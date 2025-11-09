Красноярские Столбы предлагают уникальную возможность насладиться природой и открыть для себя захватывающие виды на скалистые вершины. Маршрут проходит через живописные тропы, где можно увидеть скалы Такмак и Ермак, мистический Бородок и другие природные чудеса. Это идеальное место для отдыха и восстановления сил, с возможностью медитации в гамаках и практики Синрин-йоку

Описание экскурсии

Этот треккинг не требует спешки: он предназначен для тех, кто хочет насладиться каждой минутой общения с природой. С обзорных площадок вам откроется вид на бескрайнюю тайгу и древние каменные исполины. Вы увидите скалы Такмак и Ермак с балансирующим на краю пропасти шаман-камнем, мистический Бородок, неприступную Китайскую стенку и уютных Воробушков.

Я знаю каждый уголок этих мест и с радостью поделюсь с вами самыми интересными историями и легендами, а также расскажу, что такое столбизм и почему он так привлекает любителей активного отдыха.

Кроме того, в программе:

Кормление бурундуков, поползней и других обитателей заповедника

Получение «посоха силы» — помощника, который облегчит ваш путь

Медитация в гамаках под сенью сосен и кедров

Сравнение современных Столбов с фотографиями 120-летней давности

Горловое пение и качание на небесных качелях

Практика Синрин-йоку — «лесных купаний» для восстановления сил

Хождение босиком по лесу и чаепитие на природе

Организационные детали