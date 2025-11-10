Встретим вас в Краснодаре бокалом брюта и фруктами и поедем в Новороссийск.

Первую остановку сделаем в агротуристическом комплексе Chateau Pinot. Здесь придерживаются гастрономической традиции, пришедшей из Франции: дегустировать вина в сочетании с эскарго. Тут выращивают около 20 сортов винограда, но главным является пино-нуар. Урожай собирают вручную, чтобы максимально сохранить грозди. На этих же лозах разводят улиток. После специальной подготовки их отваривают и тушат со специями и подают с начинкой из сливочного масла с петрушкой и чесноком. Дегустационный сет в Chateau Pinot включает 6 видов вин и эскарго де Бургонь.

Следующая на нашем пути — имение «Сикоры» между Новороссийском и Анапой. Здесь 47 га виноградников: бордоский бленд, бургундские сорта, рислинг и красностоп. Во время экскурсии вы узнаете, как ягоды превращаются в напиток богов, и продегустируете 5 сортов в панорамном ресторане. Здесь же будет время на обед.

Ночевать останемся поблизости, в атмосферной усадьбе «Семигорье» поблизости. Тут работает винодельня, есть видовой ресторан и живописное озеро. В стоимость проживания включён 1 час в спа с русской баней и турецким хаммамом.