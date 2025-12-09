Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
20%
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽
15 200 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Православный Красноярск
Познакомьтесь с духовной историей Красноярска, посетив его главные храмы и монастыри. Узнайте о сибирском барокко и архитектурных особенностях церквей
Начало: На площади у Театра оперы и балета
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500 ₽ за человека
