читать дальше мастерством он рассказывал об этом месте, что подъем на Такмак показался лёгким. Вид — просто невероятный! Руслан — замечательный рассказчик, мастер слова! Спасибо гиду и экскурсионному бюро за эти потрясающие впечатления!

Посетили увлекательную экскурсию в парке «Красноярские Столбы». Сначала сомневались, осилим ли подъём, ведь годы уже не те, но гид Руслан превратил каждый шаг в интересное приключение. С таким увлечением и