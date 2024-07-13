Алексей проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для восхождения на вершину Такмак - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а природа радует обилием зелени и яркими красками. Весной, в мае, и осенью, в сентябре, тоже можно отправиться в поход, но стоит учитывать возможные перепады температуры и вероятность дождей. Эти месяцы менее комфортны, но позволяют насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов.

Представьте, как вы стоите на вершине скалы Такмак, вокруг вас - бескрайняя тайга, а под ногами - панорама Красноярска.Эта индивидуальная экскурсия подарит вам не только знания о знаменитых Ближних Столбах,

но и незабываемые впечатления от восхождения. Вы узнаете истории о первопроходцах, об альпинистке, впервые покорившей эти высоты, и о традициях столбизма, столь близких жителям Красноярска. Ваш путеводитель по этому приключению - опытный гид, который поделится секретами местной флоры и фауны. Подготовьтесь к путешествию, в котором каждый шаг вверх дарит новое открытие, а воздух наполнен ароматом сибирской тайги

Описание экскурсии

Такмаковская гряда: легенды Столбов

Вместе мы исследуем точки, составляющие единую систему утеса Такмак: северную площадку Малька, скалы Большой Беркут и Великий Монгол, карандашеобразный Тотем, Первый и Второй Буруны, которые спускаются с восточной стороны хребта, Медведя на заднем склоне и сквозную нишу Голубые ворота. Вы осмотрите красивейшие локации Ближних Столбов и услышите легенду о великом Енисее, его дочерях и гордом князе Такмаке. А кульминацией похода станет восхождение на площадку с невероятным видом на море тайги и распростёртый далеко внизу Красноярск.

О феномене столбизма и природе края

В пути вы услышите об открытии и покорении вершины Такмак. Я расскажу об альпинистке, которая первой увидела эту красоту, и посвящу вас в тонкости столбизма — удивительного сплава человеческого авантюризма, дикого леса и фактурных скал. Преодоление себя, спортивное соперничество и товарищество — вот что окружает с детства красноярцев, которые, вырастая, уже не могут представить жизнь без восхождений к столбам. И конечно, вы узнаете о природе нашего края, которая помогает путникам в поисках приключений находить себя.

Организационные детали