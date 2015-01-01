Алексей проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Такмаковская гряда: легенды Столбов

Вместе мы исследуем точки, составляющие единую систему утеса Такмак: северную площадку Малька, скалы Большой Беркут и Великий Монгол, карандашеобразный Тотем, Первый и Второй Буруны, которые спускаются с восточной стороны хребта, Медведя на заднем склоне и сквозную нишу Голубые ворота. Вы осмотрите красивейшие 🤩 локации Ближних Столбов и услышите легенду о великом Енисее, его дочерях и гордом князе Такмаке. А кульминацией похода станет восхождение на площадку с невероятным видом на море 🌊 тайги и распростёртый далеко внизу Красноярск.

О феномене столбизма и природе края

В пути вы услышите об открытии и покорении вершины Такмак. Я расскажу об альпинистке, которая первой увидела эту красоту, и посвящу вас в тонкости столбизма — удивительного сплава человеческого авантюризма, дикого леса и фактурных скал. Преодоление себя, спортивное соперничество и товарищество — вот что окружает с детства красноярцев, которые, вырастая, уже не могут представить жизнь без восхождений к столбам. И конечно, вы узнаете о природе нашего края, которая помогает путникам в поисках приключений находить себя.

Организационные детали