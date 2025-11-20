Скала Чёртов палец и панорамы Адыгеи - из Краснодара с фотосессией

Вас ждёт подъём к скальной формации в форме гигантского пальца, устремлённого в небо. Мы прокатимся по канатной дороге и пройдём лесными тропинками по хребту Уна-Коз.
С высоты откроются панорамы долин и гор Адыгеи и мы выберем самые выразительные ракурсы для фотографий.
С высоты откроются панорамы долин и гор Адыгеи и мы выберем самые выразительные ракурсы для фотографий.
Описание фото-прогулки
Подъём к скале
Часть пути преодолеем по канатной дороге, а затем пройдём 2,5 километра по лесным и горным тропам. Маршрут проходит среди хвойных деревьев, по открытым участкам и склонам с видами на Уна-Коз и окружающие хребты.
Чёртов палец
Каменный выступ на хребте Уна-Коз будто стоит отдельно от основного массива. Его силуэт напоминает палец или зуб — отсюда и легенды, которые ходят среди местных жителей. Мы поднимемся к смотровой площадке, найдём лучшие ракурсы и увидим панорамы гор и долин с высоты более 1000 метров.
Примерный тайминг
6:30 — выезд из Краснодара
9:30 — подъём по канатной дороге
11:30 — треккинг к скале Чёртов палец
13:30 — обед (по желанию)
14:30 — термальные источники (по желанию)
15:30 — выезд обратно
Организационные детали
- Поездка проходит на Hyundai Solaris
- Подъём на скалу не требует специальной физической подготовки
- Я сделаю для вас 50+ снимков на iPhone 14 Pro и отправлю сразу после поездки
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 1200 ₽ (взрослые и дети от 12 лет), дети 6–12 лет — 600 ₽, обед в кафе (по желанию), парковки. По желанию я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Начало: В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица...
Завтра в 06:30
21 ноя в 06:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
8 дек в 08:30
9 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Адыгея и плато Лаго-Наки
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
23 ноя в 07:30
24 ноя в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.