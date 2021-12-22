Маршрут: Краснодар — Новороссийск — Краснодар

«На берегу Цемесской бухты стоит вторую сотню лет Отчизны город самый лучший, не перечесть его побед». Эти строки поэта посвящены Новороссийску — городу-труженику, городу-герою, городу воинской славы. Он прославлен людьми храбрыми и мужественными.

Выезд из Краснодара переезд в Новороссийск ~ 160 км.

Обзорная экскурсия в пути.

Прибытие в Новороссийск. Обзорная экскурсия по городу.

Посещение Новороссийского планетария.

Планетарий является достопримечательностью не только Новороссийска, но и всего Краснодарского края. Он был признан объектом историко-культурного наследия. Смотровой зал новороссийского планетария может вместить 60 человек. В центре зала установлен специальный демонстрационный аппарат диаметром 8 метров. Этот аппарат позволяет воспроизводить на экране точную картину планет Солнечной системы, звездного неба, полярные сияния, а также кометы, метеоры и многие другие астрономические объекты и явления.

Как вариант и по желанию, вместо планетария можно посетить мемориальный комплекс "Долина Смерти" в Мысхако.

Посещение ансамбля «Малая Земля»

Мемориальный комплекс на Малой земле посвящен героической высадке морского десанта на берег. Монумент «Малая земля» представляет собой два железобетонных ребра треугольника, символизирующих вздыбленный нос десантного корабля, это мощь и натиск воинов. Экспозиция музея воинской славы представлена внутри этого ребра. Рядом находится небольшой музей советской и трофейной боевой техники под открытым небом.

Обед

Знакомство со знаменитой набережной им. Л. М. Серебрякова, осмотр памятника «Морская слава России», памятника Отцам-основателям города, фонтан-скульптуру «Дарующая воду» и др.

Посещение легендарного крейсера «Михаил Кутузов», который экспертами признан одним из шедевров мирового судостроения, а ЮНЕСКО занесло его в каталог, как корабль, представляющий историческую ценность.

17:00 Отъезд в Краснодар

Предположительное прибытие в 20:00