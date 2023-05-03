Городской сад – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Городской сад» в Краснодаре, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По центральной улице Краснодара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Краснодар - город на «золотой параллели»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: на Индустриальной улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Краснодар - казачий край
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 мая 2023
    Краснодар - город на «золотой параллели»
    Мы экскурсию выбрали из-за машины, т. к. в городе были один день и хотели посмотреть и сфотографировать максимально. Поэтому тема экскурсии изменилась. Экскурсовод много знает, рассказывает. Нам не хватило прогулок по городу.
  • С
    Светлана
    27 апреля 2023
    Краснодар - город на «золотой параллели»
    Огромное спасибо Виктории за познавательную экскурсию. Мы получили ответы на всё наши вопросы. Песню "Ойся, ты Ойся", которую мы пели в машине, мы не забудем никогда!
  • Е
    Екатерина
    21 марта 2023
    Краснодар - казачий край
    Прекрасная экскурсия, рекомендую, моим очень понравилось,узнайте у гида о больших экскурсиях по казачьим местам 😉
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2022
    Краснодар - город на «золотой параллели»
    Виктория, благодарю за познавательную экскурсию. Очень интересный рассказ о природе и истории Краснодара, Кубани, казачества. Я впервые в этих местах,
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    но за трехчасовую обзорную экскурсию получила массу ярких впечатлений, После этого краткого, но увлекательного знакомства с Краснодарским краем хочется побывать в каждом его регионе и подробно узнать о нем! Благодарю! Буду планировать следующую встречу с Вами!

  • Т
    Татьяна
    1 октября 2020
    По центральной улице Краснодара
    Познавательная обзорная экскурсия. И город Краснодар - замечательный!
  • Д
    Денис
    13 июля 2020
    По центральной улице Краснодара
    Экскурсия нам очень понравилась. О Краснодаре почти ничего не знали, но в итоге каждый узнал про город что то интересное.
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    У нас очень сложная группа: родители и трое детей(9 лет, 17 лет, 21 год), Екатерине удалось привлечь каждого! Особенно мелкого (чувствуется умение работать с детьми). Содержание экскурсии было разнообразное, говорилось не только про исторические факты, но и про современную жизнь города. Настроение создано отличное! Город показался живым и светлым! Спасибо.

  • М
    Марина
    6 мая 2019
    По центральной улице Краснодара
    Экскурсию по Краснодару (По Центральной улице) мы заказывали 30 января – на 5 мая! Выбора не было (на тот момент
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    предлагалось 2 экс. ). Удивительно, на такой интересный город на сайте местных жителей (краеведов и знатоков) представлен так сиротливо. Анна С. на вопросы отвечала скупо, и я не стала ее утомлять расспросами. Хотя обычно местные экскурсоводы (я часто пользуюсь услугами этого сайта) общаются активно и с удовольствием. За два дня до экскурсии пришло напоминание и от сайта и от Анны С. Мы подтвердили готовность прийти на экскурсию. И на сайте, и в напоминании было сказано: «Начало экскурсии – остановка Захарова». Прекрасно. Мы выехали из гостиницы с запасом времени. По пути (в трамвае) выяснили, что такой остановки нет. Она была когда-то, но теперь ее переименовали. Причем не все пассажиры трамвая знали об этом (что она была). Мы, конечно, разобрались, благо краснодарцы очень гостеприимны и внимательны к приезжим. Но возвращались две остановки пешком. Уж краснодарскому гиду не мешало бы это знать! А не назначать встречу людям, которые впервые оказались в городе, на несуществующей остановке трамвая. На остановку (теперь это «Водолечебница») пришла не Анна, а Людмила. Как зовут экскурсовода, не важно. Людмила провела прекрасную экскурсию – профессиональный экскурсовод. На вопросы отвечала, все просьбы выполняла (там постоять, туда зайти, здесь остановиться). Нам все понравилось. Объяснила, как добраться до парка Галицкого, куда мы собирались после экскурсии. Но у нас не было сил ехать городским транспортом, и она помогла нам вызвать такси! В общем, все прекрасно. Но от общения с Анной С. остался осадок. Мы не уточняли, почему пришла Людмила, а не Анна. И Анна в эсемеске просто поставила нас перед фактом, что придет другой человек. Создалось впечатление, что не она сама водит экскурсии, а руководит организацией, которая этим занимается. Бог в помощь! Но так и надо писать на сайте! А не рассказывать, как «я лично люблю свой город и с каким удовольствием показываю его всем, кто им интересуется»!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Городской сад»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Городской сад" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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