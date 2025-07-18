Экскурсия на Торгашинский хребет предлагает путешествие по самой длинной лестнице России. Туристы смогут насладиться видом на Красный гребень и скалу Такмак, частью заповедника Столбы.



Путь проходит через живописные вершины, где можно увидеть место древних пещерных людей и прогуляться по Арке в скале. На краю Страшной скалы открывается захватывающий вид на окрестности. Возвращение по лестнице позволит еще раз насладиться красотой Такмаковского района

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы природа расцветает, и виды особенно впечатляют. Октябрь и апрель также подойдут, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но потребуется теплая одежда и подготовка к холодным условиям.

Сейчас июль — это идеальное время.