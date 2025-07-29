Травы в жизни сибиряка

Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа Красноярска расцветает, что позволяет в полной мере насладиться красотой сибирских трав и растений. Погода тёплая и комфортная для прогулок. В мае и сентябре также можно посетить экскурсию, однако в это время погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы мероприятие возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погодные условия могут ограничивать комфортные прогулки на свежем воздухе.

Вас ждет увлекательная прогулка по историческим местам Красноярска, где каждое растение расскажет свою уникальную историю. Вы узнаете, как на протяжении веков травы помогали жителям Сибири сохранять здоровье и красоту. Откроется

тайна гомеопатии времен царской России и ее значения для Енисейской губернии. В стенах старейшей аптеки Красноярска вы окунетесь в атмосферу 19 века и увидите, какими травами лечились ваши предки. Дегустация ароматных сибирских чаев завершит экскурсию, оставив приятные впечатления и новые знания о «зеленой аптеке». Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое, которое поможет вам по-новому взглянуть на природу вокруг

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Растения Сибири и народное применение трав. Возле здания первой женской гимназии, я расскажу вам, благодаря кому сегодня мы довольно много знаем о травах и их применении. А в первом лесном вузе страны вы узнаете, чем необычна красноярская лиственница, и благодаря кому вся Европа услышала о Сибири и назвала ее “страной холода”.

Фармацевтика 19 века. В старейшей аптеке города вы осмотрите раритетную мебель и предметы фармацевтического дела, познакомитесь с экспозицией трав и увидите, чем лечились люди в те времена. На территории первой городской больницы, в прошлом — дворца с интересной историей, поговорим о слагаемых легендарного сибирского здоровья: банях, правильных вениках и закаливании в Енисее.

Дегустация ароматных травяных сибирских чаев. В уютной обстановке вы попробуете лучшие травяные чаи Красноярского края, научитесь распознавать, какой зеленый пруток добавляет сил и бодрости, а какие травы лучше заваривать перед сном. Кроме того, расскажу вам об интересном процессе ферментации иван-чая и вы узнаете, как сделает самим такой чай, какие травы можно собирать, как их хранить и как правильно заваривать травяной чай.