Смотровые площадки скалы Ленина: "Орлиная полка" и скала "Пирамида"
Групповая экскурсия в Краснодаре

Смотровые площадки скалы Ленина

Приглашаем вас в Мезмай — поселок, в окрестностях которого находится множество водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных рек, грязевых и термальных источников, дольменов.

Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью.
Смотровые площадки скалы Ленина: "Орлиная полка" и скала "Пирамида"
Смотровые площадки скалы Ленина: "Орлиная полка" и скала "Пирамида"
Смотровые площадки скалы Ленина: "Орлиная полка" и скала "Пирамида"
Ближайшие даты:
1
мая
26
мая
12
июн
29
июн

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+2 450 ₽
Детский до 12 лет2 200 ₽

Что вас ожидает:

  • ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
  • Смотровая площадка. По дороге остановка на смотровой площадке с уникальной панорамой плато Лаго-Наки и Мезмайской котловины, окруженной хребтами Гуама и Азиш-Тау. Осматриваем весь регион сверху! Делаем красивые фото
  • Скала Ленина (Орлиная полка). С высоты 1200 метров над уровнем моря, вам откроется головокружительная картина гор, лесов и каньонов рек. Иногда рядом над этим пейзажем парят самые настоящие орлы, вот откуда название такое… Замерев от восторга, не забываем улыбаться и делать потрясающие фото! Несложный путь по лесной дороге сменится подъёмом к скалам. Во время пути ваши руки должны быть свободны! Вещи сложите в рюкзак, лишнее оставьте в автобусе. Возьмите с собой воду и желательно «сидушку» для отдыха на привалах. Возьмите с собой бутерброды, наш гид выберет для группы живописное местечко и приготовит для всех ароматный чай
  • Верхняя тропа и скала Пирамида. Тропа очень живописная и виды доступные с нее являются уникальными. Скала пирамида, называется так потому, что если на неё смотреть с Гуамского ущелья, то она отображает явное сходство с Египетским сооружением. Пирамида выделяется и выпирает вперёд из стены скального массива хребта Гуама. Подход со стороны хребта пологий и простой. С вершины «Пирамиды» можно наблюдать лабиринты Гуамского ущелья и ущелья Сухая балка, вокруг лесные массивы, внизу шумит река Курджипс, а вверху гора Матазык

Описание

Приглашаем вас в Мезмай! Поселок, в окрестностях которого, находится множество водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов. Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью. Важная информация:
При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.

По расписанию

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
  • Смотровая площадка. По дороге остановка на смотровой площадке с уникальной панорамой плато Лаго-Наки и Мезмайской котловины, окруженной хребтами Гуама и Азиш-Тау. Осматриваем весь регион сверху! Делаем красивые фото
  • Скала Ленина (Орлиная полка). С высоты 1200 метров над уровнем моря, вам откроется головокружительная картина гор, лесов и каньонов рек. Иногда рядом над этим пейзажем парят самые настоящие орлы, вот откуда название такое… Замерев от восторга, не забываем улыбаться и делать потрясающие фото! Несложный путь по лесной дороге сменится подъёмом к скалам. Во время пути ваши руки должны быть свободны! Вещи сложите в рюкзак, лишнее оставьте в автобусе. Возьмите с собой воду и желательно «сидушку» для отдыха на привалах. Возьмите с собой бутерброды, наш гид выберет для группы живописное местечко и приготовит для всех ароматный чай
  • Верхняя тропа и скала Пирамида. Тропа очень живописная и виды доступные с нее являются уникальными. Скала пирамида, называется так потому, что если на неё смотреть с Гуамского ущелья, то она отображает явное сходство с Египетским сооружением. Пирамида выделяется и выпирает вперёд из стены скального массива хребта Гуама. Подход со стороны хребта пологий и простой. С вершины «Пирамиды» можно наблюдать лабиринты Гуамского ущелья и ущелья Сухая балка, вокруг лесные массивы, внизу шумит река Курджипс, а вверху гора Матазык
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
  • Чаепитие на маршруте
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Красноармейская, д. 110 (театр Драмы)
Завершение: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 110 (театр Драмы)
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена
  • Для поездки необходимо иметь:
  • Документы, удостоверяющие личность
  • Страховой медицинский полис
  • Деньги (наличные) для оплаты дополнительных расходов
  • Удобную спортивную одежду и обувь
  • Для вашего удобства, возьмите рюкзак
  • Воду, продукты в дорогу и весёлое настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

ГрупповыеНа автобусеНеобычныеВыездныеНа весь деньЭкскурсии в АдыгеюСССРСмотровые площадки

Похожие туры из Краснодара

Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
82 отзыва
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
в Екатерининском сквере
25 апр
26 апр
6 мая
7 мая
3 800 за всё до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
Завтра
23 апр
24 апр
25 апр
14 990 за всё до 3 чел.
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
рядом со стадионом
Завтра
23 апр
29 апр
2 мая
4 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Краснодаре
ХорошоТам