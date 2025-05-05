Групповая
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: По выходным и праздничным дням
14 сен в 07:00
28 сен в 07:00
3100 ₽ за человека
Групповая
Лаго-Наки: царство гротов и водопадов «Медвежьей долины»
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
19 окт в 07:00
23 ноя в 07:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Начало: По договорённости
Расписание: будние дни в 07:30
3 сен в 07:30
16 сен в 07:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИсаева5 мая 2025Очень интересная и увлекательная экскурсия.
- ИИнна25 декабря 2024Экскурсия замечательная!
Необыкновенная красота природы и прекрасный экскурсовод, что еще нужно, чтобы получить море положительных эмоций!
Огромное спасибо и до новых встреч!
- ППетрухнова26 августа 2024Замечательная поездка, полное и подробное освещение всех исторических событий. Красота неописуемая!
- ЕЕвгения29 июля 2024Добрый день! Хочу оставить самый добрый отзыв от всей души об экскурсии в Азишскую пещеру и Ходжохскую теснину. Мне все
- ЕЕлена22 апреля 2024Всё очень понравилось. Насыщенная программа, прекрасный гид
- ННикита15 августа 2023Всё очень понравилось, экскурсовод отличный, рассказывает очень интересно
- ИИрина14 августа 2023Отлично провела время, только положительные эмоции. Фитнес на весь день вам обеспечен 😉
- ООльга14 августа 2023Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод! Хотелось бы добавить посещение нижнего яруса Азишской пещеры, увидеть подземный водопад.
- ЕЕкатерина4 мая 20231.05.23 свой День рождения решила провести активно и не пожалела!!! Отправились на экскурсию в Хаджохскую теснину и Азишкую пещеру. Впечатления
- ХХалдеева7 ноября 2022Экскурсия была в пещеру и на водопады. Экскурсовод очень интересно и познавательно вела экскурсию. Тайминг был комфортный для осмотра достопримечательностей. Все понравилось.
- ААнастасия7 ноября 2022Экскурсия была в пещеру и на водопады. Экскурсовод очень интересно и познавательно вела экскурсию. Тайминг был комфортный для осмотра достопримечательностей. Все понравилось.
