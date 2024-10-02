В Краснодаре есть уникальная традиция: памятники и здания часто меняют своё местоположение. На аудиоэкскурсии вы узнаете, как город развивался через века, начиная с военно-казачьего поселения до культурной столицы России. Вы увидите, как изменились и переехали такие достопримечательности, как «Царские ворота» и памятники Екатерине II и Пушкину. Прогулка по улице Красной позволит проследить изменения в архитектуре и понять причины таких перемещений

Описание аудиогида

Три лица города

Вы познакомитесь с тремя эпохами в жизни города — каждая серьёзно повлияла на его облик. Услышите о появлении военно-казачьего поселения и побываете на месте, где зародился Екатеринодар. Узнаете, как город превратился в купеческую провинцию и поймёте, почему после 1918 стал культурной столицей России. И разберётесь в тех изменениях, которые происходили в советском Краснодаре.

Было/стало

Гуляя по улице Красной, вы выясните, как менялись и переезжали памятники города — старинные особняки и храмы, исторические монументы и современные скульптуры. Взглянув на дореволюционные снимки, отметите, как перестраивались здания, как один стиль сменял другой. Проследите путь краснодарских достопримечательностей и узнаете, почему так получилось и какие смыслы появились после таких переселений.

Организационные детали