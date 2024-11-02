Проведите время вдали от городской суеты! Вас ждёт неспешная прогулка по Торгашинскому хребту к обзорным смотровым площадкам с фантастическими видами.
По пути посетим скалы Арка и Рыжая, а у скалы Сивая устроим пикник, который уже включён в стоимость.
По пути посетим скалы Арка и Рыжая, а у скалы Сивая устроим пикник, который уже включён в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Лестница на Торгашинский хребет располагается в Красноярске и признана самой длинной лестницей в России — 1683 ступени! Чтобы подняться наверх, вам предстоит преодолеть их все. По пути вы увидите:
- Скалу Арка — сквозное отверстие в породе высотой выше человеческого роста. Отсюда открывается вид на восточную часть заповедника «Столбы» — скалу Такмак, текущую у подножья склонов реку Базаиха и часть Красноярска.
- Скалу Рыжая (или Страшная) — одну из самых завораживающих скал Торгашинского хребта. Если посмотреть с неё вниз, станет страшно — очень крутой обрыв!
- Скалу Сивая — её южный склон буквально усеян скальными выходами. В одном из них образовался грот «Квадрат». Тут и устроим наш пикник.
По пути гид расскажет вам об истории возникновения Торгашинского хребта, его достопримечательностях и местах, которые встретятся по дороге.
Организационные детали
- Услуги гида-проводника и пикник включены в стоимость
- Пеший маршрут по Торгашинскому хребту — около 6 км
- Программа подходит взрослым и детям от 6 лет. Физическая подготовка не обязательна.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-проводник из нашей команды
в субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Торгашинскую лестницу
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маруся — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 47 туристов
Руководитель и основатель туристического клуба. Люблю создавать программы, которые запоминаются и остаются в сердцах путешественников навсегда. Прошла обучение в институте гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE для того, чтобы удивлять наших путешественников гастрономическими изысками. Организовываю путешествия по России, а также с удовольствием покажу вам замечательный город Красноярск.Задать вопрос
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