Памятник архиепископу Луке (в миру В. Ф. Войно-Ясенецкому)
Площадь Революции
Площадь Мира (БКЗ, Триумфальная Арка, памятник командору Н. П. Резанову)
Мост «Виноградовский» (вантовый пешеходный)
Скульптурная композиция «Лошадь белая»
Памятник А. А. Дубенскому
Мед. университет
Памятник «Алёша»
Площадь Победы
Часовня Святой великомученицы Параскевы Пятницы
Во время этой экскурсии 🧭 вы побываете в центре нашего города, у вас будет возможность полюбоваться на старые и новые веяния в архитектуре, пройдётесь по набережной вдоль могучей реки Енисей. С вами будут рядом и далекая история 📖 и сегодняшний день: пароход «Святитель Николай» и фонтан ⛲ «Реки Сибири»; место захоронения командора Резанова и площадь влюбленных.
Что входит
в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта
услуги гида.
Что не входит
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.