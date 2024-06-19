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Мы отправимся в путешествие по нетипичному кольцевому маршруту в котором попытаемся объять необъятное — посетить три красивые группы скал восточной группы Столбов с прекрасными видовыми площадками.



Вы узнаете о ценности этих мест для красноярцев и об их роли в фольклоре, полюбуетесь видами на горы и долины и, если останутся силы, покорите самую длинную лестницу в России.