Из Краснодара - к скалам Гуамского ущелья и просторам Лаго-Наки
Максимум впечатлений и знаний о традициях местных жителей, загадках истории и природе Кавказа
Цените своё время? Этот маршрут создан для вас! За один день мы охватим сразу 2 популярных направления: прокатимся на легендарном паровозике сквозь Гуамское ущелье и побываем на плато Лаго-Наки с его панорамными видами.
В течение всего путешествия — истории, легенды и проверенные факты о местах, которые мы проезжаем и посещаем.
2 отзыва
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Краснодара
Впереди — примерно 3 часа в пути и дорога, которая сама по себе станет приключением. За окном будут сменяться живописные пейзажи, от равнинных до предгорных. Тем временем вы услышите об истории Краснодарского края и Адыгеи, местных особенностях и легендах.
10:00–11:00 — хутор Гуамка и путешествие сквозь ущелье
Здесь вас ждёт:
небольшая прогулка к вагонам. По пути вы сможете заглянуть на местный рынок, чтобы купить сувениры ручной работы или свежие продукты у местных жителей — знаменитые сыры, травы или мёд
поездка на туристическом паровозе по узкоколейке. С обеих сторон вас будут окружать высокие стены каньона, а внизу — бурная река Курджипс
11:00–12:00 — прогулка по Урочищу Монахово
На конечной станции совершим лёгкую прогулку по живописному ущелью, вдохнём полной грудью чистейший горный воздух и прочувствуем мощь природы. После — обратная поездка на паровозе.
12:00–13:00 — обеденное время
Подкрепимся в кафе с аутентичной кавказской кухней (организуем на месте по вашему желанию) или пообедаем своими запасами на свежем воздухе.
13:00–15:00 — дорога к плато Лаго-Наки
Переезжаем в горную Адыгею. Дорога будет постепенно набирать высоту. Готовьте фотоаппараты — впереди лучшие виды.
15:30–17:30 — Лаго-Наки
Мы наверху! Здесь, на плато, вас ждёт череда ярких локаций:
«парящая» беседка на хребте Азиш-Тау
Большая Азишская пещера (за дополнительную плату, по желанию) — подземное царство сталагмитов и сталактитов
У вас также будет примерно 30 минут свободнго времени на плато. Сможете погулять, сделать сотни фотографий и приобрести знаменитые сувениры из шерсти и дерева.
17:30–19:00 — возвращение с остановкой в Майкопе
По пути домой мы ненадолго заедем в солнечный Майкоп — сердце Адыгеи. Осмотрим уютный центр города, чтобы почувствовать его гостеприимную атмосферу.
21:00 — прибытие в Краснодар
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn
За дополнительную плату можем провести экскурсию для большего числа людей — подробности в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Проезд на паровозике в Гуамке — 500 ₽ за чел. в одну сторону (по вторникам — выходной день, прогуляемся пешком)
Вход в Большую Азишскую пещеру — 800 ₽ за чел.
Питание (от 550 ₽ за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Краснодаре, микрорайон Гидростроителей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 457 туристов
Аттестованный гид, влюблён в наш юг с самого детства и считаю его идеальным местом для отдыха.
Стаж аккуратного вождения 20+ лет — со мной вы в безопасности.
Работаю с проверенной командой: мы организуем экскурсии индивидуально под вашу компанию, учитываем все пожелания.
Ждём вас, чтобы зарядить позитивными эмоциями, показать красоты нашей природы и сделать путешествие максимально комфортным.
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Денис
24 ноя 2025
Были в Краснодаре несколько дней, хотелось успеть посмотреть не только сам город, но и съездить в Адыгею. Тур от Юрия совмещал максиму локаций. Экскурсия проходила на удобном и вместительном авто читать дальше
Honda Stepwgn. Всю дорогу Юрий вёл непринуждённую беседу, и рассказывал про город, горы и Адыгею. За день мы прокатились на паровозике, прогулялись по ущелью. По пути заехали за вкусным сыром и деликатесами, и перекусили в кафешке. По дороге к плато Лаго-Наки посетили большую и красивую Азишскую пещеру. На обратном пути Юрий завез нас в столицу Адыгеи город Майкоп. Успели немножко прогуляться по центральной площади, зайти в магазин при местной пивоварни. А также Юрий угостил нас местной выпечкой - чебуреком, но с начинкой из адыгейского сыра - халюж. После экскурсии, Юрий прислала нам фотографии нас, которые он делал на всем маршруте. Спасибо за насыщенную и интересную поездку. Рекомендую!
Е
Евгений
22 сен 2025
Недолго гостили в Краснодаре, но хотели также посмотреть красивые места в окрестностях, а не только в самом городе. Выбор остановили на этой экскурсии, так как она давала возможность за один читать дальше
день увидеть максимум интересного (того, что у других гидов чаще всего разбито по отдельным экскурсиям - Гуамка, пещера, Лаго-Наки, Майкоп).
Юрий рассказал много интересного о прошлом и настоящем Краснодарского края и Адыгеи, показал отличные локации для фото и сделал много фоток нас с супругой на свою отличную камеру.
По пути останавливались подкрепиться местной кухней в кафе, которое рекомендовал гид: еда и виды, которые открывались оттуда - в самое сердечко.
Общение с гидом шло легко, машина для длительной поездки - очень комфортная. День получился оооочень насыщенным (выехали из отеля в 07:00, вернулись в районе 22:00), но мы этого и хотели. От поездки остались яркие воспоминария - смело могу рекомендовать 👍