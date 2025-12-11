Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
19 дек в 10:00
21 фев в 10:00
98 600 ₽ за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
18 янв в 12:00
25 янв в 12:00
68 200 ₽ за человека
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
26 апр в 09:00
3 мая в 09:00
31 300 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Адыгее
Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Начало: На ж/д вокзале «Краснодар-1» - в 11:00, в аэропорт...
3 янв в 08:00
80 800 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
7 мар в 14:00
10 апр в 14:00
50 000 ₽ за человека
