Площадь Мира - место основания города: Триумфальная арка, вантовый мост
Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе
Театральная площадь: фонтан "Реки Сибири", Театр оперы и балета им. Д. Хворостовского, Коммунальный мост, набережная Енисея
Во время экскурсии 🧭 мы проедем по Красноярску, освещенному вечерними огнями. Мы сделаем остановки в трех самых знаковых местах города: на площади Мира, у Часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и на Театральной площади.
В вечернее время Красноярск особенно красив. С Караульной горы ⛰️ открывается потрясающая панорама города.
С площади Мира и Театральной площади можно любоваться подсветкой мостов и посмотреть световое шоу, в режиме которого работает подсветка в выходные и праздничные дни.
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Сувениры
питание
Начало
🚩 Площадь Мира, 2Б
Место завершения
🏁 Улица Перенсона, 2
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.