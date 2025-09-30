Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Восход Восход Ваш гид в Краснодаре Написать вопрос Групповой тур Длитель­ность 6 дней Размер группы 1-14 человек Как проходит Пешком Когда 28 декабря - 02 января 2022, 03 января - 08 января 2022 79 000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Время начала: 11:30

Описание тура Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке. Отдых в Адыгее на Новый год – лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным и увлеченным туристом! Это совершенно другой мир, наполненный кристально чистыми водами рек и озёр, свежайшим горным воздухом, тончайшими ароматами цветов и деревьев. Горы в Адыгее, словно сказочные атланты, подпирают своими каменными плечами бездонное небо. Зимний тур предполагает купание в горячих источниках Адыгеи на Новый год, увлекательные походы по горам, треккинг к застывшим, хрустальным водопадам, посещение горнолыжного курорта. Треккинги относительно лёгкие, доступные даже неподготовленным туристам. Зимой небольшая кавказская республика отличается особенной, неповторимой красотой и шармом, поэтому привычные достопримечательности путешественники увидят в совершенно новом свете. Глубокие каньоны, покрытые снегом, таинственные гроты – всё это многогранная, потрясающая, изумительная Адыгея! Новый год в горах Адыгеи подарит незабываемые впечатления, превратив вашу жизнь в более интересную и яркую!

28 декабря - 02 января 2022, 03 января - 08 января 2022 Выбрать дату