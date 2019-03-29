Травы в жизни сибиряка

На прогулке вы узнаете, какие полезные растения окружают человека, какое значение придавали гомеопатии в царской России и, в частности, в Енисейской губернии, какими травами лечились в 19 веке и насколько «зеленая аптека» актуальна сегодня, а также о том, как один академик вылечил красноярского художника смородиновым соком.

Что вас ожидает

Растения Сибири и народное применение трав. Возле здания первой женской гимназии, я расскажу вам, благодаря кому сегодня мы довольно много знаем о травах и их применении. А в первом лесном вузе страны вы узнаете, чем необычна красноярская лиственница, и благодаря кому вся Европа услышала о Сибири и назвала ее “страной холода”.

Фармацевтика 19 века. В старейшей аптеке города вы осмотрите раритетную мебель и предметы фармацевтического дела, познакомитесь с экспозицией трав и увидите, чем лечились люди в те времена. На территории первой городской больницы, в прошлом – дворца с интересной историей, поговорим о слагаемых легендарного сибирского здоровья: банях, правильных вениках и закаливании в Енисее.

Дегустация ароматных травяных сибирских чаев. В уютной обстановке вы попробуете лучшие травяные чаи Красноярского края, научитесь распознавать, какой зеленый пруток добавляет сил и бодрости, а какие травы лучше заваривать перед сном. Кроме того, расскажу вам об интересном процессе ферментации иван-чая и вы узнаете, как сделает самим такой чай, какие травы можно собирать, как их хранить и как правильно заваривать травяной чай.