Приглашаем изучить православные святыни Красноярска — города, где камень, купола и деревянные перекрытия хранят истории веры, преодоления и благодати.
На примере соборов и монастырей вы проследите архитектурную эволюцию: от барочных фасадов 18 века до современных церквей. И почувствуете духовную преемственность, которая живёт в каждом храме.
Описание экскурсии
Мы начнём путь в самом сердце Красноярска, откуда поедем к главным духовным точкам города. Среди них:
- Благовещенский женский монастырь — один из старейших храмов Красноярска, где в начале 19 века зарождалась монашеская жизнь региона
- Покровский кафедральный собор — единственный сохранившийся в городе памятник сибирского барокко
- храм Иоанна Предтечи при Архиерейском доме — редкий пример культовой архитектуры. Русский стиль, сложная объёмная композиция и выразительный силуэт делают его градообразующей доминантой.
- Красноярский Успенский мужской монастырь — одно из самых тихих и умиротворённых мест на берегу Енисея
- храм Новомученников и Исповедников Российских — современная постройка, ставшая важной точкой духовного обновления в научном центре города
Во время поездки вы узнаете:
- историю Благовещенского монастыря и его первых насельниц
- почему Покровский собор называют жемчужиной сибирского барокко
- чем уникальна архитектура храма Иоанна Предтечи
- как формировалась монашеская жизнь Успенского монастыря
- о роли современных храмов в духовной жизни города
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса
- Для участников 6+
- В автобусе и на пешеходной части экскурсии с вами будет работать один из гидов нашей команды
в среду в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лейла — Организатор в Красноярске
Провёл экскурсии для 104 туристов
Наша команда разработала различные яркие и незабываемые путешествия по Красноярску и краю — и с радостью готова предложить их вам по доступным ценам!
