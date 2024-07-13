Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы

Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты
Представьте, как вы стоите на вершине скалы Такмак, вокруг вас - бескрайняя тайга, а под ногами - панорама Красноярска.

Эта индивидуальная экскурсия подарит вам не только знания о знаменитых Ближних Столбах,
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но и незабываемые впечатления от восхождения.

Вы узнаете истории о первопроходцах, об альпинистке, впервые покорившей эти высоты, и о традициях столбизма, столь близких жителям Красноярска.

Ваш путеводитель по этому приключению - опытный гид, который поделится секретами местной флоры и фауны.

Подготовьтесь к путешествию, в котором каждый шаг вверх дарит новое открытие, а воздух наполнен ароматом сибирской тайги

4.9
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в уникальную природу заповедника Столбы
  • 🏞 Восхождение на живописную скалу Такмак
  • 🗿 Осмотр причудливых скал и утесов
  • 📜 Узнаете легенды и истории этих мест
  • 🌌 Невероятные виды на море тайги и Красноярск

Лучшее время для посещения

янв
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апр
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июн
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авг
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ноя
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Лучшее время для восхождения на вершину Такмак - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а природа радует обилием зелени и яркими красками. Весной, в мае, и осенью, в сентябре, тоже можно отправиться в поход, но стоит учитывать возможные перепады температуры и вероятность дождей. Эти месяцы менее комфортны, но позволяют насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы

Что можно увидеть

  • Северная площадка Малька
  • Скалы Большой Беркут
  • Великий Монгол
  • Тотем
  • Первый и Второй Буруны
  • Медведь
  • Голубые ворота

Описание экскурсии

Такмаковская гряда: легенды Столбов

Вместе мы исследуем точки, составляющие единую систему утеса Такмак: северную площадку Малька, скалы Большой Беркут и Великий Монгол, карандашеобразный Тотем, Первый и Второй Буруны, которые спускаются с восточной стороны хребта, Медведя на заднем склоне и сквозную нишу Голубые ворота. Вы осмотрите красивейшие локации Ближних Столбов и услышите легенду о великом Енисее, его дочерях и гордом князе Такмаке. А кульминацией похода станет восхождение на площадку с невероятным видом на море тайги и распростёртый далеко внизу Красноярск.

О феномене столбизма и природе края

В пути вы услышите об открытии и покорении вершины Такмак. Я расскажу об альпинистке, которая первой увидела эту красоту, и посвящу вас в тонкости столбизма — удивительного сплава человеческого авантюризма, дикого леса и фактурных скал. Преодоление себя, спортивное соперничество и товарищество — вот что окружает с детства красноярцев, которые, вырастая, уже не могут представить жизнь без восхождений к столбам. И конечно, вы узнаете о природе нашего края, которая помогает путникам в поисках приключений находить себя.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • С собой советую взять перекус и термос с чаем

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2642 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
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Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
У
Была с гидом Алексеем в походе вершину Такмак. Путешествие не самое простое - нужно почти все время карабкаться вверх по горе, но Алексей приготовил в помощь палки, в процессе восхождения
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постоянно страховал и помогал подтягиваться в особо трудных местах. Виды открываются потрясающие, поход очень закаляет дух) На вершине Алексей угостил очень вкусным чаем) Поход мне понравился.

В другой день ходили с напарницей Алексея, Анной в поход на Манскую петлю. Очень давно хотела там побывать, и наконец-то это желание удалось осуществить.
Этот поход оказался самым сложным - постоянное восхождение по крутым склонам, подъем по двум лестницам и по склону с натянутыми между деревьями верёвками. Мне очень не хватало специальной треккинговой обуви, но Анна приготовила для меня специальные накладки на обувь -"кошки" и дала в помощь походную палку - это очень помогло все же взобраться на вершину)
Наверху виды умопомрачительные это видно по фото, но вживую это стоит ощутить) А нам безумно повезло и удалось застать Манскую петлю во время и после дождя)

Я невероятно счастлива) Благодарю Алексея и Анну за чуткое сопровождение в этих прекрасных путешествиях)

Была с гидом Алексеем в походе вершину Такмак. Путешествие не самое простое - нужно почти все
Была с гидом Алексеем в походе вершину Такмак. Путешествие не самое простое - нужно почти все
Была с гидом Алексеем в походе вершину Такмак. Путешествие не самое простое - нужно почти все
Была с гидом Алексеем в походе вершину Такмак. Путешествие не самое простое - нужно почти все
Была с гидом Алексеем в походе вершину Такмак. Путешествие не самое простое - нужно почти все
Была с гидом Алексеем в походе вершину Такмак. Путешествие не самое простое - нужно почти все
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А
Я выбирала между торгашинским хребтом и этой экскурсией. В результате решили пойти на Торгашинский хребет. Мне понравилась эта экскурсия. Алексей рассказывал про столбы, горы, красивые места.

Очень красивые места, вид на
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столбы, на вершины, были в двух гротах Арка и Квадрат. В сложных для меня местах спуска/подьема Алексей помогал.

Рекомендую трекинговые ботинки с проектором.

Очень рекомендую гида Алексея! Спасибо тебе🔥 чай был очень ароматный!

Я выбирала между торгашинским хребтом и этой экскурсией. В результате решили пойти на Торгашинский хребет. Мне
Я выбирала между торгашинским хребтом и этой экскурсией. В результате решили пойти на Торгашинский хребет. Мне
Я выбирала между торгашинским хребтом и этой экскурсией. В результате решили пойти на Торгашинский хребет. Мне
Я выбирала между торгашинским хребтом и этой экскурсией. В результате решили пойти на Торгашинский хребет. Мне
Я выбирала между торгашинским хребтом и этой экскурсией. В результате решили пойти на Торгашинский хребет. Мне
Я выбирала между торгашинским хребтом и этой экскурсией. В результате решили пойти на Торгашинский хребет. Мне
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Т
Была в Красноярске проездом до рейса в Иркутск нужно было ждать 11 часов. Прилетела утром в 7, внезапно решила скоротать время и поехать на столбы. Оставила заявку на сайте и
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не прошло и полчаса, как мне ответили, несмотря на субботнее раннее утро! Поездка оказалась великолепной, а гид Арина-выше всяких похвал! Ее энциклопедические знания о своем крае и интересная подача материала не оставила меня равнодушной к маленькому путешествию! А специальные палки и горячий травяной чай оказались очень кстати в пути! Хочу еще раз вернуться!

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А
Доброго времени суток.
Гид Арина оказалась пунктуальной, обходительной и знатоком местных мифом и легенд. Маршрут был составлен исходя из погодных условий и отведённого временного отрезка. Во время затяжного крутого подъема подстраивается
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под физическую подготовку участников экскурсии, предложены трекинговые палки и бодрящий чай. Во время экскурсии Арина рассказала о местной флоре и фауне, местных достопримечательностей. После экскурсии остались яркие впечатления, заряд бодрости и желание посетить другие маршруты.

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С
Ходили с подругой с гидом Алексеем по маршруту к вершине Такмака. Нам очень повезло с погодой. Алексей прекрасно знает маршрут, правильно организовал его именно с учетом возможностей подопечных. По пути очень интересно рассказывал о крае, Красноярске, археологии. Нам повезло познакомиться и провести время с таким увлеченным человеком. Время пролетело незаметно, впечатления еще догоняют нас. Спасибо Алексею. Рекомендуем
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А
Огромное спасибо, Алексею и его команде. Всё профессионально и грамотно. Маршрут был идеально подобран. Край безусловно красивый. Хочется вернутся еще. Алексей удивительный и очень увлеченный краем Человек. От всего сердца благодарен ему. Есть надежда, что это далеко не последняя встреча. И возможно, я смогу собрать свою семью в многодневный поход под руководством Алексея.
Антон.
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