читать дальше (Ермак кажется)!! И после страх отступил и было только супер интересно смотреть с высот) очень понравился спуск по камням вдоль китайской стенки) если хотите не просто прогулку по обустроенный тропинке, а именно поход на столбы, то очень рекомендую!

Были на экскурсии с гидом Андреем. Это восторг! Было всё что нужно для первого посещения столбов) эмоции супер! Безумно боюсь высоты, но с помощью Андрея смогла подняться на маленький столб