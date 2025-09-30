Ближайшие даты:3
Описание тураТип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке. Отдых в Адыгее на Новый год – лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным и увлеченным туристом! Это совершенно другой мир, наполненный кристально чистыми водами рек и озёр, свежайшим горным воздухом, тончайшими ароматами цветов и деревьев. Горы в Адыгее, словно сказочные атланты, подпирают своими каменными плечами бездонное небо. Зимний тур предполагает купание в горячих источниках Адыгеи на Новый год, увлекательные походы по горам, треккинг к застывшим, хрустальным водопадам, посещение горнолыжного курорта. Треккинги относительно лёгкие, доступные даже неподготовленным туристам. Зимой небольшая кавказская республика отличается особенной, неповторимой красотой и шармом, поэтому привычные достопримечательности путешественники увидят в совершенно новом свете. Глубокие каньоны, покрытые снегом, таинственные гроты – всё это многогранная, потрясающая, изумительная Адыгея! Новый год в горах Адыгеи подарит незабываемые впечатления, превратив вашу жизнь в более интересную и яркую!
28 декабря - 02 января 2022, 03 января - 08 января 2022
- Нитка маршрута: г. Краснодар - пос. Хаджох
- Музей камней и Хаджохский дольмен экскурсия в Свято-Михайловский монастырь Каньон реки Белой (Хаджохская теснина) ущелье и водопады Руфабго Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках ущелье Мишоко термальные источники г. Краснодар
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава»: двух-, трехместные номера. В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор.
- Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-6) - сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Входные билеты в музей «Сад камней», Хаджохскую теснину, Большую Азишскую пещеру, на термальные источники
- Групповая аптечка.
- Услуги инструктора-проводника
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Краснодар).
- Питание: обед во время переезда в 1-й день. Стоимость обеда в кафе: 300-400 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 10500 руб. за весь период отдыха.
- Страховка (не обязательно).
- Новогодний ужин в туре с 28 декабря по 02 января (~1200-2200 руб.). Группа празднует Новый Год в кафе или покупает продукты и вместе с инструктором проводят праздничный ужин в гостинице.
Г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт)
Когда: 28 декабря - 02 января 2022, 03 января - 08 января 2022
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
