Современный Краснодар — это яркий микс архитектурных стилей, сформировавшийся за века его существования.
Город многократно перестраивался, но при этом удивляет гармонией конструктивизма, модерна, эклектики и других направлений.
За жилыми домами и общественными зданиями скрываются человеческие истории, которые я раскрою на прогулке.
Город многократно перестраивался, но при этом удивляет гармонией конструктивизма, модерна, эклектики и других направлений.
За жилыми домами и общественными зданиями скрываются человеческие истории, которые я раскрою на прогулке.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Трёхэтажное здание Екатеринодарского епархиального женского училища, где сейчас располагается Кубанский государственный медицинский университет. Осмотрим образец псевдорусского архитектурного стиля
- «Особняк любви», или «Мавританский дом». Полюбуемся восточными мотивами в архитектурном декоре
- Особняк Рубежанского. Рассмотрим здание, в котором смешались элементы классицизма и модерна
- Войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского. Исследуем архитектурное решение, которое основывалось на принципах крестово-купольного православного зодчества
- Здание Законодательного собрания. Оценим сталинский ампир, или советский классицизм
- Дом Бурсака. Увидим пример архитектуры Екатеринодара первой половины 19 века
- Здание, которое сейчас принадлежит Кубанскому казачьему хору. Поговорим о характерном для советской эпохи стиле структурализм
- Особняк Батырбека Шарданова, в котором находится Краснодарский художественный музей. Проанализируем типичный образец эклектики
А также вы узнаете:
- как разрушения войны повлияли на архитектурный облик города
- как изменили своё функциональное назначение здания, построенные в дореволюционном Екатеринодаре
- что связывает краснодарский модерн со столичным
- и многое-многое другое!
Организационные детали
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Кубанского государственного медицинского университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Людмила. Я много лет работаю в одном из краснодарских музеев. С удовольствием проведу для вас экскурсии по любимому Краснодару. Он удивительный, весьма колоритный, многонациональный и гармонично сочетает в себе казачье, купеческое и советское прошлое с большими амбициями современного мегаполиса. Добро пожаловать!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
6 дек 2024
Прекрасно проведённая экскурсия. Людмила очень эрудированный и опытный экскурсовод. Кроме очень интересной экскурсии по архитектуре Краснодара с элементами обзорной экскурсии, подвезла до Парка Галицкого. Чувствуется не формальный подход, а это очень редко бывает. Очень рекомендую!
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: На улице Красной
31 мар в 06:00
22 апр в 06:00
1999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Разноцветный Краснодар
Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.