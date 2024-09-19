Красноярские Столбы «На лайте»

Погрузитесь в удивительный мир природы на нашей авторской экскурсии в национальный парк «Красноярские столбы».

Программа сочетает в себе созерцание и активность, чтобы вы смогли получить полное представление о красоте этого уникального места.
5
5 отзывов
Красноярские Столбы «На лайте»
Красноярские Столбы «На лайте»
Красноярские Столбы «На лайте»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Мы продумали уникальный маршрут вне туристических троп: на экскурсии вам откроются загадочные уголки Красноярских Столбов, до которых редко добираются туристы. Мы избегаем массовых мест и избитых смотровых площадок, чтобы вы могли ощутить особенность этого места. Мы посетим топовые достопримечательности парка, которые включают в себя захватывающий вид на город Красноярск и бескрайнюю тайгу с высоты птичьего полета. Вы сможете насладиться прекрасными панорамами, запечатлеть незабываемые фотографии и полностью окунуться в атмосферу дикой природы. Экскурсия продлится не менее 4 часов, во время которых вы исследует различные уголки парка и узнаете его историю и экологическую ценность от профессиональных гидов. Мы раскроем пару секретных мест, которые являются настоящими жемчужинами парка. Прогулка подходит для всех, кто любит гулять по лесу и горам. Независимо от вашего уровня физической подготовки, наши гиды помогут вам преодолеть любые трудности и сделают поход комфортным и безопасным. Специальные навыки или опыт не требуются. Важная информация:
  • Места на экскурсию бронируются по предоплате 20 % на сайте.
  • Выбирайте удобную для прогулок по лесу и горам обувь и одежду.
  • Возьмите с собой солнцезащитные очки, воду и перекус.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Локации восточного входа:
  • Столбы Ермак, Бородок, Сторожевой
  • Китайская стенка
  • Воробушки
  • Такмак
Что включено
  • Авторский маршрут
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Если маршрут через фанпарк «Бобровый лог»: билеты на канатно-кресельную дорогу - 400-700 руб. /чел., а также билет для гида
Место начала и завершения?
Красноярские столбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Обувь и одежда удобная для прогулок по лесу и горам
  • Погоду смотрим накануне путешествия
  • Вода, перекус с собой
  • Экскурсию проведу я или Гид из команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
И
19 сен 2024
Были на экскурсии с гидом Андреем. Это восторг! Было всё что нужно для первого посещения столбов) эмоции супер! Безумно боюсь высоты, но с помощью Андрея смогла подняться на маленький столб
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(Ермак кажется)!! И после страх отступил и было только супер интересно смотреть с высот) очень понравился спуск по камням вдоль китайской стенки) если хотите не просто прогулку по обустроенный тропинке, а именно поход на столбы, то очень рекомендую!

О
19 сен 2024
Хорошая экскурсия посмлтрели много мест,испытали экстрим,много узнали про столбы и горы,ходили 6 часов. Анрей водил по разным столбам,устади немного,но остались хорошие впечатления.
А
14 сен 2024
Это самый лучший тур в моей жизни, гид Андрей учел все пожелания и оставил незабываемые впечатления
Всегда настаивал на фотографиях в красивых местах, о которых невозможно пожалеть
Очень благодарен и в следующий раз буду обращаться еще, без каких либо сомнений
Е
12 сен 2024
А
30 авг 2024
Замечательная экскурсия. Сначала Александра сообщила всё в мессенджере, ответила на все вопросы. В день экскурсии встретились с гидом Андреем без всяких проблем. Гид очень дружелюбный, помогал и подстраховывал, объяснял всё легко и спокойно. Многое узнали, многое увидели. Рекомендую! Если буду в Красноярске, то обязательно схожу ещё, уже на другой маршрут!

Входит в следующие категории Красноярска

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