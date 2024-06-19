Мы отправимся в путешествие по нетипичному кольцевому маршруту в котором попытаемся объять необъятное — посетить три красивые группы скал восточной группы Столбов с прекрасными видовыми площадками.
Вы узнаете о ценности этих мест для красноярцев и об их роли в фольклоре, полюбуетесь видами на горы и долины и, если останутся силы, покорите самую длинную лестницу в России.
Вы узнаете о ценности этих мест для красноярцев и об их роли в фольклоре, полюбуетесь видами на горы и долины и, если останутся силы, покорите самую длинную лестницу в России.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Встречаемся на автобусной остановке и идём к визит-центру, где начнётся наш подъём на хребет к колоритной группе скал Ермак. Отсюда открывается потрясающий вид на долину речки Моховая и массив символа Красноярска — скальной группы Такмак.
- Продолжаем путь через девственную тайгу до грандиозной Китайской стенки: с неё видна часть города и другие Столбы.
- Спускаемся с хребта в малопосещаемую долину таёжного ручья тайной тропой и поднимаемся на массив Воробушки, где располагается целая группа скал, в том числе «фигуристые» Цыпа и Жаба.
- Обедаем в любом красивом месте по пути и возвращаемся к визит-центру. Если останутся силы, можем прогуляться до самой длинной в России лестницы, ведущей на Торгашинский хребет, и подняться по ней до конца (более 1600 ступеней), если же нет, с той же автобусной остановки вернёмся в город.
Во время прогулки я расскажу:
- О геологической истории появления Красноярских Столбов, их составе и отличиях от аналогичных образований
- О значении и ценности Столбов для красноярцев и об их роли в фольклоре
- Об истории рождения названий скал и их групп
- О непрерывном состязании в красоте между Столбами и Торгашинским хребтом
- О самых популярных жителях заповедника
Кому подойдёт программа
Маршрут средней сложности, рекомендуется физически активным людям, способным ходить по пересечённой местности с затяжными и крутыми подъёмами и спусками. Пенсионерам просьба воздержаться от этой экскурсии. Детям от 14 лет можно в сопровождении родителей.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная
- На маршруте предусмотрен пикник, поэтому рекомендую подготовить в дорогу перекус. А я возьму с собой термос.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке Столбы-Восточный вход
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 45 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил около 70 стран, и практически в каждой проходил треккинговые маршруты в поисках природных достопримечательностей. Создаю и провожу авторские туры в разных странах. Имею в активе более 30 многодневных горных походов. Пишу книгу, обучающую путешествовать супербюджетно. Активный каучсёрфер. Живу в Красноярске, отлично знаю окрестности. Решил начать показывать красоту родного края гостям.Задать вопрос
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