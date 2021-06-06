Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Краснодару, где вы сможете ощутить дух этого удивительного города.Мы пройдемся по знаменитой улице Красная, увидим исторические памятники и современные скульптуры, а также заглянем в

уютные дворики, где бьется сердце Краснодара. Вашему вниманию предстанут архитектурные шедевры разных эпох: от классицизма до структурализма. Вы узнаете о важных исторических событиях, которые сформировали облик современного города, и о знаменитых личностях, чьи имена связаны с Краснодаром. Экскурсия не оставит равнодушным, ведь каждый ее этап сопровождается интересными заданиями и вопросами, благодаря которым вы сможете по-новому взглянуть на город и стать частью его истории. В завершение вас ждет подарок - чек-лист с лучшими местами для досуга в Краснодаре

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Описание экскурсии

Многоликий Краснодар

Вы увидите самые значимые постройки города: художественный музей имени Коваленко, «дом со львами», бывший Гранд-отель мадам Губкиной, Краснодарский дом книги, Общество взаимного кредита и памятник Кубанскому казачеству. Классицизм, барокко, эклектика, модерн, конструктивизм, структурализм — все эти стили представлены в Краснодаре, и о каждом из них мы поговорим.

Увлекательное знакомство с городом

Я подробно расскажу о знаменитых горожанах и богатой истории Краснодара: его волшебных преображениях, волнах миграции и «столичном» периоде. Экскурсия включает элементы квеста и викторины. Это позволит вам превратиться из слушателей в участников. В конце прогулки я подарю чек-лист с рекомендациями, где и как интересно провести время в городе.

Организационные детали

По желанию мы можем выпить кофе в здании 1896 года. Напитки оплачиваются дополнительно.