко» Ущелье находится на окраине посёлка Каменномостский (Хаджох) и названо по имени реки Мишоко, бегущей между скал. Река Мишоко, разрезая скальный хребет Унакоз, образует удивительной красоты каньон, высота скал которого достигает 70 метров, а гроты, пещеры, водопады и скальные навесы лишь подчеркивают его красоту. В ущелье располагаются курганные захоронения зихского и касожского периодов, меото-сарматской и скифской эпох, тщательно оберегающие тайны этих народов. Ущелье Мишоко на протяжении всего года привлекает туристов. Попасть в ущелье совершенно не трудно: в него ведёт несколько путей разной сложности, самый доступный для туристов начинается с территории экстрим-парка «Мишоко». Специальной подготовки для прохождения маршрута не требуется. Ущелье, находится в стороне от привычных туристических троп, но тем более дикой и неприступной предстает красота здешних лесов и гор. Каскады водопадов встречаются на всем протяжении ущелья, они переходят один в другой. Популярен водопад Наковальня, воды которого характерным звоном разбиваются о каменный уступ – поэтому каскаду дали такое оригинальное название. Сразу за сосновым лесом, при входе в ущелье, виден тёмный грот, возле которого расположен капельный источник, медленно наполняющий скальную чашу. Вода в роднике холодная, но очень вкусная. Пещер в ущелье немало, некоторые практически недоступны, другие удобны для посещения, но самая известная находится возле террасы, облюбованной утомлёнными путниками, с красивым названием грот Желаний. Хаджохская теснина — чудо Адыгеи Узкое ущелье в долине реки Белой протянулось на 400 метров, по бокам возвышаются красивые 40-метровые скалы. Из-за бушующего потока воды в извилистой теснине всегда шумно, поэтому каньон имеет и другое название «Шум». Центральная часть ущелья оборудована удобными ступенями и перилами. Это платный туристический объект, однако посмотреть на природное чудо можно и без затрат. Бесплатные участки расположены в начале и конце ущелья. Туда по обоим берегам реки Белой спускаются натоптанные тропы. Пляж Лагуна Самое большое впечатление можно получить именно здесь. Это начало общедоступной части теснины, удивительное место для фотосессий. Там противоположные берега Белой практически смыкаются, удерживая в верхней части завал из брёвен, застрявших здесь во время паводка. Купаться и загорать здесь не получится: по причине необычайно малой ширины каньона сюда почти не попадают солнечные лучи. По пути к Лагуне посетим ряд оборудованных площадок с живописными видами теснины. От Лагуны прогуляемся до нависающей скалы Пронеси Господи. Важная информация: Для поездки необходимо иметь:
- Документы, удостоверяющие личность.
- Страховой медицинский полис.
- Деньги (наличные) для оплаты дополнительных расходов.
- Удобную спортивную одежду и обувь, по желанию треккинговые палки.
- Для вашего удобства возьмите рюкзак.
- Воду, продукты в дорогу и весёлое настроение!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро «Красное»
- Экстрим-парк «Мишоко»
- Ущелье «Мишоко»
- Грот Желаний
- Хаджохская теснина
- Пляж Лагуна
- Скала Пронеси Господи
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
Что не входит в цену
- Услуги на скалодроме (за доп. плату)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Для поездки необходимо иметь:
- Документы, удостоверяющие личность
- Страховой медицинский полис
- Деньги (наличные) для оплаты дополнительных расходов
- Удобную спортивную одежду и обувь, по желанию треккинговые палки
- Для вашего удобства возьмите рюкзак
- Воду, продукты в дорогу и весёлое настроение
- Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок проживания и время посещения экскурсионных объектов или на замену на равнозначные, сохраняя при этом программу в целом
- Фирма не несёт ответственность за изменения стоимости дополнительных оплат по маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Исаева
5 мая 2025
Очень интересная и увлекательная экскурсия.
И
Инна
25 дек 2024
Экскурсия замечательная!
Необыкновенная красота природы и прекрасный экскурсовод, что еще нужно, чтобы получить море положительных эмоций!
Огромное спасибо и до новых встреч!
Необыкновенная красота природы и прекрасный экскурсовод, что еще нужно, чтобы получить море положительных эмоций!
Огромное спасибо и до новых встреч!
Входит в следующие категории Краснодара
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