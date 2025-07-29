Травы в жизни сибиряка

Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
Вас ждет увлекательная прогулка по историческим местам Красноярска, где каждое растение расскажет свою уникальную историю. Вы узнаете, как на протяжении веков травы помогали жителям Сибири сохранять здоровье и красоту. Откроется читать дальшеуменьшить
тайна гомеопатии времен царской России и ее значения для Енисейской губернии.
В стенах старейшей аптеки Красноярска вы окунетесь в атмосферу 19 века и увидите, какими травами лечились ваши предки.
Дегустация ароматных сибирских чаев завершит экскурсию, оставив приятные впечатления и новые знания о «зеленой аптеке».
Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое, которое поможет вам по-новому взглянуть на природу вокруг
Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа Красноярска расцветает, что позволяет в полной мере насладиться красотой сибирских трав и растений. Погода тёплая и комфортная для прогулок. В мае и сентябре также можно посетить экскурсию, однако в это время погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы мероприятие возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погодные условия могут ограничивать комфортные прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Первая женская гимназия
Первый лесной вуз страны
Старейшая аптека города
Первая городская больница
Описание экскурсии
Растения Сибири и народное применение трав. Возле здания первой женской гимназии, я расскажу вам, благодаря кому сегодня мы довольно много знаем о травах и их применении. А в первом лесном вузе страны вы узнаете, чем необычна красноярская лиственница, и благодаря кому вся Европа услышала о Сибири и назвала ее “страной холода”.
Фармацевтика 19 века. В старейшей аптеке города вы осмотрите раритетную мебель и предметы фармацевтического дела, познакомитесь с экспозицией трав и увидите, чем лечились люди в те времена. На территории первой городской больницы, в прошлом — дворца с интересной историей, поговорим о слагаемых легендарного сибирского здоровья: банях, правильных вениках и закаливании в Енисее.
Дегустация ароматных травяных сибирских чаев. В уютной обстановке вы попробуете лучшие травяные чаи Красноярского края, научитесь распознавать, какой зеленый пруток добавляет сил и бодрости, а какие травы лучше заваривать перед сном. Кроме того, расскажу вам об интересном процессе ферментации иван-чая и вы узнаете, как сделает самим такой чай, какие травы можно собирать, как их хранить и как правильно заваривать травяной чай.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2500 ₽
Дети до 16 лет
1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 129 туристов
Я - коренная сибирячка. Очень люблю свой край. С детства благодаря бабушке пью травяные чаи и от нее мне перешла любовь и уважение к травам. Читаю книги по травам, изучаю ценность травяных чаев для поддержания здоровья. Изучаю историю края и являюсь экскурсоводом.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Дата посещения: 29 июл 2025
Очень познавательная экскурсия! Обязательно буду рекомендовать друзьям!
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Мария
У меня была индивидуальная экскурсия с Любовью по центру Красноярска. Меня интересует чаепитие, травничество, поэтому я выбрала именно эту экскурсию и не разочаровалась. Любовь настоящий кладезь знаний о травах Сибири, читать дальшеуменьшить
причем и в части теории и в части практики. Я получила много новых знаний, что-то было мне знакомо и встало на свои места, а на что-то я просто посмотрела по-новому. Помимо растительной темы Любовь рассказывала о историческом центре города. И это очень интересный формат - сочетание тематики чаепития с прогулкой по красивым местам. А в завершении меня ждал сюрприз - дегустация чая. Очень рекомендую эту экскурсию людям, которые интересуются краеведением, травничество. Будет интересно и подросткам.
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Евгений
Неторопливая пешеходная прогулка по центру Красноярска с заходом в историческое здание (действующее до сих пор!) первой аптеки города и завершающаяся приятным чаепитием. Большая часть экскурсии посвящена деревьям, растениям, травам Сибири, читать дальшеуменьшить
всё наглядно и интересно (при условии, конечно, если вы - в теме разговора). Попутно возникающие в дороге отсылки в историю города не мешают главной теме. Если вы помимо этой экскурсии берёте другие экскурсии по городу, наверняка столкнётесь с повтором информации, но разве не интересно посмотреть на исторические события с разных трактовок? Любовь - позитивный, приятный в общении человек, в её обществе вы не только узнаете что-то новое для себя, но и отдохнёте в компании светлого человека.
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О
Ольга
Интересная экскурсия по сибирским травам и Красноярску! Очень приятная гид.
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Н
Наталья
Экскурсия великолепная! Синтез краеведения, истории, ботаники и биоэнегетики. И все это с любовью к городу и людям, которые в прошлом и настоящем лечат природными средствами. Чаепитие на практике продемонстрировало разницу между чаями разной степени ферментации и травяными сборами. Очень душевно и познавательно, огромная благодарность Любови.
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ЕЛЕНА
Любовь женственная,замечательная, тактичная, с прекрасной манерой общения девушка, очень старается, познает, искренне и с большим интересом относится к тому, чем занимается. Не смущается, если на какие-то вопросы ещё не найден ответ, так как это повод изучать своё дело глубже и через глубину намм - не жителям Красноярского края.