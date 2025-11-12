читать дальше

заповедник посетили, узнали много про термальные курорты (удивлена, но в Адыгеи и это есть), были и в столичном)) Майкопе, вдоволь налюбовались горыми пейзажами на смотровых, чудесно провели день на природе в компании Юры! Кроме того, автомобиль максимально комфортный, Юра опытный гид, знающий все местные нюансыи учитывающий все ваши пожелания, с ним надежно и безопасно, рекомендуем👍👍👍 ну и не пренебрегайте советами Юры, где во время экскурсии покушать, что купить из сувениров, тут тоже проверено на личном опыте - все супер!