Погрузитесь в удивительный мир природы на нашей авторской экскурсии в национальный парк «Красноярские столбы».
Программа сочетает в себе созерцание и активность, чтобы вы смогли получить полное представление о красоте этого уникального места.
Программа сочетает в себе созерцание и активность, чтобы вы смогли получить полное представление о красоте этого уникального места.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсииМы продумали уникальный маршрут вне туристических троп: на экскурсии вам откроются загадочные уголки Красноярских Столбов, до которых редко добираются туристы. Мы избегаем массовых мест и избитых смотровых площадок, чтобы вы могли ощутить особенность этого места. Мы посетим топовые достопримечательности парка, которые включают в себя захватывающий вид на город Красноярск и бескрайнюю тайгу с высоты птичьего полета. Вы сможете насладиться прекрасными панорамами, запечатлеть незабываемые фотографии и полностью окунуться в атмосферу дикой природы. Экскурсия продлится не менее 4 часов, во время которых вы исследует различные уголки парка и узнаете его историю и экологическую ценность от профессиональных гидов. Мы раскроем пару секретных мест, которые являются настоящими жемчужинами парка. Прогулка подходит для всех, кто любит гулять по лесу и горам. Независимо от вашего уровня физической подготовки, наши гиды помогут вам преодолеть любые трудности и сделают поход комфортным и безопасным. Специальные навыки или опыт не требуются. Важная информация:
- Места на экскурсию бронируются по предоплате 20 % на сайте.
- Выбирайте удобную для прогулок по лесу и горам обувь и одежду.
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, воду и перекус.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Локации восточного входа:
- Столбы Ермак, Бородок, Сторожевой
- Китайская стенка
- Воробушки
- Такмак
Что включено
- Авторский маршрут
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Если маршрут через фанпарк «Бобровый лог»: билеты на канатно-кресельную дорогу - 400-700 руб. /чел., а также билет для гида
Место начала и завершения?
Красноярские столбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Обувь и одежда удобная для прогулок по лесу и горам
- Погоду смотрим накануне путешествия
- Вода, перекус с собой
- Экскурсию проведу я или Гид из команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
19 сен 2024
Были на экскурсии с гидом Андреем. Это восторг! Было всё что нужно для первого посещения столбов) эмоции супер! Безумно боюсь высоты, но с помощью Андрея смогла подняться на маленький столб
О
Ольга
19 сен 2024
Хорошая экскурсия посмлтрели много мест,испытали экстрим,много узнали про столбы и горы,ходили 6 часов. Анрей водил по разным столбам,устади немного,но остались хорошие впечатления.
А
Андрей
14 сен 2024
Это самый лучший тур в моей жизни, гид Андрей учел все пожелания и оставил незабываемые впечатления
Всегда настаивал на фотографиях в красивых местах, о которых невозможно пожалеть
Очень благодарен и в следующий раз буду обращаться еще, без каких либо сомнений
Всегда настаивал на фотографиях в красивых местах, о которых невозможно пожалеть
Очень благодарен и в следующий раз буду обращаться еще, без каких либо сомнений
Е
Елена
12 сен 2024
А
Арина
30 авг 2024
Замечательная экскурсия. Сначала Александра сообщила всё в мессенджере, ответила на все вопросы. В день экскурсии встретились с гидом Андреем без всяких проблем. Гид очень дружелюбный, помогал и подстраховывал, объяснял всё легко и спокойно. Многое узнали, многое увидели. Рекомендую! Если буду в Красноярске, то обязательно схожу ещё, уже на другой маршрут!
Входит в следующие категории Красноярска
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