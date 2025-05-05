читать дальше

очень понравилось, красивейшие виды природы, горы, горные реки. Особенно запомнилась экскурсия в пещеру в костюме спилиолога, на самое её дно, где течет река. Всё просто незабываемо, необычно, даёт много энергии, такого не видела никогда. Приходилось много ходить, лестницы, спуски, подъёмы, любовалась природой, дышали свежим воздухом в пещере и в лесу. Единственное, нужно иметь подготовку, чтобы физически смочь все пройти. Очень благодарна Оксане, экскурсоводу, очень грамотная, эрудированный специалист, много интересного рассказала. Посетили возле Азишской пещеры продавца Диму, но он не просто продавец, а делает целое ШОУ из продажи своей продукции. Мы купили много разных видов натурального сыра и у него ещё есть колбасы, тоже приобрели. На обратном пути заехали в дом мёда и сыра, где можно дегустировать всю продукцию и напитки. Я приобрела два вида натурального мёда. Спасибо огромное, всем очень довольна 💯