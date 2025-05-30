Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
30 мая в 14:00
19 июн в 14:00
43 300 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мая в 14:00
21 июн в 14:00
48 000 ₽ за человека
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти по заповедным территориям с палатками, покорить 4 перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
11 июн в 06:00
2 июл в 06:00
19 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Экскурсии в Адыгею»
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