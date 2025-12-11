Мои заказы

Интересные туры для школьного возраста в Краснодаре

Найдено 5 туров в категории «Для школьников» в Краснодаре, цены от 31 300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
На машине
6 дней
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
19 дек в 10:00
21 фев в 10:00
98 600 ₽ за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Пешая
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
18 янв в 12:00
25 янв в 12:00
68 200 ₽ за человека
Поход на Большой Тхач
Пешая
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
26 апр в 09:00
3 мая в 09:00
31 300 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Адыгее
На машине
6 дней
Новогодняя сказка в Адыгее
Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Начало: На ж/д вокзале «Краснодар-1» - в 11:00, в аэропорт...
3 янв в 08:00
80 800 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
На машине
4 дня
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
7 мар в 14:00
10 апр в 14:00
50 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Хаджохская теснина
  4. Улица Красная
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Майкоп
  9. Скала Петушок
  10. Дантово ущелье
Сколько стоит тур в Краснодаре в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Для школьников" можно забронировать 5 авторских туров от 31 300 до 98 600.
