Приглашаем вас в Мезмай! Поселок, в окрестностях которого, находится множество водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов. Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью. Важная информация:

При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.