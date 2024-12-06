Людмила — ваш гид в Краснодаре

Провела экскурсии для 97 туристов

Меня зовут Людмила. Я много лет работаю в одном из краснодарских музеев. С удовольствием проведу для вас экскурсии по любимому Краснодару. Он удивительный, весьма колоритный, многонациональный и гармонично сочетает в себе казачье, купеческое и советское прошлое с большими амбициями современного мегаполиса. Добро пожаловать!