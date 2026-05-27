Вместе со мной вы познакомитесь с историей города — от освоения этих земель казаками до строительства тайной трассы для американских самолётов.
Увидите главные символы и живописные локации, включая место рождения Красноярска, его святыни и знаменитую смотровую площадку на Николаевской сопке.
Описание экскурсии
- Место рождения Красноярска — Стрелка, где сливаются две великие реки
- Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — символ города, запечатлённый на 10-рублёвой купюре
- Буддийская ступа Просветления, где можно зарядиться энергией (осмотр снаружи)
- Смотровая площадка на Николаевской сопке с панорамным видом на город и Енисей
Я расскажу:
- Об отчаянных казаках-первопроходцах, которые осваивали эти земли: с чем им пришлось столкнуться на киргизской земле
- Почему был уничтожен Воскресенский собор и что нашли при строительстве Филармонии
- Чем знаменита Караульная гора и какие тайны она скрывает
- О тайной красноярской трассе для самолётов из Америки во время войны — малоизвестной странице истории города
Организационные детали
Едем на комфортабельном Nissan Tiida. Детских кресел нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Почему я стала гидом? С детства меня тянуло к приключениям и новым знаниям. Моя любовь к путешествиям началась с лыжных сборов, где я открывала для себя удивительные места. Начала профессиональную жизнь
