2 часа вы будете познавать окружающий мир необычным способом — без возможности видеть. Вместе с близким человеком, идущим с вами рука об руку, вы почувствуете город на ощупь, вдохнете запах, услышите контраст тихих двориков и бегущих улиц. А проводник обратит внимание на внутренние ощущения и поможет сделать прогулку яркой и объёмной.

Описание

Что вас ожидает

Правила игры

Вы не будете знать заранее, что ждёт вас в эти 2 часа. Доверьтесь и отпустите контроль. Перед встречей вы заполните специальную анкету: мы спросим вас об увлечениях, вкусовых предпочтениях и личных пожеланиях, а затем подберем индивидуальный маршрут. Во время прогулки с вами будет чуткий ведущий — он мягко направляет, следит за безопасностью, создаёт атмосферу, никуда не спешит, но придерживается намеченного плана. По вашему желанию мы добавим в маршрут гастрономическую часть: найдём подходящее место (кафе или ресторан) и подберем блюда из меню, ориентируясь на ваши пожелания и бюджет. Пробовать еду с закрытыми глазами — это весьма необычное ощущение, а кормить друг друга — очень трепетное.

Маленький отпуск

На маршруте вам будут предложены задания на взаимодействие с уличными объектами, разными предметами или друг с другом. Суть прогулки — ощутить себя в моменте, включить чувства на полную мощность, обратить внимание на то, что с открытыми глазами мы делаем на автомате или вообще не замечаем. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие от возможности расслабиться. Подарите себе маленькое приключение, которое приносит много новых эмоций, сближает и дает возможность перезагрузиться, — даже если у вас есть всего два часа.

Организационные детали