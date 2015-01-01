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Обзорная экскурсия по Красноярску на автомобиле

5
1 отзыв
Ольга И.
Ольга И. – Гид из Красноярска
В ходе нашей обзорной экскурсии 🧭, вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Красноярска.

Мы начнем с посещения Площади Мира.

Именно здесь началась история 📖 города.

Вы сможете увидеть Триумфальную арку, полюбоваться с Вантового моста на «Стрелку» — место слияния двух рек — Енисея и Ангары.

Мы поднимемся на Караульную гору, которая изображена на 10-рублевой купюре и насладимся роскошной панорамой города.

А завершится экскурсия ⛳ на Театральной площади — в самом центре города.

Здесь вы сможете прогуляться 👣 по красивейшей набережной, увидите каскадный и цвето-музыкальный фонтан ⛲ и, конечно же, Коммунальный мост.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Красноярску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Красноярску на автомобиле

Что вы увидите

  • Площадь Мира
  • Триумфальная арка
  • Вантовый мост
  • Музей-пароход Св. Николай
  • Караульная гора
  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Театральная площадь
  • Фонтан «Реки Сибири»
  • Театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского
  • Коммунальный мост
Во время экскурсии 🧭 мы проедем по историческому центру Красноярска и сделаем остановки в трех самых знаковых местах города: на площади Мира, у Часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и на Театральной площади.
Площадь Мира, это место еще называют «Стрелка» – место слияния двух рек. Здесь Кача впадает в Енисей. И именно здесь был построен казаками в 1628 году острог – военная крепость, давшая начало городу. Острог не сохранился, позже здесь был построен храм и были Базарная и Соборная площади. А сейчас находятся Триумфальная арка (Исторические ворота), Концертный зал, Культурно-исторический центр, пароход-музей Св. Николай, вантовый мост, ведущий на самый большой остров 🏝️ в среднем течении Енисея – остров Татышев - место спорта и отдыха.
От места основания города мы проедем на Караульную гору. Это название гора получила в далеком 1628, в год основания города. Здесь была поставлена караульная вышка, дежурили казаки и подавали сигнал в острог о наступлении неприятеля. Благодаря этому месту Красноярск выдержал осаду, длившуюся почти 100 лет. На Караульной горе был установлен памятный крест, позже установлена деревянная, а затем каменная часовня, которая возвышается над Красноярском, является символом города и изображена на 10ти рублевой купюре. С Караульной горы ⛰️ открывается потрясающая панорама на город 🏙️, окружающие его горы и Енисей.
Следующей остановкой будет Театральная площадь – культурный центр города. Здесь находятся Театр оперы и балета им. Д. Хворостовского, гостиница «Красноярск», Мэрия, цвето-музыкальные фонтаны и большой каскадный фонтан ⛲ «Реки Сибири». С Театральной площади хорошо виден Коммунальный мост, изображенный на 10ти рублевой купюре, отсюда можно прогуляться 👣 по благоустроенной набережной Енисея к Краеведческому музею и Речному вокзалу или к парку им. Горького.
Между остановками мы проедем по историческому центру Красноярска, увидим купеческие усадьбы, Покровский Собор, Органный зал, Красную площадь и Площадь Революции.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей 📖 города, узнаете имена знаменитых красноярцев, узнаете о природных достопримечательностях 🏛️ Красноярска и его окрестностей, поверите в то, что Красноярск расположен в уникальном месте и захотите приехать сюда еще.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Сувениры
  • Питание
Начало
🚩 Площадь Мира, 2Б
Место завершения
🏁 Улица Перенсона, 2
Обзорная экскурсия по Красноярску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Красноярску на автомобиле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга И.
Ольга И.
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1 отзыв оставили туристы

Ольга И. проводит ещё 1 экскурсию

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