Красноярские Столбы предлагают уникальную возможность насладиться природой и открыть для себя захватывающие виды на скалистые вершины.
Маршрут проходит через живописные тропы, где можно увидеть скалы Такмак и Ермак, мистический Бородок и другие природные чудеса.
Это идеальное место для отдыха и восстановления сил, с возможностью медитации в гамаках и практики Синрин-йоку
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на тайгу
- 🗿 Уникальные скальные образования
- 🧘 Медитация и релаксация
- 🎶 Горловое пение и качели
- 🌿 Практика лесных купаний
Что можно увидеть
- Такмак
- Ермак
- Бородок
- Китайская стенка
- Воробушки
Описание экскурсии
Этот треккинг не требует спешки: он предназначен для тех, кто хочет насладиться каждой минутой общения с природой. С обзорных площадок вам откроется вид на бескрайнюю тайгу и древние каменные исполины. Вы увидите скалы Такмак и Ермак с балансирующим на краю пропасти шаман-камнем, мистический Бородок, неприступную Китайскую стенку и уютных Воробушков.
Я знаю каждый уголок этих мест и с радостью поделюсь с вами самыми интересными историями и легендами, а также расскажу, что такое столбизм и почему он так привлекает любителей активного отдыха.
Кроме того, в программе:
- Кормление бурундуков, поползней и других обитателей заповедника
- Получение «посоха силы» — помощника, который облегчит ваш путь
- Медитация в гамаках под сенью сосен и кедров
- Сравнение современных Столбов с фотографиями 120-летней давности
- Горловое пение и качание на небесных качелях
- Практика Синрин-йоку — «лесных купаний» для восстановления сил
- Хождение босиком по лесу и чаепитие на природе
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 7–10 км. Будьте готовы к подъёмам и спускам
- Возьмите с собой воду и перекус
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Красноярские Столбы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 110 туристов
Я влюблённый в Столбы и живущий в их ритме круглый год. Я не просто гид, я проводник в этот удивительный мир, знающий его изнутри.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
NATALYA
9 ноя 2025
3 ноября 2025г мне на самом деле «посчастливилось» провести один из замечательных дней своего отпуска в экскурсии по Красноярским столбам.
Нам очень повезло с погодой в этот день, хотя по началу
Нам очень повезло с погодой в этот день, хотя по началу
Д
Дмитрий
30 окт 2025
Сказочное мероприятие!!! Находился в командировке и появилась возможность провести день продуктивно!!! Сказать, что понравилось не сказать ничего. Гиды Андрей и Роман молодцы!!! Сказочные парни!!! Релакс был просто полный. Выход длился около шести часов. Рекомендую всем кто хочет увидеть красоту красноярских гор и почувствовать окружающую природу.
Е
Елена
21 окт 2025
Эта экскурсия ассоциируется с одним словом ВОСТОРГ.
Места, которые посетила, я бы не смогла пройти к ним одна, без опытного гида, который поддержит и направит, без вреда физическому здоровью.
Было нереально красиво и захватывающе.
Это реально проверка себя на трусость
Огромное спасибо гиду Андрею за профессионализм и особенно игру на флейте
Места, которые посетила, я бы не смогла пройти к ним одна, без опытного гида, который поддержит и направит, без вреда физическому здоровью.
Было нереально красиво и захватывающе.
Это реально проверка себя на трусость
Огромное спасибо гиду Андрею за профессионализм и особенно игру на флейте
Екатерина
11 окт 2025
Замечательный день, спасибо Роману
Е
Екатерина
27 июл 2025
Это был удивительный день! Считаю, что мне очень повезло выбрать именно этот маршрут и именно гида Андрея ☺️
Мы прошли тропами по заповеднику и побывали на 3х столбах: Ерамк, Сторожевой и
Мы прошли тропами по заповеднику и побывали на 3х столбах: Ерамк, Сторожевой и
Татьяна
26 мая 2025
Большое спасибо гиду Андрею💪 за красивый маршрут😍, безопасное восхождение на столбы⛰️, шикарные фотографии🔥 и лирическое отступление🎺 обязательно вернусь к Вам снова, Вы влюбили меня в Красноярский край ❤❤❤
Входит в следующие категории Красноярска
