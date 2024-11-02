Проведите время вдали от городской суеты! Вас ждёт неспешная прогулка по Торгашинскому хребту к обзорным смотровым площадкам с фантастическими видами. По пути посетим скалы Арка и Рыжая, а у скалы Сивая устроим пикник, который уже включён в стоимость.

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Описание экскурсии

Лестница на Торгашинский хребет располагается в Красноярске и признана самой длинной лестницей в России — 1683 ступени! Чтобы подняться наверх, вам предстоит преодолеть их все. По пути вы увидите:

Скалу Арка — сквозное отверстие в породе высотой выше человеческого роста. Отсюда открывается вид на восточную часть заповедника «Столбы» — скалу Такмак, текущую у подножья склонов реку Базаиха и часть Красноярска.

— сквозное отверстие в породе высотой выше человеческого роста. Отсюда открывается вид на восточную часть заповедника «Столбы» — скалу Такмак, текущую у подножья склонов реку Базаиха и часть Красноярска. Скалу Рыжая (или Страшная) — одну из самых завораживающих скал Торгашинского хребта. Если посмотреть с неё вниз, станет страшно — очень крутой обрыв!

— одну из самых завораживающих скал Торгашинского хребта. Если посмотреть с неё вниз, станет страшно — очень крутой обрыв! Скалу Сивая — её южный склон буквально усеян скальными выходами. В одном из них образовался грот «Квадрат». Тут и устроим наш пикник.

По пути гид расскажет вам об истории возникновения Торгашинского хребта, его достопримечательностях и местах, которые встретятся по дороге.

Организационные детали