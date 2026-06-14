Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Красноярск — это город, основанный еще в XVII веке. Здесь старинные здания соседствуют с современными постройками. Если вы оказались впервые в городе, то моя обзорная экскурсия идеально вам подходит.



Вы увидите главные достопримечательности древнего сибирского города и, конечно же, узнаете его историю. 4.9 40 отзывов

Ольга Ваш гид в Красноярске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8500 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 40 отзывов 3 часа 1-3 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Во время экскурсии мы проедем по историческому центру Красноярска и сделаем остановки в трех самых знаковых местах города: на площади Мира, у Часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и на Театральной площади. Площадь Мира, это место еще называют «Стрелка» – место слияния двух рек. Здесь Кача впадает в Енисей. И именно здесь был построен казаками в 1628 году острог – военная крепость, давшая начало городу. Острог не сохранился, позже здесь был построен храм и были Базарная и Соборная площади. А сейчас находятся Триумфальная арка (Исторические ворота), Концертный зал, Культурно-исторический центр, пароход-музей Св. Николай, вантовый мост, ведущий на самый большой остров в среднем течении Енисея – остров Татышев - место спорта и отдыха. От места основания города мы проедем на Караульную гору. Это название гора получила в далеком 1628, в год основания города. Здесь была поставлена караульная вышка, дежурили казаки и подавали сигнал в острог о наступлении неприятеля. Благодаря этому месту Красноярск выдержал осаду, длившуюся почти 100 лет. На Караульной горе был установлен памятный крест, позже установлена деревянная, а затем каменная часовня, которая возвышается над Красноярском, является символом города и изображена на 10ти рублевой купюре. С Караульной горы открывается потрясающая панорама на город, окружающие его горы и Енисей. Следующей остановкой будет Театральная площадь – культурный центр города. Здесь находятся Театр оперы и балета им. Д. Хворостовского, гостиница «Красноярск», Мэрия, цвето-музыкальные фонтаны и большой каскадный фонтан «Реки Сибири». С Театральной площади хорошо виден Коммунальный мост, изображенный на 10ти рублевой купюре, отсюда можно прогуляться по благоустроенной набережной Енисея к Краеведческому музею и Речному вокзалу или к парку им. Горького. Между остановками мы проедем по историческому центру Красноярска, увидим купеческие усадьбы, Покровский Собор, Органный зал, Красную площадь и Площадь Революции. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, узнаете имена знаменитых красноярцев, узнаете о природных достопримечательностях Красноярска и его окрестностей, поверите в то, что Красноярск расположен в уникальном месте и захотите приехать сюда еще.

Ежедневно в любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Мира

Триумфальная арка

Вантовый мост

Музей-пароход Св. Николай

Караульная гора

Часовня Параскевы Пятницы

Театральная площадь

Фонтан «Реки Сибири»

Театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского

Коммунальный мост Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Сувениры

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Мира, 2Б Завершение: Улица Перенсона, 2 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.