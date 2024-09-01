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в кафе/уборную. Инструктаж, раздали спасжилеты, весла, гермы и - в путь! Две остановки. Одна - поесть, вторая - восхождение. Из-за погоды на гору взбирались пешком (без грота), но это не к вопросу об организации, это погода. А после - путь к причалу. В общей сложности 25-27 км на веслах. Ощущения классные! Нам с женой очень понравилось, сплавлялись первый раз, думаю, все удалось. Еда была вкусная, виды прекрасные, а гид Дмитрий - фанат и мастер своего дела. В общем, 100% рекомандация.