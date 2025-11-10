Мы зададим тон поездке уже в Краснодаре, встретив вас бокалом брюта и фруктами, и
Описание тура
Организационные детали
Питание. Входят завтраки, дегустации, приветственный комплимент. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.
Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Дегустации в Chateau Pinot и "Сикорах", спа в "Семигорье"
Встретим вас в Краснодаре бокалом брюта и фруктами и поедем в Новороссийск.
Первую остановку сделаем в агротуристическом комплексе Chateau Pinot. Здесь придерживаются гастрономической традиции, пришедшей из Франции: дегустировать вина в сочетании с эскарго. Тут выращивают около 20 сортов винограда, но главным является пино-нуар. Урожай собирают вручную, чтобы максимально сохранить грозди. На этих же лозах разводят улиток. После специальной подготовки их отваривают и тушат со специями и подают с начинкой из сливочного масла с петрушкой и чесноком. Дегустационный сет в Chateau Pinot включает 6 видов вин и эскарго де Бургонь.
Следующая на нашем пути — имение «Сикоры» между Новороссийском и Анапой. Здесь 47 га виноградников: бордоский бленд, бургундские сорта, рислинг и красностоп. Во время экскурсии вы узнаете, как ягоды превращаются в напиток богов, и продегустируете 5 сортов в панорамном ресторане. Здесь же будет время на обед.
Ночевать останемся поблизости, в атмосферной усадьбе «Семигорье» поблизости. Тут работает винодельня, есть видовой ресторан и живописное озеро. В стоимость проживания включён 1 час в спа с русской баней и турецким хаммамом.
Дегустации в "Семигорье", "Мысхако", "Абрау-Дюрсо"
Позавтракаем, освободим номера и отправимся на экскурсию по винным погребам усадьбы «Семигорье». Посетим 3 подвала с белыми и красными винами, а также продегустируем около 10 образцов. После обеда продолжим поездку.
Наша следующая цель — винодельня «Мысхако». Тут вы погрузитесь в историю, пройдёте по производственным цехам тихих и игристых вин и, конечно, распробуете 8 видов напитков.
Двигаемся дальше, в живописное село Абрау-Дюрсо на берегах изумрудного озера. Сходим на одноимённый завод: проследуем по старинным коридорам, тоннелям, хранилищам, заглянем на современное производство. Вы станете свидетелем рождения игристого, узнаете всё о кюве, ремюаже, дегоржаже, поймёте, как подбирают дубовые бочки, температуру и влажность для идеального букета. А во время дегустации приобретёте навыки профессионального сомелье.
Ночевать будем в Геленджике.
Геленджик: знакомство с курортом и окрестностями
После завтрака и освобождения номеров погуляем по одному из самых популярных курортов черноморского побережья. Пройдём по знаменитой набережной, любуясь морскими далями и вдыхая ароматы хвои.
Пообедаем и поедем к Голубой бездне, входящей в число красивейших бухт. Слоистые белоснежные скалы, крутые обрывы и овраги, густой бор из пицундской сосны, голубовато-бирюзовые волны — эти виды способны влюблять. Также заедем в Джанхот, сфотографируемся на фоне старинной лестницы с ротондой.
Вечером вернёмся в Краснодар и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|83 000 ₽
|1-местное размещение
|98 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустации, приветственный комплимент
- Трансферы по маршруту
- 1 час спа с русской баней и хаммамом
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽