Цените своё время? Этот маршрут создан для вас! За один день мы охватим сразу 2 популярных направления: прокатимся на легендарном паровозике сквозь Гуамское ущелье и побываем на плато Лаго-Наки с его панорамными видами. В течение всего путешествия — истории, легенды и проверенные факты о местах, которые мы проезжаем и посещаем.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Краснодара

Впереди — примерно 3 часа в пути и дорога, которая сама по себе станет приключением. За окном будут сменяться живописные пейзажи, от равнинных до предгорных. Тем временем вы услышите об истории Краснодарского края и Адыгеи, местных особенностях и легендах.

10:00–11:00 — хутор Гуамка и путешествие сквозь ущелье

Здесь вас ждёт:

небольшая прогулка к вагонам. По пути вы сможете заглянуть на местный рынок, чтобы купить сувениры ручной работы или свежие продукты у местных жителей — знаменитые сыры, травы или мёд

поездка на туристическом паровозе по узкоколейке. С обеих сторон вас будут окружать высокие стены каньона, а внизу — бурная река Курджипс

11:00–12:00 — прогулка по Урочищу Монахово

На конечной станции совершим лёгкую прогулку по живописному ущелью, вдохнём полной грудью чистейший горный воздух и прочувствуем мощь природы. После — обратная поездка на паровозе.

12:00–13:00 — обеденное время

Подкрепимся в кафе с аутентичной кавказской кухней (организуем на месте по вашему желанию) или пообедаем своими запасами на свежем воздухе.

13:00–15:00 — дорога к плато Лаго-Наки

Переезжаем в горную Адыгею. Дорога будет постепенно набирать высоту. Готовьте фотоаппараты — впереди лучшие виды.

15:30–17:30 — Лаго-Наки

Мы наверху! Здесь, на плато, вас ждёт череда ярких локаций:

«парящая» беседка на хребте Азиш-Тау

Большая Азишская пещера (за дополнительную плату, по желанию) — подземное царство сталагмитов и сталактитов

У вас также будет примерно 30 минут свободнго времени на плато. Сможете погулять, сделать сотни фотографий и приобрести знаменитые сувениры из шерсти и дерева.

17:30–19:00 — возвращение с остановкой в Майкопе

По пути домой мы ненадолго заедем в солнечный Майкоп — сердце Адыгеи. Осмотрим уютный центр города, чтобы почувствовать его гостеприимную атмосферу.

21:00 — прибытие в Краснодар

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn

За дополнительную плату можем провести экскурсию для большего числа людей — подробности в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

