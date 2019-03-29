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Секреты сибирского долголетия, история гомеопатии и атмосферное чаепитие

Любовь
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Любовь – ваш гид
На прогулке вы узнаете, какие полезные растения окружают человека, какое значение придавали гомеопатии в царской России и, в частности, в Енисейской губернии, какими травами лечились в 19 веке и насколько «зеленая аптека» актуальна сегодня, а также о том, как один академик вылечил красноярского художника смородиновым соком.
От 1200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Травы в жизни сибиряка
Травы в жизни сибиряка

Что вас ожидает

Растения Сибири и народное применение трав. Возле здания первой женской гимназии, я расскажу вам, благодаря кому сегодня мы довольно много знаем о травах и их применении. А в первом лесном вузе страны вы узнаете, чем необычна красноярская лиственница, и благодаря кому вся Европа услышала о Сибири и назвала ее “страной холода”.

Фармацевтика 19 века. В старейшей аптеке города вы осмотрите раритетную мебель и предметы фармацевтического дела, познакомитесь с экспозицией трав и увидите, чем лечились люди в те времена. На территории первой городской больницы, в прошлом – дворца с интересной историей, поговорим о слагаемых легендарного сибирского здоровья: банях, правильных вениках и закаливании в Енисее.

Дегустация ароматных травяных сибирских чаев. В уютной обстановке вы попробуете лучшие травяные чаи Красноярского края, научитесь распознавать, какой зеленый пруток добавляет сил и бодрости, а какие травы лучше заваривать перед сном. Кроме того, расскажу вам об интересном процессе ферментации иван-чая и вы узнаете, как сделает самим такой чай, какие травы можно собирать, как их хранить и как правильно заваривать травяной чай.

Травы в жизни сибиряка
Травы в жизни сибиряка
Травы в жизни сибиряка
Травы в жизни сибиряка
Травы в жизни сибиряка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Я - коренная сибирячка. Очень люблю свой край. С детства благодаря бабушке пью травяные чаи и от нее мне перешла любовь и уважение к травам. Читаю книги по травам, изучаю ценность травяных чаев для поддержания здоровья. Изучаю историю края и являюсь экскурсоводом.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Sergei
29 марта 2019
Любовь приятный собеседник, с кем было интересно прогуляться по не самому богатому на достопримечательности Красноярску. Экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с сибирскими травами, плюс прикупить что-то домой.
22 сентября 2018
Было очень узнать о травах Сибири. До сих пор под впечатлением от первой аптеки. Экскурсовод Любовь очень доступно и с большим удовольствием преподносит информацию. Отдельная благодарность за дегустацию чая!

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