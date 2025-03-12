Манская петля — извилистый поворот реки Мана вокруг скального массива в окрестностях Красноярска. Мы доедем на автомобиле до точки старта и отправимся в поход к вершине.
Большая часть подъёма на маршруте оборудована лестницами, верхний участок — крутая тропа с верёвочными перилами. Вы откроете чудесное место для активного отдыха и вдохновитесь пейзажами сибирской тайги.
Большая часть подъёма на маршруте оборудована лестницами, верхний участок — крутая тропа с верёвочными перилами. Вы откроете чудесное место для активного отдыха и вдохновитесь пейзажами сибирской тайги.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
- Мы проедем по извилистому серпантину вдоль Енисея и остановимся на смотровой площадке «Царь-рыба» с прекрасным видом на реку
- Далее отправимся к реке Мана и совершим небольшой трек вдоль неё (около 2 км)
- После начнём восхождение к вершине горы, с которой вам откроются красивые виды на излучину горной реки и бескрайнюю сибирскую тайгу. По пути будет несколько смотровых площадок
- В походе я расскажу о природе местности и её кинематографической истории
Кому подойдёт треккинг
Специальной физической подготовки не требуется, но нужно объективно оценить свои силы. Пеший маршрут проходит вдоль реки Мана по грунтовой тропе, затем начинается подъём по лестнице к вершине.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Красноярска и обратно на автомобиле «лексус»
- Дорога в обе стороны займёт около 2 часов, поход — 2–2,5 часа
- Параметры маршрута: набор высоты — 300 м, протяжённость — около 5 км
- Обязательна удобная одежда и спортивная обувь (в сырую погоду треккинговые ботинки с поддержкой голени). Также возьмите х/б перчатки, чтобы держаться за верёвочные тросы на некоторых участках маршрута. Будут полезны трекинговые палки
- Вода, чай и бутерброды — по желанию
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Красноярске
Привет, меня зовут Сергей. В 2019 году я начал заниматься скалолазанием и йогой, а также путешествовать по Красноярскому краю и Хакасии. Я посетил множество красивых мест и был восхищён увиденным. Сейчас мне нравится делиться с людьми необыкновенной красотой и достопримечательностями нашего региона.Задать вопрос
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