Смотровые площадки скалы Ленина
Приглашаем вас в Мезмай — поселок, в окрестностях которого находится множество водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных рек, грязевых и термальных источников, дольменов.
Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью.
Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
26
мая
мая
12
июн
июн
29
июн
июн
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|2 450 ₽
|Детский до 12 лет
|2 200 ₽
Что вас ожидает:
- ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
- Смотровая площадка. По дороге остановка на смотровой площадке с уникальной панорамой плато Лаго-Наки и Мезмайской котловины, окруженной хребтами Гуама и Азиш-Тау. Осматриваем весь регион сверху! Делаем красивые фото
- Скала Ленина (Орлиная полка). С высоты 1200 метров над уровнем моря, вам откроется головокружительная картина гор, лесов и каньонов рек. Иногда рядом над этим пейзажем парят самые настоящие орлы, вот откуда название такое… Замерев от восторга, не забываем улыбаться и делать потрясающие фото! Несложный путь по лесной дороге сменится подъёмом к скалам. Во время пути ваши руки должны быть свободны! Вещи сложите в рюкзак, лишнее оставьте в автобусе. Возьмите с собой воду и желательно «сидушку» для отдыха на привалах. Возьмите с собой бутерброды, наш гид выберет для группы живописное местечко и приготовит для всех ароматный чай
- Верхняя тропа и скала Пирамида. Тропа очень живописная и виды доступные с нее являются уникальными. Скала пирамида, называется так потому, что если на неё смотреть с Гуамского ущелья, то она отображает явное сходство с Египетским сооружением. Пирамида выделяется и выпирает вперёд из стены скального массива хребта Гуама. Подход со стороны хребта пологий и простой. С вершины «Пирамиды» можно наблюдать лабиринты Гуамского ущелья и ущелья Сухая балка, вокруг лесные массивы, внизу шумит река Курджипс, а вверху гора Матазык
Описание
Приглашаем вас в Мезмай! Поселок, в окрестностях которого, находится множество водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов. Есть даже стоянка древнего человека и настоящий скит! Ваш отдых будет ограничен только фантазией и смелостью. Важная информация:
При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
- Смотровая площадка. По дороге остановка на смотровой площадке с уникальной панорамой плато Лаго-Наки и Мезмайской котловины, окруженной хребтами Гуама и Азиш-Тау. Осматриваем весь регион сверху! Делаем красивые фото
- Скала Ленина (Орлиная полка). С высоты 1200 метров над уровнем моря, вам откроется головокружительная картина гор, лесов и каньонов рек. Иногда рядом над этим пейзажем парят самые настоящие орлы, вот откуда название такое… Замерев от восторга, не забываем улыбаться и делать потрясающие фото! Несложный путь по лесной дороге сменится подъёмом к скалам. Во время пути ваши руки должны быть свободны! Вещи сложите в рюкзак, лишнее оставьте в автобусе. Возьмите с собой воду и желательно «сидушку» для отдыха на привалах. Возьмите с собой бутерброды, наш гид выберет для группы живописное местечко и приготовит для всех ароматный чай
- Верхняя тропа и скала Пирамида. Тропа очень живописная и виды доступные с нее являются уникальными. Скала пирамида, называется так потому, что если на неё смотреть с Гуамского ущелья, то она отображает явное сходство с Египетским сооружением. Пирамида выделяется и выпирает вперёд из стены скального массива хребта Гуама. Подход со стороны хребта пологий и простой. С вершины «Пирамиды» можно наблюдать лабиринты Гуамского ущелья и ущелья Сухая балка, вокруг лесные массивы, внизу шумит река Курджипс, а вверху гора Матазык
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Чаепитие на маршруте
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Красноармейская, д. 110 (театр Драмы)
Завершение: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 110 (театр Драмы)
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Ваша заявка подтверждена
- Для поездки необходимо иметь:
- Документы, удостоверяющие личность
- Страховой медицинский полис
- Деньги (наличные) для оплаты дополнительных расходов
- Удобную спортивную одежду и обувь
- Для вашего удобства, возьмите рюкзак
- Воду, продукты в дорогу и весёлое настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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