Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами

Чувственное путешествие с любимым человеком по историческому центру города или в парке Галицкого

2 часа вы будете познавать окружающий мир необычным способом — без возможности видеть.

Вместе с близким человеком, идущим с вами рука об руку, вы почувствуете город на ощупь, вдохнете запах, услышите контраст тихих двориков и бегущих улиц. А проводник обратит внимание на внутренние ощущения и поможет сделать прогулку яркой и объёмной.
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Правила игры

Вы не будете знать заранее, что ждёт вас в эти 2 часа. Доверьтесь и отпустите контроль. Перед встречей вы заполните специальную анкету: мы спросим вас об увлечениях, вкусовых предпочтениях и личных пожеланиях, а затем подберем индивидуальный маршрут. Во время прогулки с вами будет чуткий ведущий — он мягко направляет, следит за безопасностью, создаёт атмосферу, никуда не спешит, но придерживается намеченного плана. По вашему желанию мы добавим в маршрут гастрономическую часть: найдём подходящее место (кафе или ресторан) и подберем блюда из меню, ориентируясь на ваши пожелания и бюджет. Пробовать еду с закрытыми глазами — это весьма необычное ощущение, а кормить друг друга — очень трепетное.

Маленький отпуск

На маршруте вам будут предложены задания на взаимодействие с уличными объектами, разными предметами или друг с другом. Суть прогулки — ощутить себя в моменте, включить чувства на полную мощность, обратить внимание на то, что с открытыми глазами мы делаем на автомате или вообще не замечаем. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие от возможности расслабиться. Подарите себе маленькое приключение, которое приносит много новых эмоций, сближает и дает возможность перезагрузиться, — даже если у вас есть всего два часа.

Организационные детали

  • Выбирайте, пожалуйста, удобную обувь без каблука, одежду по погоде, зонт, если по прогнозу обещают дождь. Чтобы гулять комфортно, не берите больших сумок и рюкзаков.
  • Если вы дарите такую прогулку в качестве сюрприза, предупредите, пожалуйста, своего близкого человека об этих деталях
  • Стоимость гастрономической части обсуждается отдельно, ориентируясь на ваш бюджет
  • За дополнительную плату (3000 руб. /час) мы пригласим фотографа для репортажной съемки. Или ведущая сделает несколько памятных фотографий на ваш телефон — это бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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