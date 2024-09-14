Манская петля в Красноярске - это уникальная возможность насладиться живописными пейзажами и почувствовать дух тайги. Вас ждёт поездка по Дивногорскому тракту с остановкой на смотровой площадке «Царь-рыба», прогулка вдоль реки Маны и подъём на хребет с несколькими смотровыми площадками. На маршруте предусмотрена профессиональная фотосессия и пикник. Экскурсия подойдёт активным путешественникам, готовым к затяжному подъёму на высоту 300 метров

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Описание экскурсии

Поездка по извилистому Дивногорскому тракту с остановкой на знаменитой смотровой площадке «Царь-рыба» над Енисеем

Прогулка вдоль берега таёжной речки Маны до начала подъёма на Манскую петлю

Подъём на хребет со смотровой площадкой над Манской петлёй и прогулка по хребту с ещё несколькими смотровыми площадками, откуда открывается обзор на Петлю под другим углом, а также на бескрайнюю енисейскую тайгу

Небольшая профессиональная фотосессия на смотровых площадках

Пикник на последней смотровой

Я расскажу о геологической истории этих мест, об истории присутствия и деятельности человека на реке Мана. Вы узнаете, какой знаменитый актёр и в каком фильме снимался в этих местах, почему на подъёме на смотровую появилась лестница, можно ли встретить здесь медведя и многое другое.

Кому подойдёт эта экскурсия

Активным путешественникам, не боящимся затяжного подъёма на хребет. Набор высоты — 300 м.

Организационные детали