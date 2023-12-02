Что вас ждет

По просьбам туристов мы подготовили релакс-тур для отдыха. Такие туры ориентированы на полноценное восстановление физического и духовного здоровья туристов. Во время поездки вы не просто отдыхаете и любуетесь достопримечательностями — для вас разработана комплексная программа, включающая прогулки по лесу и отдых на термальных источниках под открытым небом. Такой отдых позволяет сделать перезагрузку, наполниться позитивной энергией, получить массу положительных эмоций. Первым делом мы отправимся в район Большой Азишской пещеры неспешно прогуляемся к смотровой площадке «На сосне». Вашему взору откроются невероятно красивые виды на Кавказские горы. После мы переедем на турбазу, откуда прогуляемся по лесу к смотровым площадкам «Парящая беседка» и «Остров любви». Здесь просыпаются мечты, желание летать и заглядывать в далекие горизонты будущего. Завершится наш тур полным расслаблением в термальном парк-отеле «Псыгупс», который расположен на одноимённом термальном источнике в зелёной зоне. Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности для купания в термальном источнике.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.