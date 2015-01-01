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Экскурсия "Вечерний Красноярск" на автомобиле

4
1 отзыв
Ольга И.
Ольга И. – Гид из Красноярска
Экскурсия "Вечерний Красноярск" на автомобиле
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Экскурсия "Вечерний Красноярск" на автомобиле
Экскурсия "Вечерний Красноярск" на автомобиле

Что вы увидите

  • Площадь Мира - место основания города: Триумфальная арка, вантовый мост
  • Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе
  • Театральная площадь: фонтан "Реки Сибири", Театр оперы и балета им. Д. Хворостовского, Коммунальный мост, набережная Енисея
Во время экскурсии 🧭 мы проедем по Красноярску, освещенному вечерними огнями. Мы сделаем остановки в трех самых знаковых местах города: на площади Мира, у Часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и на Театральной площади.
В вечернее время Красноярск особенно красив. С Караульной горы ⛰️ открывается потрясающая панорама города.
С площади Мира и Театральной площади можно любоваться подсветкой мостов и посмотреть световое шоу, в режиме которого работает подсветка в выходные и праздничные дни.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Сувениры
  • питание
Начало
🚩 Площадь Мира, 2Б
Место завершения
🏁 Улица Перенсона, 2
Экскурсия "Вечерний Красноярск" на автомобиле
Экскурсия "Вечерний Красноярск" на автомобиле
Экскурсия "Вечерний Красноярск" на автомобиле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга И.
Ольга И.
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Ольга И. проводит ещё 1 экскурсию

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