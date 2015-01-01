Во время экскурсии 🧭 мы проедем по историческому центру Красноярска и сделаем остановки в трех самых знаковых местах города: на площади Мира, у Часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и на Театральной площади.

Площадь Мира, это место еще называют «Стрелка» – место слияния двух рек. Здесь Кача впадает в Енисей. И именно здесь был построен казаками в 1628 году острог – военная крепость, давшая начало городу. Острог не сохранился, позже здесь был построен храм и были Базарная и Соборная площади. А сейчас находятся Триумфальная арка (Исторические ворота), Концертный зал, Культурно-исторический центр, пароход-музей Св. Николай, вантовый мост, ведущий на самый большой остров 🏝️ в среднем течении Енисея – остров Татышев - место спорта и отдыха.

От места основания города мы проедем на Караульную гору. Это название гора получила в далеком 1628, в год основания города. Здесь была поставлена караульная вышка, дежурили казаки и подавали сигнал в острог о наступлении неприятеля. Благодаря этому месту Красноярск выдержал осаду, длившуюся почти 100 лет. На Караульной горе был установлен памятный крест, позже установлена деревянная, а затем каменная часовня, которая возвышается над Красноярском, является символом города и изображена на 10ти рублевой купюре. С Караульной горы ⛰️ открывается потрясающая панорама на город 🏙️, окружающие его горы и Енисей.

Следующей остановкой будет Театральная площадь – культурный центр города. Здесь находятся Театр оперы и балета им. Д. Хворостовского, гостиница «Красноярск», Мэрия, цвето-музыкальные фонтаны и большой каскадный фонтан ⛲ «Реки Сибири». С Театральной площади хорошо виден Коммунальный мост, изображенный на 10ти рублевой купюре, отсюда можно прогуляться 👣 по благоустроенной набережной Енисея к Краеведческому музею и Речному вокзалу или к парку им. Горького.

Между остановками мы проедем по историческому центру Красноярска, увидим купеческие усадьбы, Покровский Собор, Органный зал, Красную площадь и Площадь Революции.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей 📖 города, узнаете имена знаменитых красноярцев, узнаете о природных достопримечательностях 🏛️ Красноярска и его окрестностей, поверите в то, что Красноярск расположен в уникальном месте и захотите приехать сюда еще.