1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: В центре Краснодара
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Начало: На Одесской улице в Краснодаре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ИИрина29 мая 2024Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.
- ККристина30 апреля 2024Очень благодарна Анне за экскурсию и рекомендую ее от всей души! Я была в городе всего 9 часов: нужно было
- ССветлана26 апреля 2024Благодарим Анну за увлекательное 1,5 часовое путешествие по центру Краснодара. Все прошло очень позитивно, познавательно и легко!!!! Маршрут - удобный, Гид - профессиональный, Город - цветущий! Компании Трипстер - успешного развития и благодарных туристов, всех благ!!!!
- ГГалина1 апреля 2024Были на экскурсии с семьей и друзьями. Все очень понравилось! Частичка огромных знаний Виктории теперь в нас:) приедем еще!
- ААндрей29 октября 2023Экскурсия понравилась. История казачества увлекательна. Очень здорово, что о казаках гид знает не понаслышке. Ставлю зачет)
- ТТатьяна29 сентября 2023Я в Краснодаре была первый раз. Первое впечатление от города было таким, что больше не поеду сюда. Во время экскурсии
- ННадежда18 ноября 2021Очень понравилась экскурсия. Виктория смогла влюбить нашу группу в Краснодар. У нее очень интересная подача материала и огромный багаж знаний. Она смогла подобрать маршрут экскурсии, который был оптимален для нашей группы и отлично дополнил наш день в городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Царские ворота»
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