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Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день

С насыщенным рассказом об истории и легендах этих мест
Красноярск и его окрестности раскинуты между тайгой, горами и могучим Енисеем — за короткое время сложно увидеть их целостно.

Наш маршрут объединяет ключевые точки: часовню Параскевы Пятницы, заповедник «Столбы», Дивногорск и Красноярскую ГЭС. Вы проедете по самым выразительным местам, почувствуете характер и масштаб сибирского края.
5
3 отзыва
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день

Описание экскурсии

Начнём с символа Красноярска — часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе, знакомой по 10-рублёвой купюре. Вы узнаете, как это место менялось со временем, и подниметесь на смотровую площадку с широким видом на город, реку и окрестности.

Отправимся на Николаевскую сопку — самую высокую точку города (505 м). Отсюда вы увидите:

  • панораму Красноярска
  • долину Енисея
  • горные массивы на горизонте и очертания заповедника «Столбы»
  • трассы горнолыжного комплекса (хорошо видны зимой)

Побываем у восточного входа в заповедник «Столбы», где вы:

  • познакомитесь со скалой Такмак
  • прогуляетесь по оборудованным тропам
  • услышите о столбизме — местной традиции скалолазания

Сделаем остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», связанной с одноимённым произведением Виктора Астафьева. С высокого берега открывается вид на Енисей и перекат, описанный в повести.

Спустимся в село Овсянка — на родину Астафьева. Вы:

  • посетите мемориальный комплекс писателя
  • прогуляетесь по старинным улицам
  • узнаете о жизни сибирской деревни
  • сможете приобрести книги и сувениры

По горному серпантину отправимся в Дивногорск. По пути вы познакомитесь с важными страницами истории региона:

  • возникновением Знаменского скита
  • историей Абалакской иконы Божией Матери
  • строительством Красноярской ГЭС

На набережной Дивногорска — одной из самых красивых среди малых городов — вы поймёте, почему это место так любят местные жители.

Финальная точка — смотровая площадка Красноярской ГЭС. Обсудим и воочию оценим масштаб сооружения.

Если захотите, заедем в проверенную рыбную лавку, где можно продегустировать сибирские деликатесы и выбрать что-то с собой.

Примерный тайминг

  • Часовня Параскевы Пятницы — 20 мин
  • Николаевская сопка — 20 мин
  • Восточный вход в нацпарк «Столбы» — 20 мин
  • Смотровая «Царь-рыба» — 20 мин
  • Овсянка — 20 мин
  • Дивногорск (набережная, перекус) — 50 мин
  • Красноярская ГЭС — 15 мин

Переезды между локациями — 15–20 мин на каждый участок.

Тайминг указан ориентировочно и может немного корректироваться.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Hundai Grand Starex
  • Не включены в стоимость: перекусы, кофе, чай
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4800 ₽
Дети до 12 лет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 924 туристов
Мы занимаемся изучением Красноярска, Красноярского края, родной Сибири. Посещаем яркие тематические мероприятия, связанные с культурой и историческим наследием. Организуем и участвуем в экспедициях, турслётах, мистериях, снимаемся в фильмах, пишем увлекательные
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рассказы о наших приключениях. В нашей копилке — масса реальных, интересных, познавательных, порой забавных историй. Мы расскажем вам о нашем городе и Сибирском крае, об интересных людях, природе и необычных явлениях. Авторские экскурсии с нами — это то, что надо для человека, который приехал в гости в Красноярск и жаждет новых познаний, сочных эмоций и добрых приключений на долгую память. Дорогие гости славного Красноярска, мы с вами — одна команда! Рады принять вас у себя дома!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Елена
Очень насыщенная и интересная экскурсия!!!
Замечательный гид Светлана, поведала много новой информации!! Добрейший и отзывчивый человек!!
Проехали по всему городу, за город и в соседние населенные пункты.
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Е
Экскурсию проводила Светлана. Она прекрасный рассказчик, пунктуальна и хорошо водит. Я увидела все заявленные в описании экскурсии места. Это отличный вариант для знакомства с городом и окрестностями. В голове уже планирую следующую поездку в Красноярск, чтобы уже больше времени посвятить отдельным местам. Рекомендую.
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S
Ездила на экскурсию со Светланой.
Отличная экскурсия. живописные места, очень комфортный водитель и рассказчик.
мне очень понравилось, рекомендую!
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