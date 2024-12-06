Архитектурный Краснодар

Исследовать многослойность градостроительного облика кубанской столицы
Современный Краснодар — это яркий микс архитектурных стилей, сформировавшийся за века его существования.

Город многократно перестраивался, но при этом удивляет гармонией конструктивизма, модерна, эклектики и других направлений.

За жилыми домами и общественными зданиями скрываются человеческие истории, которые я раскрою на прогулке.
5
1 отзыв
Архитектурный Краснодар
Архитектурный Краснодар
Архитектурный Краснодар
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

  • Трёхэтажное здание Екатеринодарского епархиального женского училища, где сейчас располагается Кубанский государственный медицинский университет. Осмотрим образец псевдорусского архитектурного стиля
  • «Особняк любви», или «Мавританский дом». Полюбуемся восточными мотивами в архитектурном декоре
  • Особняк Рубежанского. Рассмотрим здание, в котором смешались элементы классицизма и модерна
  • Войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского. Исследуем архитектурное решение, которое основывалось на принципах крестово-купольного православного зодчества
  • Здание Законодательного собрания. Оценим сталинский ампир, или советский классицизм
  • Дом Бурсака. Увидим пример архитектуры Екатеринодара первой половины 19 века
  • Здание, которое сейчас принадлежит Кубанскому казачьему хору. Поговорим о характерном для советской эпохи стиле структурализм
  • Особняк Батырбека Шарданова, в котором находится Краснодарский художественный музей. Проанализируем типичный образец эклектики

А также вы узнаете:

  • как разрушения войны повлияли на архитектурный облик города
  • как изменили своё функциональное назначение здания, построенные в дореволюционном Екатеринодаре
  • что связывает краснодарский модерн со столичным
  • и многое-многое другое!

Организационные детали

Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания Кубанского государственного медицинского университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
6 дек 2024
Прекрасно проведённая экскурсия. Людмила очень эрудированный и опытный экскурсовод. Кроме очень интересной экскурсии по архитектуре Краснодара с элементами обзорной экскурсии, подвезла до Парка Галицкого. Чувствуется не формальный подход, а это очень редко бывает. Очень рекомендую!

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