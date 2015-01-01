Во время этой экскурсии 🧭 вы побываете в центре нашего города, у вас будет возможность полюбоваться на старые и новые веяния в архитектуре, пройдётесь по набережной вдоль могучей реки Енисей. С вами будут рядом и далекая история 📖 и сегодняшний день: пароход «Святитель Николай» и фонтан ⛲ «Реки Сибири»; место захоронения командора Резанова и площадь влюбленных.