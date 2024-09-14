Манская петля в Красноярске - это уникальная возможность насладиться живописными пейзажами и почувствовать дух тайги.
Вас ждёт поездка по Дивногорскому тракту с остановкой на смотровой площадке «Царь-рыба», прогулка вдоль реки Маны и подъём на хребет с несколькими смотровыми площадками. На маршруте предусмотрена профессиональная фотосессия и пикник. Экскурсия подойдёт активным путешественникам, готовым к затяжному подъёму на высоту 300 метров
Вас ждёт поездка по Дивногорскому тракту с остановкой на смотровой площадке «Царь-рыба», прогулка вдоль реки Маны и подъём на хребет с несколькими смотровыми площадками. На маршруте предусмотрена профессиональная фотосессия и пикник. Экскурсия подойдёт активным путешественникам, готовым к затяжному подъёму на высоту 300 метров
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🌲 Прогулка по тайге
- 🏞️ Виды на Манскую петлю
- 🥪 Пикник на высоте
- 🚗 Удобная поездка на автомобиле
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Царь-рыба
- Манская петля
Описание экскурсии
- Поездка по извилистому Дивногорскому тракту с остановкой на знаменитой смотровой площадке «Царь-рыба» над Енисеем
- Прогулка вдоль берега таёжной речки Маны до начала подъёма на Манскую петлю
- Подъём на хребет со смотровой площадкой над Манской петлёй и прогулка по хребту с ещё несколькими смотровыми площадками, откуда открывается обзор на Петлю под другим углом, а также на бескрайнюю енисейскую тайгу
- Небольшая профессиональная фотосессия на смотровых площадках
- Пикник на последней смотровой
Я расскажу о геологической истории этих мест, об истории присутствия и деятельности человека на реке Мана. Вы узнаете, какой знаменитый актёр и в каком фильме снимался в этих местах, почему на подъёме на смотровую появилась лестница, можно ли встретить здесь медведя и многое другое.
Кому подойдёт эта экскурсия
Активным путешественникам, не боящимся затяжного подъёма на хребет. Набор высоты — 300 м.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Expert
- Возьмите с собой что-то съестное для пикника
- В течение 5 дней после поездки я пришлю вам до 30 фото ссылкой на Яндекс-диск
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предмостной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 243 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Svetlana
14 сен 2024
Всем рекомендую данную экскурсию! Виды потрясающие! Илья надежный проводник в этом непростом маршруте))) шли тем темпом, которым смогла пройти, никуда не торопились. Маршрут ооочень интересный 👍
Ольга
15 авг 2024
Отличная прогулка, местами с препятствиями, но это того стоит! Элиас много рассказывал, фотографировал, показал несколько смотровых на Манскую петлю. Воздух там можно пить)
Г
Галина
3 авг 2024
Эту поездку мы точно запомним на всю жизнь. Она потребовала от нас большой выносливости и упорства.
Поход представляет собой довольно крутой, изнурительный подъём на вершины сопок и, не менее, экстримальный спуск.
Поход представляет собой довольно крутой, изнурительный подъём на вершины сопок и, не менее, экстримальный спуск.
Е
Елена
17 июл 2024
Подъём, всетаки, труден для человека без подготовки. Природа великолепна!
Юлия
30 июн 2024
Супер 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, природа просто великолепна, виды 🔥, с погодой тоже повезло. Для тех кто планирует взять эту экскурсию хочу добавить: это хоть и не большой, но поход в
Анна
19 июн 2024
Большое количество впечатлений. Очень красивые виды. Какое-то безумное количество бабочек. Элиас очень опытный походник и может много рассказать о различных треккинговых путях по всему миру.
Далее часть отзыва для "городских неженок"
Далее часть отзыва для "городских неженок"
Похожие экскурсии из Красноярска
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
Открыть необычные места и захватывающие виды в окрестностях Красноярска и Дивногорска
19 фев в 10:00
20 фев в 10:00
111008880₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по реке Мана с восхождением на смотровую и обедом
Подарите себе день на природе! Подъём на смотровую площадку, сплав на пакрафтах или сапбордах, горячий обед и практика гвоздестояния ждут вас
Начало: На Свердловской улице
1 июн в 08:00
7 июн в 08:00
3800₽ за человека