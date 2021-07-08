Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Краснодар: погружение в историю и современность

Погулять по старинному центру, заглянуть в атмосферные закоулки и узнать о городе нескучные факты

5
3 отзыва
Я покажу все лики Краснодара: модную улицу Красная, ветшающие памятники архитектуры, современную скульптуру и уютные дворики, где протекает настоящая жизнь.

А чтобы вы не заскучали, дополню рассказы о прошлом и настоящем города элементами квеста и викторины!
Краснодар: погружение в историю и современность
Краснодар: погружение в историю и современность
Краснодар: погружение в историю и современность
Краснодар: погружение в историю и современность
Краснодар: погружение в историю и современность
Краснодар: погружение в историю и современность
Краснодар: погружение в историю и современность
Краснодар: погружение в историю и современность
Краснодар: погружение в историю и современность

Что вас ожидает

Многоликий Краснодар

Вы увидите самые значимые постройки города: художественный музей имени Коваленко, «дом со львами», бывший Гранд-отель мадам Губкиной, Краснодарский дом книги, Общество взаимного кредита и памятник Кубанскому казачеству. Классицизм, барокко, эклектика, модерн, конструктивизм, структурализм — все эти стили представлены в Краснодаре, и о каждом из них мы поговорим.

Увлекательное знакомство с городом

Я подробно расскажу о знаменитых горожанах и богатой истории Краснодара: его волшебных преображениях, волнах миграции и «столичном» периоде. Экскурсия включает элементы квеста и викторины. Это позволит вам превратиться из слушателей в участников. В конце прогулки я подарю чек-лист с рекомендациями, где и как интересно провести время в городе.

Организационные детали

По желанию мы можем выпить кофе в здании 1896 года. Напитки оплачиваются дополнительно.

🚩 Начало и место завершения: у Екатерининского сквера
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.
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3 настоящих отзыва от туристов

Г
8 июля 2021
Прекрасный гид, интересная экскурсия… Три часа пролетели незаметно… Спасибо Ольге…
А
6 июля 2021
Искренне рекомендую Ольгу, как человека влюблённого в свои город. Три часа пролетели не заметно))
О
6 июня 2021
Мы были первые, кто попросил Ольгу провести трëхчасовую пешеходную экскурсию по Краснодару) И ни разу не пожалели об этом! Прогулка по историческому центру и вокруг него была замечательной.
Ольга не просто профессионал и энтузиаст своего дела, но и потрясающе обаятельный человек. Замечательной "фишкой" экскурсии являются мини-викторины, а также "чек-лист", представляющий собой список советов для самостоятельных прогулок.
Тем, кто опасается такой долгой экскурсии, могу сказать, что темп прогулки - спокойный, если вы утомитесь - Ольга предложит посидеть в кафе и отдохнуть (нам эта опция не понадобилась - настолько всë было захватывающе).
Ольга, спасибо Вам огромное!

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