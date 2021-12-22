Новороссийск - город-труженик, город-герой

Достопримечательности Новороссийска несут в себе не только исторические, но

Индивидуально
для 4 чел.
Достопримечательности Новороссийска несут в себе не только исторические, но и культурные ценности для всех тех, кто решил познакомиться с этим легендарным городом.

Мы посетим легендарный крейсер «Михаил Кутузов», планетарий, а ещё поплывем на двухпалубном кораблике по акватории Цемесской бухты.
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Новороссийск - город-труженик, город-герой

Что вы увидите 🤩

  • Главные достопримечательности города
  • Новороссийский планетарий
  • Ансамбль «Малая Земля»
  • Набережная им. Л. М. Серебрякова
  • Памятник «Морская слава России»
  • Фонтан-скульптура «Дарующая воду»
  • Памятник Отцам-основателям города
  • Крейсер «Михаил Кутузов»
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Маршрут: Краснодар — Новороссийск — Краснодар
«На берегу Цемесской бухты стоит вторую сотню лет Отчизны город самый лучший, не перечесть его побед». Эти строки поэта посвящены Новороссийску — городу-труженику, городу-герою, городу воинской славы. Он прославлен людьми храбрыми и мужественными.
Выезд из Краснодара переезд в Новороссийск ~ 160 км.
Обзорная экскурсия в пути.
Прибытие в Новороссийск. Обзорная экскурсия по городу.

Посещение Новороссийского планетария.

Планетарий является достопримечательностью не только Новороссийска, но и всего Краснодарского края. Он был признан объектом историко-культурного наследия. Смотровой зал новороссийского планетария может вместить 60 человек. В центре зала установлен специальный демонстрационный аппарат диаметром 8 метров. Этот аппарат позволяет воспроизводить на экране точную картину планет Солнечной системы, звездного неба, полярные сияния, а также кометы, метеоры и многие другие астрономические объекты и явления.
Как вариант и по желанию, вместо планетария можно посетить мемориальный комплекс "Долина Смерти" в Мысхако.

Посещение ансамбля «Малая Земля»

Мемориальный комплекс на Малой земле посвящен героической высадке морского десанта на берег. Монумент «Малая земля» представляет собой два железобетонных ребра треугольника, символизирующих вздыбленный нос десантного корабля, это мощь и натиск воинов. Экспозиция музея воинской славы представлена внутри этого ребра. Рядом находится небольшой музей советской и трофейной боевой техники под открытым небом.

Обед

Знакомство со знаменитой набережной им. Л. М. Серебрякова, осмотр памятника «Морская слава России», памятника Отцам-основателям города, фонтан-скульптуру «Дарующая воду» и др.
Посещение легендарного крейсера «Михаил Кутузов», который экспертами признан одним из шедевров мирового судостроения, а ЮНЕСКО занесло его в каталог, как корабль, представляющий историческую ценность.
17:00 Отъезд в Краснодар
Предположительное прибытие в 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
  • Планетарий — 250 руб/взр 160 руб/дет
  • Музейный комплекс «Малая земля» — 150 руб/взр 80 руб/дет
  • Крейсер «Михаил Кутузов» — 300 руб/взр 100 руб/дет (до 14 лет)
  • Обед
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится
Когда: будние дни в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • документы, удостоверяющие личность, удобную одежду и обувь по погоде и весёлое настроение.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

будние дни в 07:30

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