Ближайшее к Краснодару место, где можно окунуться в зимнюю атмосферу - это знаменитое плато Лаго-Наки, самая популярная из достопримечательностей Адыгеи. Какой бы теплой ни была кубанская погода, здесь, в высокогорье, всегда снежно и морозно!

Невероятная природа и доступность развлечений сделали из Лаго-Наки популярный курорт. За последние семь лет турпоток увеличился вдвое, в прошлом году здесь отдохнули 453 тысячи человек.

От краевого центра плато Лаго-Наки находится в 140 километров по прямой или 200 км по трассе (4 часа езды). Дорога ведет через Майкоп, поселок Каменномостский по Азишскому хребту: чем выше в горы, тем больше снега.

Крайняя точка Лагонакской трассы - это Азишский перевал, высшая точка Азишского хребта, высота более 1700 метров над уровнем моря. Автодорога упирается в кордон "Лаго-Наки" - ворота в Кавказский заповедник

Азишский перевал знаменит своими смотровыми площадками, с которых открывается потрясающий вид на высокогорные альпийские луга и пихтовые леса Лагонакского нагорья. В любое время года здесь всегда много туристов, ведь сюда ведет автомобильная дорога, находятся кафе, гостиницы, турбазы. Даже после сильного снегопада дорогу стараются расчистить в самые короткие сроки.

Лаго-Наки — всесезонный курорт, но именно зимой здесь можно попасть в настоящую сказку. Полутораметровые сугробы и горки, вековые ели и термальные источники, катки и замерзшие водопады подойдут любителям санок, SPA и экскурсий. Как только выпадет первый снег в горах Лаго-Наки, Вы можете устроить себе и близким веселые зимние покатушки.