И Ирина Краснодар на авто Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.

В Виталий Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого Экскурсия с Мариной очень понравилась! Всем смело рекомендую для первого знакомства с городом.

М Мария Краснодар без скуки Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно

В Валерий Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого Марина настоящий профессионал, экскурсией очень довольны, организовано все на высшем уровне Группа была большая (8чел), но Марина без проблем справилась

Н Наталья Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого Очень интересно и познавательно. Марина умница. Приятна в общении, складно все рассказывает. Без нее мы бы ничего не узнали о Краснодаре. Многого бы не заметили, пропустили. Не жалейте на экскурсию.

Г Галина Краснодар на авто Были на экскурсии с семьей и друзьями. Все очень понравилось! Частичка огромных знаний Виктории теперь в нас:) приедем еще!

А Анна Краснодар без скуки читать дальше красивые здания посмотрели, и советы по дальнейшему отдыху в городе получили, просто супер! Ольга - очень контактный, приятный собеседник, остались исключительно позитивные воспоминания о прогулке! Спасибо. Отличная прогулка по центру Краснодара с Ольгой! Все, что нужно для первоначального знакомства с городом! И в историю окунулись, и

Т Татьяна Краснодар на авто читать дальше с Викторией мнение изменилось на протиположное. Вот, что значит, встретить такого замечательного человека, высоко профессионального экскурсовода, мастера слова, знатока истории города. За два часа передо мной прошли события от первых поселений до сегодняшних дней Краснодара. Для общения с Викторией двух часов мало, хочется слушать и слушать. Всем советую посетить эту экскурсию. Я в Краснодаре была первый раз. Первое впечатление от города было таким, что больше не поеду сюда. Во время экскурсии