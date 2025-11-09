Мои заказы

Тайны Восточных Столбов - из Красноярска

Погрузитесь в атмосферу Красноярских Столбов, где каждый шаг открывает новые горизонты и тайны древних скал. Незабываемые впечатления гарантированы
Красноярские Столбы предлагают уникальную возможность насладиться природой и открыть для себя захватывающие виды на скалистые вершины.

Маршрут проходит через живописные тропы, где можно увидеть скалы Такмак и Ермак, мистический Бородок и другие природные чудеса.

Это идеальное место для отдыха и восстановления сил, с возможностью медитации в гамаках и практики Синрин-йоку
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на тайгу
  • 🗿 Уникальные скальные образования
  • 🧘 Медитация и релаксация
  • 🎶 Горловое пение и качели
  • 🌿 Практика лесных купаний
Тайны Восточных Столбов - из Красноярска© Андрей
Тайны Восточных Столбов - из Красноярска© Андрей
Тайны Восточных Столбов - из Красноярска© Андрей

Что можно увидеть

  • Такмак
  • Ермак
  • Бородок
  • Китайская стенка
  • Воробушки

Описание экскурсии

Этот треккинг не требует спешки: он предназначен для тех, кто хочет насладиться каждой минутой общения с природой. С обзорных площадок вам откроется вид на бескрайнюю тайгу и древние каменные исполины. Вы увидите скалы Такмак и Ермак с балансирующим на краю пропасти шаман-камнем, мистический Бородок, неприступную Китайскую стенку и уютных Воробушков.

Я знаю каждый уголок этих мест и с радостью поделюсь с вами самыми интересными историями и легендами, а также расскажу, что такое столбизм и почему он так привлекает любителей активного отдыха.

Кроме того, в программе:

  • Кормление бурундуков, поползней и других обитателей заповедника
  • Получение «посоха силы» — помощника, который облегчит ваш путь
  • Медитация в гамаках под сенью сосен и кедров
  • Сравнение современных Столбов с фотографиями 120-летней давности
  • Горловое пение и качание на небесных качелях
  • Практика Синрин-йоку — «лесных купаний» для восстановления сил
  • Хождение босиком по лесу и чаепитие на природе

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 7–10 км. Будьте готовы к подъёмам и спускам
  • Возьмите с собой воду и перекус

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Красноярские Столбы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 110 туристов
Я влюблённый в Столбы и живущий в их ритме круглый год. Я не просто гид, я проводник в этот удивительный мир, знающий его изнутри. Мои знания — уникальный дар, полученный
читать дальше

от столбистов — моих учителей и друзей. С ними я делюсь жизнью и любовью к этим местам уже много лет. Вы услышите истории, которые не найдёте ни в одном путеводителе, познакомитесь с душой Столбов из первых уст. Я постоянно совершенствую свои знания, общаясь с теми, кто ходит сюда более 60 лет, впитывая мудрость и опыт поколений.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
N
NATALYA
9 ноя 2025
3 ноября 2025г мне на самом деле «посчастливилось» провести один из замечательных дней своего отпуска в экскурсии по Красноярским столбам.
Нам очень повезло с погодой в этот день, хотя по началу
читать дальше

казалось, что сильно помешает выпавший снежок. Как только мы начали подъем, выглянуло солнце, обсушило землю и весь день обогревало нас свои теплыми лучами, чему я была несказанно рада.
Весь маршрут я просто глаз не могла оторвать от открывающихся видов, сменяющихся с каждым метром подъема.
Описывать «столбы» я не буду, но скажу что все они разные по своему величию и сложности, зрелище не передаваемое, а аромат хвойного леса просто волшебный.
На протяжении всего маршрута меня сопровождал экскурсовод Андрей.
Андрей оказался просто замечательным человеком, отличным собеседником, и очень заботливым спутником.
Маршрут конечно оказался не простым для меня, но вполне преодолимым и не утомительным, тк Андрей сопровождал весь поход интересными рассказами про историю заповедника, маршрут, сами столбы, поделился личным опытом покорения вершин, рассказал про интересных людей посвятивших жизнь столбизму. В его рассказах видна любовь к родному краю, к свободе и приключениям, бережное отношение к природе и животным.
На перевалах мы пили чай, смеялись и Андрей играл на флейте.
А еще наш экскурсовод оказался фотографом «от бога», он сделал мне сотни отличных фотографий в самых красивых локациях, которые я буду еще долго рассматривать.

Счастливчики те люди, которые живут рядом с этим невероятным местом: у них есть возможность чаще бродить по заповедным тропам и наслаждаться невероятно живописными видами.

Д
Дмитрий
30 окт 2025
Сказочное мероприятие!!! Находился в командировке и появилась возможность провести день продуктивно!!! Сказать, что понравилось не сказать ничего. Гиды Андрей и Роман молодцы!!! Сказочные парни!!! Релакс был просто полный. Выход длился около шести часов. Рекомендую всем кто хочет увидеть красоту красноярских гор и почувствовать окружающую природу.
Сказочное мероприятие!!! Находился в командировке и появилась возможность провести день продуктивно!!! Сказать, что понравилось не сказать ничего. Гиды Андрей и Роман молодцы!!! Сказочные парни!!! Релакс был просто полный. Выход длился около шести часов. Рекомендую всем кто хочет увидеть красоту красноярских гор и почувствовать окружающую природу.
Е
Елена
21 окт 2025
Эта экскурсия ассоциируется с одним словом ВОСТОРГ.
Места, которые посетила, я бы не смогла пройти к ним одна, без опытного гида, который поддержит и направит, без вреда физическому здоровью.
Было нереально красиво и захватывающе.
Это реально проверка себя на трусость
Огромное спасибо гиду Андрею за профессионализм и особенно игру на флейте
Екатерина
Екатерина
11 окт 2025
Замечательный день, спасибо Роману
Е
Екатерина
27 июл 2025
Это был удивительный день! Считаю, что мне очень повезло выбрать именно этот маршрут и именно гида Андрея ☺️
Мы прошли тропами по заповеднику и побывали на 3х столбах: Ерамк, Сторожевой и
читать дальше

Китайская стена.
От красот вокруг захватывает дух, и кажется, что наполняешься силой природы и таинственных мест. Мы забрались на все 3 столба, самым экстримальным показался Сторожевой столб🤭
Отдельное спасибо Андрею, за интересные рассказы о заповеднике, об его секретах и историях о первых покорениях столбов, и за то, что с ним было не страшно лезть на самые вершины ⛰️💪🏻

Это был удивительный день! Считаю, что мне очень повезло выбрать именно этот маршрут и именно гида Андрея ☺️Это был удивительный день! Считаю, что мне очень повезло выбрать именно этот маршрут и именно гида Андрея ☺️Это был удивительный день! Считаю, что мне очень повезло выбрать именно этот маршрут и именно гида Андрея ☺️
Татьяна
Татьяна
26 мая 2025
Большое спасибо гиду Андрею💪 за красивый маршрут😍, безопасное восхождение на столбы⛰️, шикарные фотографии🔥 и лирическое отступление🎺 обязательно вернусь к Вам снова, Вы влюбили меня в Красноярский край ❤❤❤
Большое спасибо гиду Андрею💪 за красивый маршрут😍, безопасное восхождение на столбы⛰️, шикарные фотографии🔥 и лирическое отступление🎺 обязательно вернусь к Вам снова, Вы влюбили меня в Красноярский край ❤❤❤

