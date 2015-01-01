Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы

Исследовать красивейшие локации Такмаковской гряды и услышать истории альпинистов

Алексей
Алексей – представитель из Красноярска
Из любой точки Красноярска можно увидеть живописную скалу Такмак — именно сюда проложен наш маршрут! Вы окажетесь в сердце природного заповедника Столбы, поразитесь гармонии сибирской природы и мегаполиса и рассмотрите причудливые скалы — от Великого Монгола до Тотема.

А кроме того, услышите легенды этих мест и полюбуетесь бесконечным морем тайги.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • От 20001 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы

Что вас ожидает

Такмаковская гряда: легенды Столбов
Вместе мы исследуем точки, составляющие единую систему утеса Такмак: северную площадку Малька, скалы Большой Беркут и Великий Монгол, карандашеобразный Тотем, Первый и Второй Буруны, которые спускаются с восточной стороны хребта, Медведя на заднем склоне и сквозную нишу Голубые ворота. Вы осмотрите красивейшие 🤩 локации Ближних Столбов и услышите легенду о великом Енисее, его дочерях и гордом князе Такмаке. А кульминацией похода станет восхождение на площадку с невероятным видом на море 🌊 тайги и распростёртый далеко внизу Красноярск.

О феномене столбизма и природе края
В пути вы услышите об открытии и покорении вершины Такмак. Я расскажу об альпинистке, которая первой увидела эту красоту, и посвящу вас в тонкости столбизма — удивительного сплава человеческого авантюризма, дикого леса и фактурных скал. Преодоление себя, спортивное соперничество и товарищество — вот что окружает с детства красноярцев, которые, вырастая, уже не могут представить жизнь без восхождений к столбам. И конечно, вы узнаете о природе нашего края, которая помогает путникам в поисках приключений находить себя.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • С собой советую взять перекус и термос с чаем
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Всем привет! Я путешественник из Красноярска. Побывал более чем в 20 странах мира, жил во Вьетнаме и Бразилии, путешествовал на велосипеде по Монголии. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, много раз ездил на Байкал. Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход в Красноярские столбы. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть!
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Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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