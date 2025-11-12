Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
Индивидуальная поездка на плато Лаго-Наки подарит незабываемые виды и исторические открытия. Окунитесь в красоту природы и узнайте больше о местных традициях
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
«С неё открываются фантастические панорамы Кавказских гор»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Скала Киселёва, мыс Агрия и винодельня из Краснодара
Видовой маршрут от диких скал до знаменитой кинолокации
«1 час | Мыс Агрия: дикая природа и панорамы»
21 ноя в 07:00
22 ноя в 07:00
12 990 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Скала Чёртов палец и панорамы Адыгеи - из Краснодара с фотосессией
Погрозить пальцем на фото с высоты более 1000 метров
«Мы поднимемся к смотровой площадке, найдём лучшие ракурсы и увидим панорамы гор и долин с высоты более 1000 метров»
21 ноя в 06:00
22 ноя в 06:00
14 990 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения12 ноября 2025Мы провели прекрасно маленькое путешествие с Юрием. Побывали в очень красивых местах, заезжали на цветочную ферму и на ферму альпак,
- ВВладимир2 ноября 2025Мы ездили на плато Лаго Наки с Юрием. Маршрут проходил по живописным местам. Красивые виды со смотровых площадок. При этом
- ДДмитрий1 ноября 2025Отличный гид и хороший человек. Получили незабываемые впечатления, рекомендую 👍
- ААлександр28 сентября 2025Отличное путешествие. Отдохнули и получили интересную информацию. За один день посмотрели самые интересные локации и посетили топовые места Адыгеи сверх программы. Огромное спасибо Юрию за экскурсию и просто приятное общение. Фото просто потрясающие!
- ЮЮлия12 августа 2025Всё отлично 👌
- ССергей27 июня 2025Комфортная и интересная поездка в компании с тактичным и общительным гидом. Красота природы, комфортный автомобиль, непринуждённое общение и колорит Адыгеи делают отдых запоминающимся.
Отдельное спасибо гиду Юрию за опеку и возможность корректировать маршрут по интересам и возможностям.
- ААлександр5 июня 2025Юрий - отличный гид с идеальным для путешествий авто!
Путешествовали с сыном 8 лет. Юрий легко нашел общий язык и со мной, и с сыном.
Поездка прошла максимально позитивно!
- ЯЯрославна12 мая 2025Благодарим Юрия за знакомство с красотами Адыгеи и Краснодарского края! Мы и в "Альпах" побывали, и "Ниагарский водопад" видели,и природный
- ЕЕкатерина9 мая 2025Прекрасная поездка💫💫💫
- ММария4 мая 2025Благодарим Юру за экскурсию! Провел для нас экскурсию с душой и теплом. Адыгея очень впечатлила, хоть нам и не повезло
- ААнна20 апреля 2025На экскурсию ездили мои дети 7-ми и 9-ти лет вместе с помощницей. Юрий адаптировал маршрут и активности под возраст и интересы детей. Всё прошло отлично. Уставшие, но счастливые вернулись они домой. Однозначно, рекомендую.
