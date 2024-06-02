Царские ворота – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Царские ворота» в Краснодаре, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
122 отзыва
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990 за человека
Краснодар на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: В центре Краснодара
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Краснодарская Аврора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Начало: На Одесской улице в Краснодаре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Краснодар на авто
    Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.
  • К
    Кристина
    30 апреля 2024
    Интересный Краснодар
    Очень благодарна Анне за экскурсию и рекомендую ее от всей души! Я была в городе всего 9 часов: нужно было
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    и дела сделать и очень хотелось познакомиться с городом. Анна пошла мне навстречу и провела экскурсию в удобное для меня время. Рассказывала интересно, видно, что человек любит свой город и действительно много о нем знает. Теперь я тоже очень люблю Краснодар, восхищаюсь его меценатами и очень рада за жителей. Думаю, что приеду еще не раз, и обязательно обращусь к Анне за экскурсией для друзей и знакомых. Спасибо еще раз за интересно и познавательно проведенное время и за положительные эмоции, которые я получила в Краснодаре!

  • С
    Светлана
    26 апреля 2024
    Интересный Краснодар
    Благодарим Анну за увлекательное 1,5 часовое путешествие по центру Краснодара. Все прошло очень позитивно, познавательно и легко!!!! Маршрут - удобный, Гид - профессиональный, Город - цветущий! Компании Трипстер - успешного развития и благодарных туристов, всех благ!!!!
  • Г
    Галина
    1 апреля 2024
    Краснодар на авто
    Были на экскурсии с семьей и друзьями. Все очень понравилось! Частичка огромных знаний Виктории теперь в нас:) приедем еще!
  • А
    Андрей
    29 октября 2023
    Краснодарская Аврора
    Экскурсия понравилась. История казачества увлекательна. Очень здорово, что о казаках гид знает не понаслышке. Ставлю зачет)
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2023
    Краснодар на авто
    Я в Краснодаре была первый раз. Первое впечатление от города было таким, что больше не поеду сюда. Во время экскурсии
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    с Викторией мнение изменилось на протиположное. Вот, что значит, встретить такого замечательного человека, высоко профессионального экскурсовода, мастера слова, знатока истории города. За два часа передо мной прошли события от первых поселений до сегодняшних дней Краснодара. Для общения с Викторией двух часов мало, хочется слушать и слушать. Всем советую посетить эту экскурсию.

  • Н
    Надежда
    18 ноября 2021
    Краснодарская Аврора
    Очень понравилась экскурсия. Виктория смогла влюбить нашу группу в Краснодар. У нее очень интересная подача материала и огромный багаж знаний. Она смогла подобрать маршрут экскурсии, который был оптимален для нашей группы и отлично дополнил наш день в городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Царские ворота»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Царские ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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