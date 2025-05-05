Мои заказы

Экскурсии в долину лотосов из Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина лотосов» в Краснодаре, цены от 3100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
На автобусе
14 часов
16 отзывов
Групповая
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: По выходным и праздничным дням
14 сен в 07:00
28 сен в 07:00
3100 ₽ за человека
Лаго-Наки: царство гротов и водопадов «Медвежьей долины»
Пешая
На автобусе
14 часов
3 отзыва
Групповая
Лаго-Наки: царство гротов и водопадов «Медвежьей долины»
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
19 окт в 07:00
23 ноя в 07:00
3300 ₽ за человека
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Пешая
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Начало: По договорённости
Расписание: будние дни в 07:30
3 сен в 07:30
16 сен в 07:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Исаева
    5 мая 2025
    Лаго-Наки: царство гротов и водопадов «Медвежьей долины»
    Очень интересная и увлекательная экскурсия.
  • И
    Инна
    25 декабря 2024
    Лаго-Наки: царство гротов и водопадов «Медвежьей долины»
    Экскурсия замечательная!
    Необыкновенная красота природы и прекрасный экскурсовод, что еще нужно, чтобы получить море положительных эмоций!
    Огромное спасибо и до новых встреч!
  • П
    Петрухнова
    26 августа 2024
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Замечательная поездка, полное и подробное освещение всех исторических событий. Красота неописуемая!
  • Е
    Евгения
    29 июля 2024
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Добрый день! Хочу оставить самый добрый отзыв от всей души об экскурсии в Азишскую пещеру и Ходжохскую теснину. Мне все
    читать дальше

    очень понравилось, красивейшие виды природы, горы, горные реки. Особенно запомнилась экскурсия в пещеру в костюме спилиолога, на самое её дно, где течет река. Всё просто незабываемо, необычно, даёт много энергии, такого не видела никогда. Приходилось много ходить, лестницы, спуски, подъёмы, любовалась природой, дышали свежим воздухом в пещере и в лесу. Единственное, нужно иметь подготовку, чтобы физически смочь все пройти. Очень благодарна Оксане, экскурсоводу, очень грамотная, эрудированный специалист, много интересного рассказала. Посетили возле Азишской пещеры продавца Диму, но он не просто продавец, а делает целое ШОУ из продажи своей продукции. Мы купили много разных видов натурального сыра и у него ещё есть колбасы, тоже приобрели. На обратном пути заехали в дом мёда и сыра, где можно дегустировать всю продукцию и напитки. Я приобрела два вида натурального мёда. Спасибо огромное, всем очень довольна 💯

  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Всё очень понравилось. Насыщенная программа, прекрасный гид
  • Н
    Никита
    15 августа 2023
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Всё очень понравилось, экскурсовод отличный, рассказывает очень интересно
  • И
    Ирина
    14 августа 2023
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Отлично провела время, только положительные эмоции. Фитнес на весь день вам обеспечен 😉
  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод! Хотелось бы добавить посещение нижнего яруса Азишской пещеры, увидеть подземный водопад.
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2023
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    1.05.23 свой День рождения решила провести активно и не пожалела!!! Отправились на экскурсию в Хаджохскую теснину и Азишкую пещеру. Впечатления
    читать дальше

    просто потрясающие! В пещере выбрали Vip- тур по подземелью - это было нечто!!! Подземная река, экстремальные спуски, сталактиты и сталагмиты… Замечательный проводник))) Впечатлений масса! Наш экскурсовод - Оксана, очень интересно рассказывала по дороге о Краснодарском крае, за что отдельная благодарность!

  • Х
    Халдеева
    7 ноября 2022
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Экскурсия была в пещеру и на водопады. Экскурсовод очень интересно и познавательно вела экскурсию. Тайминг был комфортный для осмотра достопримечательностей. Все понравилось.
  • А
    Анастасия
    7 ноября 2022
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Экскурсия была в пещеру и на водопады. Экскурсовод очень интересно и познавательно вела экскурсию. Тайминг был комфортный для осмотра достопримечательностей. Все понравилось.
  • Х
    Халдеева
    7 ноября 2022
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Экскурсия была в пещеру и на водопады. Экскурсовод очень интересно и познавательно вела экскурсию. Тайминг был комфортный для осмотра достопримечательностей. Все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Долина лотосов»

