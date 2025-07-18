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Групповая экскурсия на Торгашинский хребет по самой длинной лестнице России

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Торгашинскому хребту. Вас ждут невероятные виды, скала Такмак и захватывающие моменты на Страшной скале
Экскурсия на Торгашинский хребет предлагает путешествие по самой длинной лестнице России. Туристы смогут насладиться видом на Красный гребень и скалу Такмак, частью заповедника Столбы.

Путь проходит через живописные вершины, где можно увидеть место древних пещерных людей и прогуляться по Арке в скале. На краю Страшной скалы открывается захватывающий вид на окрестности. Возвращение по лестнице позволит еще раз насладиться красотой Такмаковского района
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌄 Потрясающие виды на Красноярск
  • 🪨 Уникальная скала Такмак
  • 🚶‍♂️ Прогулка по самой длинной лестнице
  • 🏞️ Часть заповедника Столбы
  • 🧗‍♀️ Экстремальные ощущения на Страшной скале

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы природа расцветает, и виды особенно впечатляют. Октябрь и апрель также подойдут, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но потребуется теплая одежда и подготовка к холодным условиям.
Сейчас июль — это идеальное время.
Групповая экскурсия на Торгашинский хребет по самой длинной лестнице России
Групповая экскурсия на Торгашинский хребет по самой длинной лестнице России
Групповая экскурсия на Торгашинский хребет по самой длинной лестнице России
Ближайшие даты:
18
июл25
июл1
авг8
авг15
авг22
авг29
авг
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Красный гребень
  • Скала Такмак
  • Арка в скале
  • Страшная скала

Описание водной прогулки

Путешествие по самой длинной лестнице России

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Красный гребень, где вы сможете насладиться красотой заповедника Столбы. Здесь вы увидите одну из самых впечатляющих скал – Такмак. С гребня открывается захватывающий вид на город и на начало хребта, напоминающее диван, которое окружает село Базаиха.

Что вас ждет в ходе экскурсии?

  • Преодоление вершин и подъем на место, где когда-то жили пещерные люди.
  • Уникальная возможность увидеть и потрогать Арку в скале.
  • Для смелых – возможность подойти к краю Страшной скалы.

На обратном пути вы также сможете насладиться невероятными видами Такмаковского района, которые запомнятся вам надолго.

Важно знать

Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек. Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!

По пятницам в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Торгашинский хребет
  • Скала Арка
  • Скала Красный гребень
  • Скала Страшная
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка «Гренада» (ул. Базайская)
Завершение: Гренада, ул. Базайская
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
  • Возьмите с собой воду и небольшой перекус
  • Обязательно одевайте удобную одежду и обувь (не каблуки!)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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