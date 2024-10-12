Приглашаем вас на групповую экскурсию к скале Такмак, где вас ждёт увлекательное путешествие по живописным тропам Национального центра «Красноярские столбы».
Вас встретят величественные скалы, удивительные легенды и захватывающие пейзажи, которые оставят незабываемые впечатления.
Вас встретят величественные скалы, удивительные легенды и захватывающие пейзажи, которые оставят незабываемые впечатления.
Описание водной прогулкиПутешествие в сердце природы Групповая экскурсия на скалу Такмак в Национальном центре Красноярские столбы представляет собой незабываемое путешествие в сердце природы, где каждый шаг наполняет сердцем вдохновением и удивлением. Высокие столбы, величественно поднимающиеся над зелеными просторами, словно охраняют древние тайны, хранящиеся в их каменных недрах. Гид, знающий каждую тропинку, поведет вас по живописным маршрутами, где открываются захватывающие виды. Участники смогут не только насладиться красотой природы, но и услышать увлекательные легенды о крае, о том, как образовались эти удивительные скалы и ещё много всего интересного. На скале Такмак у вас появится возможность сфотографироваться на фоне величественных пейзажей, запечатлеть мгновения, полные радости и единения с природой. Эта экскурсия подарит вам не только яркие эмоции, но и впечатления, которые останутся с вами навсегда. Важная информация:
- Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек!
- Продолжительность: от 3 до 4 часов, зависит от скорости ходьбы • Возраст: от 10 лет и старше • Сезон проведения: круглый год • Примечание: Одевайтесь по погоде и обязательно в обувь на нескользкой, рифлёной подошве, желательно небольшой перекус, вода.
По понедельникам в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нацпарк «Красноярские Столбы»
- Скала Такмак
Что включено
- Гид
Что не входит в цену
- Транспорт
Место начала и завершения?
Остановка п. Базаиха (автобус №37) ул. Базайская
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек
- Продолжительность: от 3 до 4 часов, зависит от скорости ходьбы
- Возраст: от 10 лет и старше
- Сезон проведения: круглый год
- Примечание: Одевайтесь по погоде и обязательно в обувь на нескользкой, рифлёной подошве, желательно небольшой перекус, вода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
12 окт 2024
Экскурсия на Столбы прошла с гидом Мариной — просто супер! Высочайший профессионализм и внимание к нашим пожеланиям сделали нашу экскурсию по-настоящему особенной. Мы преодолели тропу и получили огромный заряд бодрости и радости. Узнали столько нового и интересного! Большое спасибо за это впечатляющее путешествие!!!
Р
Радмир
14 сен 2024
Посетили увлекательную экскурсию в парке «Красноярские Столбы». Сначала сомневались, осилим ли подъём, ведь годы уже не те, но гид Руслан превратил каждый шаг в интересное приключение. С таким увлечением и
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