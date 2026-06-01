2 день

Штурм великана Оштен

5:00 Подъем.

Завтракаем и готовимся к главному событию дня.

6:00 Радиальный выход на гору Оштен (2804 м)!

Это один из самых популярных и доступных маршрутов для восхождения в этом районе.

С вершины открывается фантастическая панорама на плато Лаго-Наки, гору Фишт и весь Главный Кавказский хребет.

Фотосессия на вершине мира!

14:00 Возвращение в лагерь, поздний сытный обед.

15:00 Время для отдыха, восстановления сил и неспешных прогулок по окрестностям.

18:00 Ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160