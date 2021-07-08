Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Что вас ожидает

Многоликий Краснодар

Вы увидите самые значимые постройки города: художественный музей имени Коваленко, «дом со львами», бывший Гранд-отель мадам Губкиной, Краснодарский дом книги, Общество взаимного кредита и памятник Кубанскому казачеству. Классицизм, барокко, эклектика, модерн, конструктивизм, структурализм — все эти стили представлены в Краснодаре, и о каждом из них мы поговорим.

Увлекательное знакомство с городом

Я подробно расскажу о знаменитых горожанах и богатой истории Краснодара: его волшебных преображениях, волнах миграции и «столичном» периоде. Экскурсия включает элементы квеста и викторины. Это позволит вам превратиться из слушателей в участников. В конце прогулки я подарю чек-лист с рекомендациями, где и как интересно провести время в городе.

Организационные детали

По желанию мы можем выпить кофе в здании 1896 года. Напитки оплачиваются дополнительно.