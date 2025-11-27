В 100 километрах от Красноярска, в глухом медвежьем углу катит свои воды красавица Мана.
Здесь, среди темнохвойной тайги скрыты настоящие жемчужины — 14-километровая Урманская Петля и монументальные утёсы, которые называют Урманской Стеной.
Добраться сюда непросто, но именно здесь природа предстаёт во всей своей первозданной силе и красоте.
Здесь, среди темнохвойной тайги скрыты настоящие жемчужины — 14-километровая Урманская Петля и монументальные утёсы, которые называют Урманской Стеной.
Добраться сюда непросто, но именно здесь природа предстаёт во всей своей первозданной силе и красоте.
Описание экскурсии
Прежде чем добраться до цели путешествия, мы проедем затерянные в тайге посёлки Береть и Брод.
Затем окажемся в посёлке Урман — ритм жизни здесь совсем иной, связи и магазинов нет. Тут и заканчивается дорога — дальше только тайга.
Мы посетим все дикие смотровые площадки Урманской Стены:
- с высоты птичьего полёта полюбуемся величественными каменными замками и крепостями прибрежных утёсов
- посмотрим на необъятное море темнохвойной тайги на высоких сопках,
- с разных ракурсов взглянем на «старшую» и главную петли реки Мана
А ещё мы вдоволь нафотографируемся на утёсах и устроим пикник на самой дальней смотровой площадке — здесь их называют «видовками».
Вы узнаете, как осваивали эти места, как человек учился выживать в тайге. Что делать при встрече с медведем и сколько всего известных «петель» в окрестностях Красноярска.
Организационные детали
- До места старта добираемся на Nissan Expert, время в пути — 3 часа в одну сторону
- Дети допускаются с 14 лет
- Маршрут в целом — несложный, но существенную часть его составляет подъём. Протяженность пешей части — 9 км, общий набор высоты более 500 м
- Обязательно берите с собой перекус для пикника и воду
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предмостной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 481 туриста
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии из Красноярска
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг к Манской петле
Погрузитесь в мир Сибири, исследуя Манскую петлю. Уникальные виды и кинематографические локации ждут вас на этом маршруте
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Енисейская Сибирь с высоты
Путешествие на Манскую петлю подарит незабываемые виды на сибирскую тайгу и извилистую реку Мана. Подъём оборудован для комфортного треккинга
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.