1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: на Индустриальной улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 мая 2023Мы экскурсию выбрали из-за машины, т. к. в городе были один день и хотели посмотреть и сфотографировать максимально. Поэтому тема экскурсии изменилась. Экскурсовод много знает, рассказывает. Нам не хватило прогулок по городу.
- ССветлана27 апреля 2023Огромное спасибо Виктории за познавательную экскурсию. Мы получили ответы на всё наши вопросы. Песню "Ойся, ты Ойся", которую мы пели в машине, мы не забудем никогда!
- ЕЕкатерина21 марта 2023Прекрасная экскурсия, рекомендую, моим очень понравилось,узнайте у гида о больших экскурсиях по казачьим местам 😉
- ТТатьяна2 июля 2022Виктория, благодарю за познавательную экскурсию. Очень интересный рассказ о природе и истории Краснодара, Кубани, казачества. Я впервые в этих местах,
- ТТатьяна1 октября 2020Познавательная обзорная экскурсия. И город Краснодар - замечательный!
- ДДенис13 июля 2020Экскурсия нам очень понравилась. О Краснодаре почти ничего не знали, но в итоге каждый узнал про город что то интересное.
- ММарина6 мая 2019Экскурсию по Краснодару (По Центральной улице) мы заказывали 30 января – на 5 мая! Выбора не было (на тот момент
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Городской сад»
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