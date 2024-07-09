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удобно,что Елена забирает вас из вашей точки и привозит обратно туда же. О самой экскурсии: все прошло очень увлекательно,Елена рассказывала не только о заповеднике,а также по пути следования рассказывала интересные факты о городе,также советовала локации к посещению (позже мы посетили и их и остались очень довольны). Елена провела нас кратчайшим путем к самым основным скалам,все о них рассказала,ответила на все вопросы. Было очень комфортно, интересно и я не пожалела,что выбрала именно Елену.