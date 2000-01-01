Зима в Лаго-Наки: катание на санках

Зима в Лаго-Наки

Зима в Лаго-Наки: катание на санках
Зима в Лаго-Наки: катание на санках
Зима в Лаго-Наки: катание на санках
Зима в Лаго-Наки: катание на санках
Зима в Лаго-Наки: катание на санках
Зима в Лаго-Наки: катание на санках
Зима в Лаго-Наки: катание на санках

Что вы увидите 🤩

  • Хаджохская теснина
  • Азишская пещера
Ближайшее к Краснодару место, где можно окунуться в зимнюю атмосферу - это знаменитое плато Лаго-Наки, самая популярная из достопримечательностей Адыгеи. Какой бы теплой ни была кубанская погода, здесь, в высокогорье, всегда снежно и морозно!
Невероятная природа и доступность развлечений сделали из Лаго-Наки популярный курорт. За последние семь лет турпоток увеличился вдвое, в прошлом году здесь отдохнули 453 тысячи человек.
От краевого центра плато Лаго-Наки находится в 140 километров по прямой или 200 км по трассе (4 часа езды). Дорога ведет через Майкоп, поселок Каменномостский по Азишскому хребту: чем выше в горы, тем больше снега.
Крайняя точка Лагонакской трассы - это Азишский перевал, высшая точка Азишского хребта, высота более 1700 метров над уровнем моря. Автодорога упирается в кордон "Лаго-Наки" - ворота в Кавказский заповедник
Азишский перевал знаменит своими смотровыми площадками, с которых открывается потрясающий вид на высокогорные альпийские луга и пихтовые леса Лагонакского нагорья. В любое время года здесь всегда много туристов, ведь сюда ведет автомобильная дорога, находятся кафе, гостиницы, турбазы. Даже после сильного снегопада дорогу стараются расчистить в самые короткие сроки.
Лаго-Наки — всесезонный курорт, но именно зимой здесь можно попасть в настоящую сказку. Полутораметровые сугробы и горки, вековые ели и термальные источники, катки и замерзшие водопады подойдут любителям санок, SPA и экскурсий. Как только выпадет первый снег в горах Лаго-Наки, Вы можете устроить себе и близким веселые зимние покатушки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
2 000 ₽
Детский (3-11)
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • посещение Азишской пещеры 500 руб. - взрослый, 250 руб. - детский /
  • На праздничные даты 600 руб. /взр. 300 руб. /детск.
  • Прокат двухместных санок - 700 руб. /час
Место начала и завершения
театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена.
  • Полная оплата забронированной экскурсии производится минимум за 24 часа до выезда.
  • ☼ - Пожалуйста обратите Ваше внимание — если вы оплачиваете экскурсию за 24 часа до начала экскурсии — места в автобусе вам НЕ гарантируются, т. к. автобус укомплектовывается за 24 часа до начала экскурсии.
  • Оплатить вы можете:
  • в офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду.
  • Необходимо:
  • удобная спортивная одежда, обувь и головной убор
  • продукты для пикника
  • небольшой рюкзак для вещей и продуктов.
Когда и сколько длится?
Когда: выходные и праздничные дни
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

выходные и праздничные дни

EOS-tour
EOS-tour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Краснодаре

Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Индивидуальная экскурсия
5
2
12ч
12 500
за 1-18 чел.
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
О горах Адыгеи можно рассказывать очень долго, но как гласит народная мудрость: "Лучше один раз...
будние дни в 07:30
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Индивидуальная экскурсия
5
30
13ч
12 600
за 1-4 чел.
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
28 000
за 1 чел.
Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
Мезмай - это посёлок в Краснодарском крае, окруженный множеством горных вершин
Информация о сроках на следующий сезон появится позже.

EOS-tour проводит ещё 12 экскурсий

Гуамское ущелье и термальные источники
4.6
14
14ч
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Гуамское ущелье и термальные источники
На нашей экскурсии вас будет ждать посещение Гуамского ущелья - расщелины, которая образовалась...
См. календарь
Азишская пещера и водопады Руфабго
5
10
14ч
2 000
за 1 чел.
Азишская пещера и водопады Руфабго
Кому не хотелось бы оказаться на природе, вдали от городской суеты
по выходным и праздничным дням
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
14ч
2 000
за 1 чел.
Чудеса сказочного ХАДЖОХА
по выходным и праздничным дням
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
14ч
2 000
за 1 чел.
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
по выходным и праздничным дням
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
14ч
2 000
за 1 чел.
«СТАРЫЙ ПАРК» Кабардинки и шампанское АБРАУ-ДЮРСО
по выходным и праздничным дням
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
14ч
2 000
за 1 чел.
Новогоднее шоу «Тайна Белого Единорога» в Абрау-Дюрсо
по выходным и праздничным дням
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
5
2
13ч
2 000
за 1 чел.
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Водопады Руфабго - настоящая жемчужина республики Адыгея
по выходным и праздниным дням
Термальные источники «Водная Ривьера»
4.5
2
12ч
1 700
за 1 чел.
Термальные источники «Водная Ривьера»
Путешествие по Адыгее с ее ледяными водопадами и величественными горными вершинами запомнится еще...
См. календарь
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
14ч
2 000
за 1 чел.
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
по выходным и праздничным дням
Шато Пино и Лефкадия
5
1
14ч
2 000
за 1 чел.
Шато Пино и Лефкадия
выходные и праздничные дни
Активный тур из Мезмая в Гуамку
5
6
14ч
2 000
за 1 чел.
Активный тур из Мезмая в Гуамку
См. календарь
На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге
5
3
14ч
2 000
за 1 чел.
На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге
См. календарь
У нас ещё много экскурсий 😎 в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
🇷🇺