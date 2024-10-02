Вы познакомитесь с тремя эпохами в жизни города — каждая серьёзно повлияла на его облик. Услышите о появлении военно-казачьего поселения и побываете на месте, где зародился Екатеринодар. Узнаете, как город превратился в купеческую провинцию и поймёте, почему после 1918 стал культурной столицей России. И разберётесь в тех изменениях, которые происходили в советском Краснодаре.
Было/стало
Гуляя по улице Красной, вы выясните, как менялись и переезжали памятники города — старинные особняки и храмы, исторические монументы и современные скульптуры. Взглянув на дореволюционные снимки, отметите, как перестраивались здания, как один стиль сменял другой. Проследите путь краснодарских достопримечательностей и узнаете, почему так получилось и какие смыслы появились после таких переселений.
Организационные детали
При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования, чтобы получить доступ к материалам экскурсии
Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и доступ к мессенджеру Telegram
Программа рассчитана на 1,5 часа, но вы в любой момент можете сделать перерыв
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 89 туристов
Я не люблю стандартные экскурсии, открыточные виды, бессмысленный набор дат и фамилий. Меня интересуют городские истории: что происходило здесь сто, двести лет назад — курьёзное и трагичное, сиюминутное и эпохальное. Эти улицы многое помнят, достаточно прислушаться. Я помогу вам понять Краснодар, увидеть его не декоративно-плоским, а живым и объёмным. Мне есть что рассказать и гостям города, и коренным жителям.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
2 окт 2024
Для меня аудиоэкскурсия оказалась идеальным выбором. Люблю гулять в своем темпе, останавливаться, разглядывать детали, фотографировать. В большой группе это не всегда удобно делать. Очень понравилась манера изложения рассказчика, много новых читать дальше
фактов узнала о Краснодаре, хотя живу здесь уже три года. Навигация простая и понятная, не заблудитесь)) в общем, рекомендую!
P.S. Очень понравилось, что доступ к материалам экскурсии остается, можно пройти ещё раз, переслушать какие-то моменты