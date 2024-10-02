Аудиоэкскурсия: Краснодар - город кочующих монументов

Погрузитесь в историю Краснодара через аудиогид. Узнайте о памятниках, которые переезжали, и о том, как город стал культурной столицей России
В Краснодаре есть уникальная традиция: памятники и здания часто меняют своё местоположение.

На аудиоэкскурсии вы узнаете, как город развивался через века, начиная с военно-казачьего поселения до культурной столицы России.

Вы увидите, как изменились и переехали такие достопримечательности, как «Царские ворота» и памятники Екатерине II и Пушкину.

Прогулка по улице Красной позволит проследить изменения в архитектуре и понять причины таких перемещений
5
1 отзыв

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Увлекательный аудиогид
  • 🏛 История через памятники
  • 📸 Сравнение прошлого и настоящего
  • 🕰 Погружение в три эпохи
  • 📱 Удобный формат на смартфоне
    • Аудиоэкскурсия: Краснодар - город кочующих монументов
    Аудиоэкскурсия: Краснодар - город кочующих монументов
    Аудиоэкскурсия: Краснодар - город кочующих монументов
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Царские ворота
  • Памятник Екатерине II
  • Памятник Пушкину

    • Описание аудиогида

    Три лица города

    Вы познакомитесь с тремя эпохами в жизни города — каждая серьёзно повлияла на его облик. Услышите о появлении военно-казачьего поселения и побываете на месте, где зародился Екатеринодар. Узнаете, как город превратился в купеческую провинцию и поймёте, почему после 1918 стал культурной столицей России. И разберётесь в тех изменениях, которые происходили в советском Краснодаре.

    Было/стало

    Гуляя по улице Красной, вы выясните, как менялись и переезжали памятники города — старинные особняки и храмы, исторические монументы и современные скульптуры. Взглянув на дореволюционные снимки, отметите, как перестраивались здания, как один стиль сменял другой. Проследите путь краснодарских достопримечательностей и узнаете, почему так получилось и какие смыслы появились после таких переселений.

    Организационные детали

    • При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования, чтобы получить доступ к материалам экскурсии
    • Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и доступ к мессенджеру Telegram
    • Программа рассчитана на 1,5 часа, но вы в любой момент можете сделать перерыв

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В Екатерининском сквере
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    1
    М
    2 окт 2024
    Для меня аудиоэкскурсия оказалась идеальным выбором. Люблю гулять в своем темпе, останавливаться, разглядывать детали, фотографировать. В большой группе это не всегда удобно делать. Очень понравилась манера изложения рассказчика, много новых
    читать дальше

    фактов узнала о Краснодаре, хотя живу здесь уже три года. Навигация простая и понятная, не заблудитесь)) в общем, рекомендую!

    P.S. Очень понравилось, что доступ к материалам экскурсии остается, можно пройти ещё раз, переслушать какие-то моменты

    Входит в следующие категории Краснодара

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