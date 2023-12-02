«Выше только любовь»
Давайте отправимся в необычный тур — в нем активные прогулки сочетаются с релаксом. Живописная дорога приведет нас в Лаго-Наки, где нас ждут три смотровые площадки. С каждой из них открываются потрясающие виды, здесь можно сделать массу необыкновенных фото. После прогулок по лесу мы отправимся в термальный парк-отель, чтобы расслабиться.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
24
дек
дек
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка «У сосны»
- Смотровая площадка «Парящая беседка»
- Смотровая площадка «Остров Любви»
- Термальный парк-отель «Псыгупс»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
По просьбам туристов мы подготовили релакс-тур для отдыха. Такие туры ориентированы на полноценное восстановление физического и духовного здоровья туристов. Во время поездки вы не просто отдыхаете и любуетесь достопримечательностями — для вас разработана комплексная программа, включающая прогулки по лесу и отдых на термальных источниках под открытым небом. Такой отдых позволяет сделать перезагрузку, наполниться позитивной энергией, получить массу положительных эмоций. Первым делом мы отправимся в район Большой Азишской пещеры неспешно прогуляемся к смотровой площадке «На сосне». Вашему взору откроются невероятно красивые виды на Кавказские горы. После мы переедем на турбазу, откуда прогуляемся по лесу к смотровым площадкам «Парящая беседка» и «Остров любви». Здесь просыпаются мечты, желание летать и заглядывать в далекие горизонты будущего. Завершится наш тур полным расслаблением в термальном парк-отеле «Псыгупс», который расположен на одноимённом термальном источнике в зелёной зоне. Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности для купания в термальном источнике.
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Что не входит
- Входной билет в парк-отель «Псыгупс» с пребыванием 1 час в выходные дни: взрослые — 500 руб.
- Для пенсионеров и детей с 6 до 13 лет — 250 руб.
- Дети до 6 лет — бесплатно
- Место начала и завершения?
- Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
- Когда и сколько длится?
- Когда: по расписаниюЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Информация по отправлению будет накануне выезда на сайте организатора
- В разделе онлайн-табло https://eostour.ru/tours/online-tablo/
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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