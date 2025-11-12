Мои заказы

Красивые виды и панорамы Краснодара

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Краснодаре, цены от 12 990 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
На машине
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
Индивидуальная поездка на плато Лаго-Наки подарит незабываемые виды и исторические открытия. Окунитесь в красоту природы и узнайте больше о местных традициях
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
«С неё открываются фантастические панорамы Кавказских гор»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Скала Киселёва, мыс Агрия и винодельня из Краснодара
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Скала Киселёва, мыс Агрия и винодельня из Краснодара
Видовой маршрут от диких скал до знаменитой кинолокации
«1 час | Мыс Агрия: дикая природа и панорамы»
21 ноя в 07:00
22 ноя в 07:00
12 990 ₽ за всё до 4 чел.
Скала Чёртов палец и панорамы Адыгеи - из Краснодара с фотосессией
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Скала Чёртов палец и панорамы Адыгеи - из Краснодара с фотосессией
Погрозить пальцем на фото с высоты более 1000 метров
«Мы поднимемся к смотровой площадке, найдём лучшие ракурсы и увидим панорамы гор и долин с высоты более 1000 метров»
21 ноя в 06:00
22 ноя в 06:00
14 990 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    12 ноября 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    Мы провели прекрасно маленькое путешествие с Юрием. Побывали в очень красивых местах, заезжали на цветочную ферму и на ферму альпак,
    читать дальше

    по нашим пожеланиям. Было очень интересно послушать про Адыгею, про Краснодар и в целом Юрий приятный собеседник и сразу расположил к себе. Всегда прислушивался к пожеланиям, даже заезжали в Майкоп в цветочный магазин. У нас остались очень теплые воспоминания о нашей маленькой и уютной поездке.

  • В
    Владимир
    2 ноября 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    Мы ездили на плато Лаго Наки с Юрием. Маршрут проходил по живописным местам. Красивые виды со смотровых площадок. При этом
    читать дальше

    не надо было далеко ходить. Кафе со вкусной едой. Порадовала пунктуальность и внимательное отношение со стороны руководителя поездки и его манера управления автомашиной.
    Юрий, большое Вам спасибо.

  • Д
    Дмитрий
    1 ноября 2025
    Скала Киселёва, мыс Агрия и винодельня из Краснодара
    Отличный гид и хороший человек. Получили незабываемые впечатления, рекомендую 👍
  • А
    Александр
    28 сентября 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    Отличное путешествие. Отдохнули и получили интересную информацию. За один день посмотрели самые интересные локации и посетили топовые места Адыгеи сверх программы. Огромное спасибо Юрию за экскурсию и просто приятное общение. Фото просто потрясающие!
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    Всё отлично 👌
  • С
    Сергей
    27 июня 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    Комфортная и интересная поездка в компании с тактичным и общительным гидом. Красота природы, комфортный автомобиль, непринуждённое общение и колорит Адыгеи делают отдых запоминающимся.
    Отдельное спасибо гиду Юрию за опеку и возможность корректировать маршрут по интересам и возможностям.
  • А
    Александр
    5 июня 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    Юрий - отличный гид с идеальным для путешествий авто!
    Путешествовали с сыном 8 лет. Юрий легко нашел общий язык и со мной, и с сыном.
    Поездка прошла максимально позитивно!
  • Я
    Ярославна
    12 мая 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    Благодарим Юрия за знакомство с красотами Адыгеи и Краснодарского края! Мы и в "Альпах" побывали, и "Ниагарский водопад" видели,и природный
    читать дальше

    заповедник посетили, узнали много про термальные курорты (удивлена, но в Адыгеи и это есть), были и в столичном)) Майкопе, вдоволь налюбовались горыми пейзажами на смотровых, чудесно провели день на природе в компании Юры! Кроме того, автомобиль максимально комфортный, Юра опытный гид, знающий все местные нюансыи учитывающий все ваши пожелания, с ним надежно и безопасно, рекомендуем👍👍👍 ну и не пренебрегайте советами Юры, где во время экскурсии покушать, что купить из сувениров, тут тоже проверено на личном опыте - все супер!

  • Е
    Екатерина
    9 мая 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    Прекрасная поездка💫💫💫
  • М
    Мария
    4 мая 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    Благодарим Юру за экскурсию! Провел для нас экскурсию с душой и теплом. Адыгея очень впечатлила, хоть нам и не повезло
    читать дальше

    с погодой и плато нам не открылось, мы все равно увидели красоту края и перестроили экскурсию под наши запросы)) Погрелись в термах, местную кухню попробовали, увидели невероятную природу, погуляли по Майкопу и Краснодару. Понравился очень индивидуальный формат, когда никуда не спешишь и наслаждаешься каждым моментом, можешь перестроить маршрут в зависимости от желаний компании. С Юрой было безопасно и интересно, все очень довольны! Спасибо🙏🏻👍🏻 Еще вернемся, чтобы вновь попытать счастье увидеть плато!

  • А
    Анна
    20 апреля 2025
    Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
    На экскурсию ездили мои дети 7-ми и 9-ти лет вместе с помощницей. Юрий адаптировал маршрут и активности под возраст и интересы детей. Всё прошло отлично. Уставшие, но счастливые вернулись они домой. Однозначно, рекомендую.

