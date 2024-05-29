Сквер имени Георгия Жукова – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер имени Георгия Жукова» в Краснодаре, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краснодар без скуки
🚶 Пешая
Квест
2 часа
83 отзыва
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
12 июня в 17:00
17 июня в 17:00
от 7 500 за всё до 5 чел.
Краснодар на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: В центре Краснодара
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии
Начало: У храма Александра Невского
12 июня в 09:30
13 июня в 15:00
от 6 800 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Краснодар на авто
    Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.
  • В
    Виталий
    18 мая 2024
    Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
    Экскурсия с Мариной очень понравилась! Всем смело рекомендую для первого знакомства с городом.
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Краснодар без скуки
    Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
  • В
    Валерий
    11 мая 2024
    Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
    Марина настоящий профессионал, экскурсией очень довольны, организовано все на высшем уровне Группа была большая (8чел), но Марина без проблем справилась
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
    Очень интересно и познавательно. Марина умница. Приятна в общении, складно все рассказывает. Без нее мы бы ничего не узнали о Краснодаре. Многого бы не заметили, пропустили. Не жалейте на экскурсию.
  • Г
    Галина
    1 апреля 2024
    Краснодар на авто
    Были на экскурсии с семьей и друзьями. Все очень понравилось! Частичка огромных знаний Виктории теперь в нас:) приедем еще!
  • А
    Анна
    27 марта 2024
    Краснодар без скуки
    Отличная прогулка по центру Краснодара с Ольгой! Все, что нужно для первоначального знакомства с городом! И в историю окунулись, и
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    красивые здания посмотрели, и советы по дальнейшему отдыху в городе получили, просто супер! Ольга - очень контактный, приятный собеседник, остались исключительно позитивные воспоминания о прогулке! Спасибо.

  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2023
    Краснодар на авто
    Я в Краснодаре была первый раз. Первое впечатление от города было таким, что больше не поеду сюда. Во время экскурсии
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    с Викторией мнение изменилось на протиположное. Вот, что значит, встретить такого замечательного человека, высоко профессионального экскурсовода, мастера слова, знатока истории города. За два часа передо мной прошли события от первых поселений до сегодняшних дней Краснодара. Для общения с Викторией двух часов мало, хочется слушать и слушать. Всем советую посетить эту экскурсию.

  • А
    Алексей
    29 июня 2023
    Краснодар без скуки
    Прогулка по Краснодару с Ольгой удалась несмотря на козни синоптиков и погоды. Изначально хотели погулять 3 часа вечером, но поверили
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    прогнозу и испугались заказывать экскурсию. Когда выяснилось, что синоптикам веры нет, то выбрали уже следующий день и 2 часа. Экскурсия отличная, и формат и скорость передвижения. Нам было очень интересно как слушать истории города, так и отвечать на вопросы. Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Сквер имени Георгия Жукова»

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  5. Войсковой собор Александра Невского
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  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Сквер имени Георгия Жукова" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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