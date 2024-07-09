Национальные парки Красноярска

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Красноярске, цены от 3 850 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Пешая
скидка
45%
150 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
«Перед вами предстанут легендарные локации национального парка: Голубая арка, Ермак, Китайская стенка, Воробушки, Малый беркут и самая большая скала заповедника (540 метров) — Такмак»
Завтра в 20:00
13 июля в 17:00
от 70003 850 за человека
Побывать в сердце заповедника Столбы
На машине
39 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Побывать в сердце заповедника Столбы
Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
Начало: По договоренности
«Вы услышите историю создания национального парка, ставшего гордостью региона и даже породившего особый социокультурный феномен»
2 авг в 10:00
6 авг в 10:00
6 700 за всё до 3 чел.
На Центральные Столбы - без затяжных подъёмов
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На Центральные Столбы - без затяжных подъёмов
Отправиться в несложный треккинг (17 км) по одному из самых необычных национальных парков в России
Начало: В фанпарке «Бобровый лог»
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
9 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    9 июля 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Все прошло отлично, на погоду нам очень повезло:) От видов захватывает дух Понравилось, что гид подстраивает экскурсию под уровень подготовки и усталости участников. Так что отправиться можно кому угодно 😌
  • O
    Olga
    8 июля 2024
    Побывать в сердце заповедника Столбы
    Очень понравилась экскурсия, гид Елена - знает свое дело, интересный рассказчик и хороший человек!
  • В
    Виктория
    7 июля 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Очень душевное, красивое путешествие! Александра максимально привнесла комфорт в наш поход, трекинг несложный, общение простое и лёгкое ✌️с большой благодарностью за прекрасно проведённый день!
  • О
    Ольга
    7 июля 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Совершенно замечательная прогулка с великолепным экскурсоводом! Невероятные виды и возможность прочувствовать красоту и мощь природы! В таких местах ещё сильнее начинаешь
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    любить нашу прекрасную страну. Скалы и лес, чудесные пейзажи, воздух, наполненный ароматом леса, ласковый ветер и ощущение чуда. В пути видели бурундуков, разных птиц, а на привале компанию нам составили аж 3 игривых белки, которых даже удалось покормить с руки и которые смешили своими разборками и беготней)) Спасибо за замечательные фотографии, прекрасную компанию и душевное тепло!

  • Л
    Лидия
    3 июля 2024
    Побывать в сердце заповедника Столбы
    Все отлично организовано и рассказано! Рекомендую Елену однозначно - построит маршрут с учетом ваших пожеланий и возможностей. Точно не пожалеете
  • А
    Анна
    30 июня 2024
    Побывать в сердце заповедника Столбы
    Наконец дошли руки написать отзыв об экскурсии на Столбы с Еленой. Однозначно реккомендую Елену как гида. Пунктуальна,приехала минута в минуту,также крайне
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    удобно,что Елена забирает вас из вашей точки и привозит обратно туда же. О самой экскурсии: все прошло очень увлекательно,Елена рассказывала не только о заповеднике,а также по пути следования рассказывала интересные факты о городе,также советовала локации к посещению (позже мы посетили и их и остались очень довольны). Елена провела нас кратчайшим путем к самым основным скалам,все о них рассказала,ответила на все вопросы. Было очень комфортно, интересно и я не пожалела,что выбрала именно Елену.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Национальные парки»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
  2. Побывать в сердце заповедника Столбы
  3. На Центральные Столбы - без затяжных подъёмов
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  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июле 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 850 до 9 900 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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