Красноярск — это город, основанный еще в XVII веке. Здесь старинные здания соседствуют с современными постройками. Если вы оказались впервые в городе, то моя обзорная экскурсия идеально вам подходит.
Вы увидите главные достопримечательности древнего сибирского города и, конечно же, узнаете его историю.
Вы увидите главные достопримечательности древнего сибирского города и, конечно же, узнаете его историю.
Описание экскурсииВо время экскурсии мы проедем по историческому центру Красноярска и сделаем остановки в трех самых знаковых местах города: на площади Мира, у Часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и на Театральной площади. Площадь Мира, это место еще называют «Стрелка» – место слияния двух рек. Здесь Кача впадает в Енисей. И именно здесь был построен казаками в 1628 году острог – военная крепость, давшая начало городу. Острог не сохранился, позже здесь был построен храм и были Базарная и Соборная площади. А сейчас находятся Триумфальная арка (Исторические ворота), Концертный зал, Культурно-исторический центр, пароход-музей Св. Николай, вантовый мост, ведущий на самый большой остров в среднем течении Енисея – остров Татышев - место спорта и отдыха. От места основания города мы проедем на Караульную гору. Это название гора получила в далеком 1628, в год основания города. Здесь была поставлена караульная вышка, дежурили казаки и подавали сигнал в острог о наступлении неприятеля. Благодаря этому месту Красноярск выдержал осаду, длившуюся почти 100 лет. На Караульной горе был установлен памятный крест, позже установлена деревянная, а затем каменная часовня, которая возвышается над Красноярском, является символом города и изображена на 10ти рублевой купюре. С Караульной горы открывается потрясающая панорама на город, окружающие его горы и Енисей. Следующей остановкой будет Театральная площадь – культурный центр города. Здесь находятся Театр оперы и балета им. Д. Хворостовского, гостиница «Красноярск», Мэрия, цвето-музыкальные фонтаны и большой каскадный фонтан «Реки Сибири». С Театральной площади хорошо виден Коммунальный мост, изображенный на 10ти рублевой купюре, отсюда можно прогуляться по благоустроенной набережной Енисея к Краеведческому музею и Речному вокзалу или к парку им. Горького. Между остановками мы проедем по историческому центру Красноярска, увидим купеческие усадьбы, Покровский Собор, Органный зал, Красную площадь и Площадь Революции. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, узнаете имена знаменитых красноярцев, узнаете о природных достопримечательностях Красноярска и его окрестностей, поверите в то, что Красноярск расположен в уникальном месте и захотите приехать сюда еще.
Ежедневно в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мира
- Триумфальная арка
- Вантовый мост
- Музей-пароход Св. Николай
- Караульная гора
- Часовня Параскевы Пятницы
- Театральная площадь
- Фонтан «Реки Сибири»
- Театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского
- Коммунальный мост
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Сувениры
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Мира, 2Б
Завершение: Улица Перенсона, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Ольга замечательный экскурсовод. Обзорная поездка-прогулка по городу прошла очень комфортно, в приятной, дружеской атмосфере, познавательно и интересно. Захотелось непременно посетить Красноярск и Красноярский край снова. Огромная благодарность Ольге!
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А
Эрскурсовод Ольга очень приятная девушка, показала нам город во все его великолепии, по ее рекомендациям на следующий день посетили музей Юдина и центр России, осталичь очень довольны. Приятных впечатлений было много. Рекомендую экскурсовода всем, непожалеете 😁
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М
Экскурсия по городу очень понравилась. Гид Ольга профессионал своего дела, хороший водитель, любит свой город и с увлечением рассказывает о его достопримечательностях. Эта экскурсия отличная возможность познакомиться с историей города, его историческими объектами и людьми. Всем рекомендую данную экскурсию и, конечно, гида Ольгу.
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О
Отличная экскурсия по Красноярску! Несмотря на морозную погоду, было очень комфортно. Алексей рассказывал интересно, понятно. Маршрут был чуть изменен по нашей просьбе, мы хотели увидеть еще интересные места, и всё получилось! Почувствовали город и его характер. Большое спасибо за профессионализм и тёплую подачу😊
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Е
Огромное спасибо,экскурсоводу Ольге,максимально интересно провела экскурсию,время пролетело так быстро впечатления зашкаливали,безумно интересно было
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А
Благодарю Ольгу за отличную экскурсию по городу! Насыщенно, информативно, комфортно!
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