Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Краснодару, где вы сможете ощутить дух этого удивительного города.
Мы пройдемся по знаменитой улице Красная, увидим исторические памятники и современные скульптуры, а также заглянем в читать дальшеуменьшить
уютные дворики, где бьется сердце Краснодара. Вашему вниманию предстанут архитектурные шедевры разных эпох: от классицизма до структурализма.
Вы узнаете о важных исторических событиях, которые сформировали облик современного города, и о знаменитых личностях, чьи имена связаны с Краснодаром.
Экскурсия не оставит равнодушным, ведь каждый ее этап сопровождается интересными заданиями и вопросами, благодаря которым вы сможете по-новому взглянуть на город и стать частью его истории. В завершение вас ждет подарок - чек-лист с лучшими местами для досуга в Краснодаре
Вы увидите самые значимые постройки города: художественный музей имени Коваленко, «дом со львами», бывший Гранд-отель мадам Губкиной, Краснодарский дом книги, Общество взаимного кредита и памятник Кубанскому казачеству. Классицизм, барокко, эклектика, модерн, конструктивизм, структурализм — все эти стили представлены в Краснодаре, и о каждом из них мы поговорим.
Увлекательное знакомство с городом
Я подробно расскажу о знаменитых горожанах и богатой истории Краснодара: его волшебных преображениях, волнах миграции и «столичном» периоде. Экскурсия включает элементы квеста и викторины. Это позволит вам превратиться из слушателей в участников. В конце прогулки я подарю чек-лист с рекомендациями, где и как интересно провести время в городе.
Организационные детали
По желанию мы можем выпить кофе в здании 1896 года. Напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Екатерининского сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1614 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Мы были первые, кто попросил Ольгу провести трëхчасовую пешеходную экскурсию по Краснодару) И ни разу не пожалели об этом! Прогулка по историческому центру и вокруг него была замечательной. Ольга не просто читать дальшеуменьшить
профессионал и энтузиаст своего дела, но и потрясающе обаятельный человек. Замечательной "фишкой" экскурсии являются мини-викторины, а также "чек-лист", представляющий собой список советов для самостоятельных прогулок. Тем, кто опасается такой долгой экскурсии, могу сказать, что темп прогулки - спокойный, если вы утомитесь - Ольга предложит посидеть в кафе и отдохнуть (нам эта опция не понадобилась - настолько всë было захватывающе). Ольга, спасибо Вам огромное!
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К
Константин
Прекрасная экскурсия по уже ставшему родным городу. Сами достаточно много гуляем по Краснодару, читаем про него, но Ольга открыла для нас довольно много интересных фактов и малоизвестных историй из городской жизни. Большое спасибо.
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Е
Екатерина
Прекрасная экскурсия!!! Удивляюсь почему так мало отзывов. Вместо заявленных 3-х часов мы гуляли почти 4. Ольга импровизировала, учитывая наши предпочтения, даже сделала специально несколько акцентов на архитектуре модерна. Мы увидели Краснодар тихим и камерным, а также шумным и многолюдным. С радостью отгадывали загадки города, а в конце получили памятку, что обязательно посмотреть, где поесть и как развлечься…
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Ю
Юлия
Отличная экскурсия! Видно, что экскурсовод любит свой город и с удовольствием рассказывает о нем. Узнала много интересных фактов. До этого была в музее, но самую интересную выставку пропустила. Благодарна Ольге, читать дальшеуменьшить
что она мне на это указала. Сходила еще раз в музей и не пожалела. Если приеду еще раз в Краснодар, обязательно пойду с Ольгой еще на другую экскурсию. Три часа пролетели незаметно! Большое спасибо)
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Ц
Цова
Были на экскурсии у Ольги с подругами в довольно холодное время. Шел ещё дождь, но это не помешало нам. Мы с удовольствием слушали нашего гида. Даже не заметили, как время прошло. Викторины были отдельной забавной фишкой. Вдобавок нам ещё подарили на память мини-открыточки и гайды. После этой экскурсии понимаешь, что хочешь ещё больше углубиться в историю своего города.
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Ирина
Добрый день, прекрасная прогулка по Краснодару от экскурсовода Ольги. Интересно, понятно, любопытно - это лишь те немногие слова, которые хочется сказать о прогулке. Посмотрели под разными углами и от современности и от истории на события разных эпох. Понравилось)). Будем рекомендовать Ольгу нашим друзьям))).
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