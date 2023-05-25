Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с Новороссийском — городом-героем, где каждая улица хранит память о важных страницах истории страны.



Вы посетите мемориал «Малая Земля», прогуляетесь по знаменитой набережной, увидите легендарный крейсер «Михаил Кутузов» и главные памятники города. Экскурсия объединяет военную историю, морские традиции и красивые виды на Цемесскую бухту. 5 4 отзыва

КрайЮГА Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 12 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии «На берегу Цемесской бухты стоит вторую сотню лет Отчизны город самый лучший, не перечесть его побед». Эти строки посвящены Новороссийску — городу-труженику, городу-герою и городу воинской славы. Его история хранит немало примеров мужества, а улицы, памятники и мемориалы напоминают о событиях, навсегда изменивших судьбу страны. По дороге из Краснодара гид расскажет об истории края, а по прибытии вас ждет обзорная экскурсия по Новороссийску. Одной из главных остановок станет мемориальный комплекс «Малая Земля», посвященный героической высадке морского десанта в годы Великой Отечественной войны. Вы увидите знаменитый монумент, напоминающий нос десантного корабля, посетите музей воинской славы и познакомитесь с экспозицией боевой техники под открытым небом. Экскурсия продолжится на набережной имени Л. М. Серебрякова, где расположены знаковые памятники города: «Морская слава России», памятник Отцам-основателям Новороссийска и фонтан-скульптура «Дарующая воду». Отсюда открываются красивые виды на Цемесскую бухту и порт. Особое место в программе занимает посещение легендарного крейсера «Михаил Кутузов» — одного из лучших образцов мирового военного кораблестроения, внесенного ЮНЕСКО в каталог исторически ценных кораблей.

будние дни в 07:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Главные достопримечательности Новороссийска

Мемориальный комплекс «Малая Земля»

Мемориальный комплекс «Долина смерти»

Набережную имени Л.М. Серебрякова

Крейсер «Михаил Кутузов»

Памятник «Морская слава России»

Фонтан-скульптуру «Дарующая воду»

Памятник Отцам-основателям города

Цемесскую бухту

Панорамы морского порта Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Мемориальный комплекс «Малая земля» - цена уточняется

Крейсер «Михаил Кутузов» - 600 руб/чел, школьники и студенты - 300 руб/чел Где начинаем и завершаем? Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: будние дни в 07:30 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.