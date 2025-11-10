Мои заказы

Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска

Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Изысканные вкусы, пасторальные пейзажи, эстетика в каждом моменте — это тур для тех, кто умеет наслаждаться жизнью.

Мы зададим тон поездке уже в Краснодаре, встретив вас бокалом брюта и фруктами, и
отправимся к Новороссийску.

Поблизости рассыпано множество винных хозяйств: как крупные Chateau Pinot, «Мысхако», «Абрау-Дюрсо», так и атмосферные «Сикоры» и «Семигорье», и в каждом у нас запланированы экскурсии по производствам и дегустации напитков.

Вы также сможете приобщиться к французской гастрономической традиции, сопроводив белое сухое деликатесом из улиток — эскарго, и расслабиться в спа с русской баней и турецким хаммамом при усадьбе на берегу озера.

А напоследок погуляете по уютным Геленджику и Джанхоту, полюбуетесь белоснежными скалами и бирюзовыми волнами Голубой бездны, вдохнёте ароматы моря и хвои — отличное завершение выходных!

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Питание. Входят завтраки, дегустации, приветственный комплимент. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Дегустации в Chateau Pinot и "Сикорах", спа в "Семигорье"

Встретим вас в Краснодаре бокалом брюта и фруктами и поедем в Новороссийск.

Первую остановку сделаем в агротуристическом комплексе Chateau Pinot. Здесь придерживаются гастрономической традиции, пришедшей из Франции: дегустировать вина в сочетании с эскарго. Тут выращивают около 20 сортов винограда, но главным является пино-нуар. Урожай собирают вручную, чтобы максимально сохранить грозди. На этих же лозах разводят улиток. После специальной подготовки их отваривают и тушат со специями и подают с начинкой из сливочного масла с петрушкой и чесноком. Дегустационный сет в Chateau Pinot включает 6 видов вин и эскарго де Бургонь.

Следующая на нашем пути — имение «Сикоры» между Новороссийском и Анапой. Здесь 47 га виноградников: бордоский бленд, бургундские сорта, рислинг и красностоп. Во время экскурсии вы узнаете, как ягоды превращаются в напиток богов, и продегустируете 5 сортов в панорамном ресторане. Здесь же будет время на обед.

Ночевать останемся поблизости, в атмосферной усадьбе «Семигорье» поблизости. Тут работает винодельня, есть видовой ресторан и живописное озеро. В стоимость проживания включён 1 час в спа с русской баней и турецким хаммамом.

2 день

Дегустации в "Семигорье", "Мысхако", "Абрау-Дюрсо"

Позавтракаем, освободим номера и отправимся на экскурсию по винным погребам усадьбы «Семигорье». Посетим 3 подвала с белыми и красными винами, а также продегустируем около 10 образцов. После обеда продолжим поездку.

Наша следующая цель — винодельня «Мысхако». Тут вы погрузитесь в историю, пройдёте по производственным цехам тихих и игристых вин и, конечно, распробуете 8 видов напитков.

Двигаемся дальше, в живописное село Абрау-Дюрсо на берегах изумрудного озера. Сходим на одноимённый завод: проследуем по старинным коридорам, тоннелям, хранилищам, заглянем на современное производство. Вы станете свидетелем рождения игристого, узнаете всё о кюве, ремюаже, дегоржаже, поймёте, как подбирают дубовые бочки, температуру и влажность для идеального букета. А во время дегустации приобретёте навыки профессионального сомелье.

Ночевать будем в Геленджике.

3 день

Геленджик: знакомство с курортом и окрестностями

После завтрака и освобождения номеров погуляем по одному из самых популярных курортов черноморского побережья. Пройдём по знаменитой набережной, любуясь морскими далями и вдыхая ароматы хвои.

Пообедаем и поедем к Голубой бездне, входящей в число красивейших бухт. Слоистые белоснежные скалы, крутые обрывы и овраги, густой бор из пицундской сосны, голубовато-бирюзовые волны — эти виды способны влюблять. Также заедем в Джанхот, сфотографируемся на фоне старинной лестницы с ротондой.

Вечером вернёмся в Краснодар и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение83 000 ₽
1-местное размещение98 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустации, приветственный комплимент
  • Трансферы по маршруту
  • 1 час спа с русской баней и хаммамом
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
Завершение: Краснодар, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Краснодаре
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.
Задать вопрос

