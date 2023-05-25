Познакомьтесь с Новороссийском — городом-героем, где каждая улица хранит память о важных страницах истории страны.
Вы посетите мемориал «Малая Земля», прогуляетесь по знаменитой набережной, увидите легендарный крейсер «Михаил Кутузов» и главные памятники города. Экскурсия объединяет военную историю, морские традиции и красивые виды на Цемесскую бухту.
Вы посетите мемориал «Малая Земля», прогуляетесь по знаменитой набережной, увидите легендарный крейсер «Михаил Кутузов» и главные памятники города. Экскурсия объединяет военную историю, морские традиции и красивые виды на Цемесскую бухту.
Описание экскурсии«На берегу Цемесской бухты стоит вторую сотню лет Отчизны город самый лучший, не перечесть его побед». Эти строки посвящены Новороссийску — городу-труженику, городу-герою и городу воинской славы. Его история хранит немало примеров мужества, а улицы, памятники и мемориалы напоминают о событиях, навсегда изменивших судьбу страны. По дороге из Краснодара гид расскажет об истории края, а по прибытии вас ждет обзорная экскурсия по Новороссийску. Одной из главных остановок станет мемориальный комплекс «Малая Земля», посвященный героической высадке морского десанта в годы Великой Отечественной войны. Вы увидите знаменитый монумент, напоминающий нос десантного корабля, посетите музей воинской славы и познакомитесь с экспозицией боевой техники под открытым небом. Экскурсия продолжится на набережной имени Л. М. Серебрякова, где расположены знаковые памятники города: «Морская слава России», памятник Отцам-основателям Новороссийска и фонтан-скульптура «Дарующая воду». Отсюда открываются красивые виды на Цемесскую бухту и порт. Особое место в программе занимает посещение легендарного крейсера «Михаил Кутузов» — одного из лучших образцов мирового военного кораблестроения, внесенного ЮНЕСКО в каталог исторически ценных кораблей.
будние дни в 07:30
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности Новороссийска
- Мемориальный комплекс «Малая Земля»
- Мемориальный комплекс «Долина смерти»
- Набережную имени Л.М. Серебрякова
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Памятник «Морская слава России»
- Фонтан-скульптуру «Дарующая воду»
- Памятник Отцам-основателям города
- Цемесскую бухту
- Панорамы морского порта
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Мемориальный комплекс «Малая земля» - цена уточняется
- Крейсер «Михаил Кутузов» - 600 руб/чел, школьники и студенты - 300 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: будние дни в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
В мае наш дружный 5 класс вместе с родителями отправился в увлекательную поездку в Новороссийск — для многих это была первая экскурсия за пределы города. Все остались в полном восторге!
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Х
Хочу выразить благодарность нашему гиду Евгению за профессионализм, внимательное отношение и отличное чувство юмора. 13 мая наша группа из школьников и родителей побывала на экскурсии в Новороссийске. Всё прошло замечательно, даже сильный ветер не помешал получить удовольствие от поездки. Евгений подаёт информацию интересно и по делу, тонко чувствуя, когда и что лучше рассказать. Все остались довольны. Смело рекомендуем!
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М
25 марта мы отправились на экскурсию в Новороссийск. В программе были мемориал «Малая Земля», крейсер «Михаил Кутузов» и прогулка по Суджукской косе. Евгений проявил себя как опытный гид и приятный человек. Он быстро понял настрой нашей группы и грамотно выстроил общение, особенно с подростками. Экскурсия прошла интересно и насыщенно. Большое спасибо за отлично проведённое время!
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Е
Евгений — отличный гид, с которым поездки проходят на одном дыхании. Всё организовано чётко и удобно: интересные рассказы, насыщенная программа и внимание к деталям. После таких экскурсий остаётся желание путешествовать ещё. Рекомендуем!
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Входит в следующие категории Краснодара
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