Мы направимся к легендарному приюту «Фишт», расположенному у подножия одноименной горы-символа Западного Кавказа.
Совершим радиальный выход к высокогорному озеру Псенодах и завершим путешествие джипингом — на внедорожниках мы отправимся в захватывающую двухчасовую поездку по горным серпантинам до поселка Солохаул.
Программа тура по дням
Прибытие. Заповедник
До 10:00 встреча на ж/д Краснодар-1 и аэропорт Краснодар.
Выезжаем к точке старта — Яворовой поляне.
Отсюда начинается наше пешее путешествие в сердце Кавказского Заповедника.
Наш путь лежит к приюту «Инструкторская щель».
Дорога проходит через живописные леса и луга, постепенно открывая первые горные панорамы.
По прибытии — разбиваем первый лагерь, обустраиваем быт.
Совместно готовим обед, осваиваемся в новом ритме жизни.
Тихий вечер с кружкой чая, первые истории и созерцание невероятного звездного неба.
Штурм великана Оштен
5:00 Подъем.
Завтракаем и готовимся к главному событию дня.
6:00 Радиальный выход на гору Оштен (2804 м)!
Это один из самых популярных и доступных маршрутов для восхождения в этом районе.
С вершины открывается фантастическая панорама на плато Лаго-Наки, гору Фишт и весь Главный Кавказский хребет.
Фотосессия на вершине мира!
14:00 Возвращение в лагерь, поздний сытный обед.
15:00 Время для отдыха, восстановления сил и неспешных прогулок по окрестностям.
18:00 Ужин.
К подножию Фишта
07:00 Подъем, готовим завтрак.
09:00 Собираем лагерь и выходим на маршрут.
Нас ждет переход к легендарному приюту «Фишт», расположенному у подножия одноименной горы-символа Западного Кавказа.
15:00 Прибытие к приюту.
Разбиваем лагерь на новом месте и готовим обед.
18:00 Ужин.
А после — долгожданная баня (за дополнительную плату, по предварительной записи).
Нет ничего лучше, чтобы снять усталость после переходов и зарядиться бодростью.
День озера-полумесяца
06:00 Подъем и завтрак.
07:00 Радиальный выход к высокогорному озеру Псенодах.
Его уникальная форма в виде полумесяца и кристально чистая вода делают это место магическим.
Обед с видом на озеро и горы.
16:00 Возвращение в лагерь у приюта Фишт.
Свободное время — можно отдохнуть, пообщаться или просто любоваться мощью горы Фишт.
18:00 Совместное приготовление ужина.
Черкесский перевал и гостеприимство Ашота
07:00 Подъем, завтрак, сбор лагеря.
09:00 Выход на маршрут.
Наша цель — Черкесский перевал.
13:00 Подъем к уникальному горному кафе «У Ашота».
Здесь нас ждет невероятно вкусный обед с горячими лепешками, приготовленными прямо на ваших глазах.
По желанию — возможность окунуться в настоящий деревянный чан с горячей водой и видом на гору Фишт (доп. плата).
18:00 Приготовление ужина.
Завершающий переход к Бабук-Аулу
07:00 Подъем и завтрак.
09:00 Выход на завершающий переход маршрута.
Лесная тропа ведет нас к месту нашей последней стоянки — Бабук-Аулу.
15:00 Прибытие, разбивка лагеря.
Совместно готовим прощальный ужин, делимся впечатлениями за неделю пути.
Джипинг. Отъезд
09:00 Неспешный подъем и заключительный завтрак в горах.
Сворачиваем лагерь.
Начинается джипинг!
На внедорожниках мы отправляемся в захватывающую двухчасовую поездку по горным серпантинам до поселка Солохаул.
В Солохауле пересаживаемся на рейсовый автобус и едем до автостанции «Дагомыс» (г. Сочи).
14:00 Ориентировочное время прибытия в Дагомыс.
Здесь наша группа расходится.
Кто-то уезжает домой, а кто-то может продолжить отдых на черноморском побережье.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека — 30 000 руб.
Скидка детям до 14 лет — 10℅.
Палатку можно взять свою или взять в аренду за доп. плату.
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда и выезда
- 3-разовое питание
- Работа инструктора на маршруте
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Спортивная страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно из Дагомыса
- Вход в заповедник - от 300 руб. /сутки/чел
- Аренда оборудования (палатка, спальник, коврик)
- Баня - от 1 500 руб. /чел
- Трансфер до поселка Эстосадок
- Конные заброски рюкзаков - от 10 000 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.
Ключевой принцип — многослойность одежды! Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой:
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, плавки, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
- палатки;
- рюкзаки (женские 65 л, мужские 75 л);
- треккинговые палки;
- фонарь + запас батареек;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- спальник, коврики;
- маленькие рюкзаки до 30 л;
- теплая одежда: комплект термобелья, флисовая кофта, шапка;
- плотные мусорные пакеты.
Как организован трансфер?
Каждое воскресенье до 10:00 — встреча на ж/д Краснодар-1 и аэропорт Краснодар.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Индивидуальный трансфер (цены индивидуального трансфера по ценам Яндекс Такси):
- ж/д Краснодар (цены ЯндексТакси), 4 человека и меньше — 6 000 руб., 5 человек — 8 000 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как проводится тур?
Тур проводится с 15 июня по 15 октября. Даты открытия и закрытия маршрута варьируются в зависимости от доступности маршрута в Кавказском заповеднике.