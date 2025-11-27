В 100 километрах от Красноярска, в глухом медвежьем углу катит свои воды красавица Мана. Здесь, среди темнохвойной тайги скрыты настоящие жемчужины — 14-километровая Урманская Петля и монументальные утёсы, которые называют Урманской Стеной. Добраться сюда непросто, но именно здесь природа предстаёт во всей своей первозданной силе и красоте.

Описание экскурсии

Прежде чем добраться до цели путешествия, мы проедем затерянные в тайге посёлки Береть и Брод.

Затем окажемся в посёлке Урман — ритм жизни здесь совсем иной, связи и магазинов нет. Тут и заканчивается дорога — дальше только тайга.

Мы посетим все дикие смотровые площадки Урманской Стены:

с высоты птичьего полёта полюбуемся величественными каменными замками и крепостями прибрежных утёсов

посмотрим на необъятное море темнохвойной тайги на высоких сопках,

с разных ракурсов взглянем на «старшую» и главную петли реки Мана

А ещё мы вдоволь нафотографируемся на утёсах и устроим пикник на самой дальней смотровой площадке — здесь их называют «видовками».

Вы узнаете, как осваивали эти места, как человек учился выживать в тайге. Что делать при встрече с медведем и сколько всего известных «петель» в окрестностях Красноярска.

Организационные детали