Экскурсия на Торгашинский хребет предлагает путешествие по самой длинной лестнице России. Туристы смогут насладиться видом на Красный гребень и скалу Такмак, частью заповедника Столбы.
Путь проходит через живописные вершины, где можно увидеть место древних пещерных людей и прогуляться по Арке в скале. На краю Страшной скалы открывается захватывающий вид на окрестности. Возвращение по лестнице позволит еще раз насладиться красотой Такмаковского района
Путь проходит через живописные вершины, где можно увидеть место древних пещерных людей и прогуляться по Арке в скале. На краю Страшной скалы открывается захватывающий вид на окрестности. Возвращение по лестнице позволит еще раз насладиться красотой Такмаковского района
5 причин купить эту прогулку
- 🌄 Потрясающие виды на Красноярск
- 🪨 Уникальная скала Такмак
- 🚶♂️ Прогулка по самой длинной лестнице
- 🏞️ Часть заповедника Столбы
- 🧗♀️ Экстремальные ощущения на Страшной скале
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы природа расцветает, и виды особенно впечатляют. Октябрь и апрель также подойдут, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но потребуется теплая одежда и подготовка к холодным условиям.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красный гребень
- Скала Такмак
- Арка в скале
- Страшная скала
Описание водной прогулки
Путешествие по самой длинной лестнице России
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Красный гребень, где вы сможете насладиться красотой заповедника Столбы. Здесь вы увидите одну из самых впечатляющих скал – Такмак. С гребня открывается захватывающий вид на город и на начало хребта, напоминающее диван, которое окружает село Базаиха.
Что вас ждет в ходе экскурсии?
- Преодоление вершин и подъем на место, где когда-то жили пещерные люди.
- Уникальная возможность увидеть и потрогать Арку в скале.
- Для смелых – возможность подойти к краю Страшной скалы.
На обратном пути вы также сможете насладиться невероятными видами Такмаковского района, которые запомнятся вам надолго.
Важно знать
Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек. Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!
По пятницам в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торгашинский хребет
- Скала Арка
- Скала Красный гребень
- Скала Страшная
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка «Гренада» (ул. Базайская)
Завершение: Гренада, ул. Базайская
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
- Возьмите с собой воду и небольшой перекус
- Обязательно одевайте удобную одежду и обувь (не каблуки!)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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