Свято-Успенский мужской монастырь – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Успенский мужской монастырь» в Красноярске, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
На байдарках
23 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Сплав по Енисею и виа феррата
Увлекательное путешествие по Енисею от Дивногорска до Красноярска. Остановки для гвоздестояния и альпинизма, обед на природе и легенды о Белом Монахе
Начало: На Свердловской улице
19 апр в 09:30
20 апр в 09:30
3600 за человека
Православный Красноярск
На машине
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Православный Красноярск
Неспешно погрузиться в изучение истории и архитектуры храмов
Начало: На площади у Театра оперы и балета
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500 за человека
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
На машине
На автобусе
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: Каждую среду в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
1800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гимазов
    1 сентября 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Экскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплава дали время походить, зайти
    читать дальше

    в кафе/уборную. Инструктаж, раздали спасжилеты, весла, гермы и - в путь! Две остановки. Одна - поесть, вторая - восхождение. Из-за погоды на гору взбирались пешком (без грота), но это не к вопросу об организации, это погода. А после - путь к причалу. В общей сложности 25-27 км на веслах. Ощущения классные! Нам с женой очень понравилось, сплавлялись первый раз, думаю, все удалось. Еда была вкусная, виды прекрасные, а гид Дмитрий - фанат и мастер своего дела. В общем, 100% рекомандация.

    Экскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплаваЭкскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплаваЭкскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплаваЭкскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплаваЭкскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплава
  • О
    Ольга
    24 августа 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Великолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, но все прошло прекрасно! Отличная
    читать дальше

    организация, слаженая работа двух инструкторов, приятная компания. Были остановки на отдых и подъём на скалу, поэтому мы успевали хорошо отдохнуть и сил хватило на весь день, да и в целом, плыть по течению оказалось не сложно. На первой остановке как по волшебству появилась гречневая каша и вкуснейший чай! Погода улыбалась нам весь день! Прекрасная природа, аромат сосен, сочная зелень, свежесть Енисея добавились в нашу копилку впечатлений! Очень хочется повторить! С благодарностью, гости из Крыма.

    Великолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, но
  • Н
    Наталья
    23 августа 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Спасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструктор. Увидели Енисей с другой стороны. Мы осталось довольны и с удовольствием будем приобретать у ребят и другие экскурсии
    Спасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструктор

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Свято-Успенский мужской монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
  2. Православный Красноярск
  3. Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в феврале 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Свято-Успенский мужской монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 3600. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2025 год по теме «Свято-Успенский мужской монастырь», 23 ⭐ отзыва, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель