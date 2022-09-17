Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Правила игры
Вы не будете знать заранее, что ждёт вас в эти 2 часа. Доверьтесь и отпустите контроль. Перед встречей вы заполните специальную анкету: мы спросим вас об увлечениях, вкусовых предпочтениях и личных пожеланиях, а затем подберем индивидуальный маршрут. Во время прогулки с вами будет чуткий ведущий — он мягко направляет, следит за безопасностью, создаёт атмосферу, никуда не спешит, но придерживается намеченного плана. По вашему желанию мы добавим в маршрут гастрономическую часть: найдём подходящее место (кафе или ресторан) и подберем блюда из меню, ориентируясь на ваши пожелания и бюджет. Пробовать еду с закрытыми глазами — это весьма необычное ощущение, а кормить друг друга — очень трепетное.
Маленький отпуск
На маршруте вам будут предложены задания на взаимодействие с уличными объектами, разными предметами или друг с другом. Суть прогулки — ощутить себя в моменте, включить чувства на полную мощность, обратить внимание на то, что с открытыми глазами мы делаем на автомате или вообще не замечаем. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие от возможности расслабиться. Подарите себе маленькое приключение, которое приносит много новых эмоций, сближает и дает возможность перезагрузиться, — даже если у вас есть всего два часа.
Организационные детали
Выбирайте, пожалуйста, удобную обувь без каблука, одежду по погоде, зонт, если по прогнозу обещают дождь. Чтобы гулять комфортно, не берите больших сумок и рюкзаков.
Если вы дарите такую прогулку в качестве сюрприза, предупредите, пожалуйста, своего близкого человека об этих деталях
Стоимость гастрономической части обсуждается отдельно, ориентируясь на ваш бюджет
За дополнительную плату (3000 руб. /час) мы пригласим фотографа для репортажной съемки. Или ведущая сделает несколько памятных фотографий на ваш телефон — это бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Yulia — ваша команда гидов в Краснодаре
Меня зовут Юля и я проводник в мир чувств! Больше 5 лет я показываю людям, что интересного произойдет, если на время закрыть глаза и отправиться в путешествие.
За это время у меня появилась целая команда единомышленников. Каждый из нас — чуткий и душевный человек, с которым тепло и уютно. В обычной жизни мы профессиональные актеры, фотографы, психологи, ведущие разных мероприятий. Мы посвящаем себя другим людям.
С радостью поделимся с вами своими открытиями, устроим по-настоящему необычное путешествие с закрытыми глазами, которое надолго запомнится приятными эмоциями.