Православный Красноярск: храмы одной веры

От старинных монастырей до новых центров духовной жизни
Приглашаем изучить православные святыни Красноярска — города, где камень, купола и деревянные перекрытия хранят истории веры, преодоления и благодати.

На примере соборов и монастырей вы проследите архитектурную эволюцию: от барочных фасадов 18 века до современных церквей. И почувствуете духовную преемственность, которая живёт в каждом храме.
Описание экскурсии

Мы начнём путь в самом сердце Красноярска, откуда поедем к главным духовным точкам города. Среди них:

  • Благовещенский женский монастырь — один из старейших храмов Красноярска, где в начале 19 века зарождалась монашеская жизнь региона
  • Покровский кафедральный собор — единственный сохранившийся в городе памятник сибирского барокко
  • храм Иоанна Предтечи при Архиерейском доме — редкий пример культовой архитектуры. Русский стиль, сложная объёмная композиция и выразительный силуэт делают его градообразующей доминантой.
  • Красноярский Успенский мужской монастырь — одно из самых тихих и умиротворённых мест на берегу Енисея
  • храм Новомученников и Исповедников Российских — современная постройка, ставшая важной точкой духовного обновления в научном центре города

Во время поездки вы узнаете:

  • историю Благовещенского монастыря и его первых насельниц
  • почему Покровский собор называют жемчужиной сибирского барокко
  • чем уникальна архитектура храма Иоанна Предтечи
  • как формировалась монашеская жизнь Успенского монастыря
  • о роли современных храмов в духовной жизни города

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Для участников 6+
  • В автобусе и на пешеходной части экскурсии с вами будет работать один из гидов нашей команды

в среду в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла
Лейла — Организатор в Красноярске
Провёл экскурсии для 104 туристов
Наша команда разработала различные яркие и незабываемые путешествия по Красноярску и краю — и с радостью готова предложить их вам по доступным ценам!

