Туры в Адыгею из Краснодара

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии в Адыгею» в Краснодаре, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
На машине
4 дня
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
30 мая в 14:00
19 июн в 14:00
43 300 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
На машине
4 дня
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мая в 14:00
21 июн в 14:00
48 000 ₽ за человека
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пешая
5 дней
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти по заповедным территориям с палатками, покорить 4 перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
11 июн в 06:00
2 июл в 06:00
19 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Экскурсии в Адыгею»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
  2. Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
  3. От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Улица Красная
  4. Скала Петушок
  5. Дантово ущелье
  6. Горячий Ключ
  7. Войсковой собор Александра Невского
  8. Стадион Краснодар
  9. Озеро Абрау
  10. Хаджохская теснина
Сколько стоит тур в Краснодаре в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Экскурсии в Адыгею" можно забронировать 3 тура от 19 000 до 48 000.
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