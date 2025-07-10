Найдено 3 тура в категории « Винодельни » в Краснодаре, цены от 43 300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 дней Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при... «Задержимся на винодельне «Кубань-Вино», выпускающей напитки под марками «Кубань-Вино», Chateau Tamagne и Aristov» 57 600 ₽ за человека На машине 4 дня Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00 «Вы изучите винодельню и окрестности, пройдёте среди стройных рядов виноградных лоз и винных бочек, полюбуетесь парком и панорамой бухты» 43 300 ₽ за человека На машине 3 дня Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами Начало: Краснодар, время и место по договорённости «Тут работает винодельня, есть видовой ресторан и живописное озеро» 83 000 ₽ за человека Все туры Краснодара

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Винодельни»

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