Во время экскурсии 🧭 мы проедем по Красноярску, освещенному вечерними огнями. Мы сделаем остановки в трех самых знаковых местах города: на площади Мира, у Часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и на Театральной площади.

В вечернее время Красноярск особенно красив. С Караульной горы ⛰️ открывается потрясающая панорама города.

С площади Мира и Театральной площади можно любоваться подсветкой мостов и посмотреть световое шоу, в режиме которого работает подсветка в выходные и праздничные дни.