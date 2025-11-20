Скала Чёртов палец и панорамы Адыгеи - из Краснодара с фотосессией

Вас ждёт подъём к скальной формации в форме гигантского пальца, устремлённого в небо. Мы прокатимся по канатной дороге и пройдём лесными тропинками по хребту Уна-Коз. С высоты откроются панорамы долин и гор Адыгеи и мы выберем самые выразительные ракурсы для фотографий.

Подъём к скале

Часть пути преодолеем по канатной дороге, а затем пройдём 2,5 километра по лесным и горным тропам. Маршрут проходит среди хвойных деревьев, по открытым участкам и склонам с видами на Уна-Коз и окружающие хребты.

Чёртов палец

Каменный выступ на хребте Уна-Коз будто стоит отдельно от основного массива. Его силуэт напоминает палец или зуб — отсюда и легенды, которые ходят среди местных жителей. Мы поднимемся к смотровой площадке, найдём лучшие ракурсы и увидим панорамы гор и долин с высоты более 1000 метров.

Примерный тайминг

6:30 — выезд из Краснодара

9:30 — подъём по канатной дороге

11:30 — треккинг к скале Чёртов палец

13:30 — обед (по желанию)

14:30 — термальные источники (по желанию)

15:30 — выезд обратно

Организационные детали