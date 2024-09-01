8 часов
Водная прогулка
Сплав по Енисею и виа феррата
Увлекательное путешествие по Енисею от Дивногорска до Красноярска. Остановки для гвоздестояния и альпинизма, обед на природе и легенды о Белом Монахе
Начало: На Свердловской улице
19 апр в 09:30
20 апр в 09:30
3600₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Православный Красноярск
Неспешно погрузиться в изучение истории и архитектуры храмов
Начало: На площади у Театра оперы и балета
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500₽ за человека
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: Каждую среду в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
1800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГимазов1 сентября 2024Экскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплава дали время походить, зайти
- ООльга24 августа 2024Великолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, но все прошло прекрасно! Отличная
- ННаталья23 августа 2024Спасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструктор. Увидели Енисей с другой стороны. Мы осталось довольны и с удовольствием будем приобретать у ребят и другие экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Свято-Успенский мужской монастырь»
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