1 чел.
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Квест
2 часа
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
12 июня в 17:00
17 июня в 17:00
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: В центре Краснодара
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии
Начало: У храма Александра Невского
12 июня в 09:30
13 июня в 15:00
от 6 800₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 мая 2024Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.
- ВВиталий18 мая 2024Краснодар: обзорная экскурсия и парк ГалицкогоЭкскурсия с Мариной очень понравилась! Всем смело рекомендую для первого знакомства с городом.
- ММария11 мая 2024Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
- ВВалерий11 мая 2024Краснодар: обзорная экскурсия и парк ГалицкогоМарина настоящий профессионал, экскурсией очень довольны, организовано все на высшем уровне Группа была большая (8чел), но Марина без проблем справилась
- ННаталья30 апреля 2024Краснодар: обзорная экскурсия и парк ГалицкогоОчень интересно и познавательно. Марина умница. Приятна в общении, складно все рассказывает. Без нее мы бы ничего не узнали о Краснодаре. Многого бы не заметили, пропустили. Не жалейте на экскурсию.
- ГГалина1 апреля 2024Были на экскурсии с семьей и друзьями. Все очень понравилось! Частичка огромных знаний Виктории теперь в нас:) приедем еще!
- ААнна27 марта 2024Отличная прогулка по центру Краснодара с Ольгой! Все, что нужно для первоначального знакомства с городом! И в историю окунулись, и
- ТТатьяна29 сентября 2023Я в Краснодаре была первый раз. Первое впечатление от города было таким, что больше не поеду сюда. Во время экскурсии
- ААлексей29 июня 2023Прогулка по Краснодару с Ольгой удалась несмотря на козни синоптиков и погоды. Изначально хотели погулять 3 часа вечером, но поверили
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Сквер имени Георгия Жукова»
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