Красноярск и его окрестности раскинуты между тайгой, горами и могучим Енисеем — за короткое время сложно увидеть их целостно. Наш маршрут объединяет ключевые точки: часовню Параскевы Пятницы, заповедник «Столбы», Дивногорск и Красноярскую ГЭС. Вы проедете по самым выразительным местам, почувствуете характер и масштаб сибирского края.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Начнём с символа Красноярска — часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе, знакомой по 10-рублёвой купюре. Вы узнаете, как это место менялось со временем, и подниметесь на смотровую площадку с широким видом на город, реку и окрестности.

Отправимся на Николаевскую сопку — самую высокую точку города (505 м). Отсюда вы увидите:

панораму Красноярска

долину Енисея

горные массивы на горизонте и очертания заповедника «Столбы»

трассы горнолыжного комплекса (хорошо видны зимой)

Побываем у восточного входа в заповедник «Столбы», где вы:

познакомитесь со скалой Такмак

прогуляетесь по оборудованным тропам

услышите о столбизме — местной традиции скалолазания

Сделаем остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», связанной с одноимённым произведением Виктора Астафьева. С высокого берега открывается вид на Енисей и перекат, описанный в повести.

Спустимся в село Овсянка — на родину Астафьева. Вы:

посетите мемориальный комплекс писателя

прогуляетесь по старинным улицам

узнаете о жизни сибирской деревни

сможете приобрести книги и сувениры

По горному серпантину отправимся в Дивногорск. По пути вы познакомитесь с важными страницами истории региона:

возникновением Знаменского скита

историей Абалакской иконы Божией Матери

строительством Красноярской ГЭС

На набережной Дивногорска — одной из самых красивых среди малых городов — вы поймёте, почему это место так любят местные жители.

Финальная точка — смотровая площадка Красноярской ГЭС. Обсудим и воочию оценим масштаб сооружения.

Если захотите, заедем в проверенную рыбную лавку, где можно продегустировать сибирские деликатесы и выбрать что-то с собой.

Примерный тайминг

Часовня Параскевы Пятницы — 20 мин

Николаевская сопка — 20 мин

Восточный вход в нацпарк «Столбы» — 20 мин

Смотровая «Царь-рыба» — 20 мин

Овсянка — 20 мин

Дивногорск (набережная, перекус) — 50 мин

Красноярская ГЭС — 15 мин

Переезды между локациями — 15–20 мин на каждый участок.

Тайминг указан ориентировочно и может немного корректироваться.

Организационные детали