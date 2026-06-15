Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
С насыщенным рассказом об истории и легендах этих мест
Красноярск и его окрестности раскинуты между тайгой, горами и могучим Енисеем — за короткое время сложно увидеть их целостно.
Наш маршрут объединяет ключевые точки: часовню Параскевы Пятницы, заповедник «Столбы», Дивногорск и Красноярскую ГЭС. Вы проедете по самым выразительным местам, почувствуете характер и масштаб сибирского края.
Начнём с символа Красноярска — часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе, знакомой по 10-рублёвой купюре. Вы узнаете, как это место менялось со временем, и подниметесь на смотровую площадку с широким видом на город, реку и окрестности.
Отправимся на Николаевскую сопку — самую высокую точку города (505 м). Отсюда вы увидите:
панораму Красноярска
долину Енисея
горные массивы на горизонте и очертания заповедника «Столбы»
трассы горнолыжного комплекса (хорошо видны зимой)
Побываем у восточного входа в заповедник «Столбы», где вы:
познакомитесь со скалой Такмак
прогуляетесь по оборудованным тропам
услышите о столбизме — местной традиции скалолазания
Сделаем остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», связанной с одноимённым произведением Виктора Астафьева. С высокого берега открывается вид на Енисей и перекат, описанный в повести.
Спустимся в село Овсянка — на родину Астафьева. Вы:
посетите мемориальный комплекс писателя
прогуляетесь по старинным улицам
узнаете о жизни сибирской деревни
сможете приобрести книги и сувениры
По горному серпантину отправимся в Дивногорск. По пути вы познакомитесь с важными страницами истории региона:
возникновением Знаменского скита
историей Абалакской иконы Божией Матери
строительством Красноярской ГЭС
На набережной Дивногорска — одной из самых красивых среди малых городов — вы поймёте, почему это место так любят местные жители.
Финальная точка — смотровая площадка Красноярской ГЭС. Обсудим и воочию оценим масштаб сооружения.
Если захотите, заедем в проверенную рыбную лавку, где можно продегустировать сибирские деликатесы и выбрать что-то с собой.
Примерный тайминг
Часовня Параскевы Пятницы — 20 мин
Николаевская сопка — 20 мин
Восточный вход в нацпарк «Столбы» — 20 мин
Смотровая «Царь-рыба» — 20 мин
Овсянка — 20 мин
Дивногорск (набережная, перекус) — 50 мин
Красноярская ГЭС — 15 мин
Переезды между локациями — 15–20 мин на каждый участок.
Тайминг указан ориентировочно и может немного корректироваться.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Hundai Grand Starex
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 924 туристов
Мы занимаемся изучением Красноярска, Красноярского края, родной Сибири. Посещаем яркие тематические мероприятия, связанные с культурой и историческим наследием. Организуем и участвуем в экспедициях, турслётах, мистериях, снимаемся в фильмах, пишем увлекательные читать дальшеуменьшить
рассказы о наших приключениях.
В нашей копилке — масса реальных, интересных, познавательных, порой забавных историй. Мы расскажем вам о нашем городе и Сибирском крае, об интересных людях, природе и необычных явлениях.
Авторские экскурсии с нами — это то, что надо для человека, который приехал в гости в Красноярск и жаждет новых познаний, сочных эмоций и добрых приключений на долгую память.
Дорогие гости славного Красноярска, мы с вами — одна команда! Рады принять вас у себя дома!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Очень насыщенная и интересная экскурсия!!! Замечательный гид Светлана, поведала много новой информации!! Добрейший и отзывчивый человек!! Проехали по всему городу, за город и в соседние населенные пункты.
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Е
Елена
Экскурсию проводила Светлана. Она прекрасный рассказчик, пунктуальна и хорошо водит. Я увидела все заявленные в описании экскурсии места. Это отличный вариант для знакомства с городом и окрестностями. В голове уже планирую следующую поездку в Красноярск, чтобы уже больше времени посвятить отдельным местам. Рекомендую.
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S
Svetlana
Ездила на экскурсию со Светланой. Отличная экскурсия. живописные места, очень комфортный водитель и рассказчик. мне очень понравилось, рекомендую!
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