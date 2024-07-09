1 чел.
По популярности
скидка
45%
4 часа
Индивидуальная
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
«Перед вами предстанут легендарные локации национального парка: Голубая арка, Ермак, Китайская стенка, Воробушки, Малый беркут и самая большая скала заповедника (540 метров) — Такмак»
Завтра в 20:00
13 июля в 17:00
от 70003 850₽ за человека
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Побывать в сердце заповедника Столбы
Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
Начало: По договоренности
«Вы услышите историю создания национального парка, ставшего гордостью региона и даже породившего особый социокультурный феномен»
2 авг в 10:00
6 авг в 10:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На Центральные Столбы - без затяжных подъёмов
Отправиться в несложный треккинг (17 км) по одному из самых необычных национальных парков в России
Начало: В фанпарке «Бобровый лог»
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
9 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита9 июля 2024Все прошло отлично, на погоду нам очень повезло:) От видов захватывает дух Понравилось, что гид подстраивает экскурсию под уровень подготовки и усталости участников. Так что отправиться можно кому угодно 😌
- OOlga8 июля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Елена - знает свое дело, интересный рассказчик и хороший человек!
- ВВиктория7 июля 2024Очень душевное, красивое путешествие! Александра максимально привнесла комфорт в наш поход, трекинг несложный, общение простое и лёгкое ✌️с большой благодарностью за прекрасно проведённый день!
- ООльга7 июля 2024Совершенно замечательная прогулка с великолепным экскурсоводом! Невероятные виды и возможность прочувствовать красоту и мощь природы! В таких местах ещё сильнее начинаешь
- ЛЛидия3 июля 2024Все отлично организовано и рассказано! Рекомендую Елену однозначно - построит маршрут с учетом ваших пожеланий и возможностей. Точно не пожалеете
- ААнна30 июня 2024Наконец дошли руки написать отзыв об экскурсии на Столбы с Еленой. Однозначно реккомендую Елену как гида. Пунктуальна,приехала минута в минуту,также крайне
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Национальные парки»
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