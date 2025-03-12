Сергей — ваш гид в Красноярске

Привет, меня зовут Сергей. В 2019 году я начал заниматься скалолазанием и йогой, а также путешествовать по Красноярскому краю и Хакасии. Я посетил множество красивых мест и был восхищён увиденным. Сейчас мне нравится делиться с людьми необыкновенной красотой и достопримечательностями нашего региона.