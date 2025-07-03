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Экскурсии Красноярска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Красноярске, цены от 2500 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Красноярск
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
7 авг в 17:00
8 авг в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Насыщенный день в Красноярске и Дивногорье
На машине
8 часов
-
45%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день в Красноярске и Дивногорье
Путешествие по Красноярску: от символов города до живописных видов. Узнайте, как начинался Красноярск и насладитесь панорамами Енисея
2 авг в 09:00
10 авг в 09:00
15 389 ₽27 980 ₽ за всё до 4 чел.
Православный Красноярск
На машине
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Православный Красноярск
Неспешно погрузиться в изучение истории и архитектуры храмов
Начало: На площади у Театра оперы и балета
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
1 авг в 10:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июля 2025
    Насыщенный день в Красноярске и Дивногорье
    Не сомневайтесь в выборе! Александр-специалист своего дела! Знает отлично историю! Индивидуально организует экскурсии под ваши интересы!
  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Красноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличный экскурсовод, который любит свой
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    город, и эту любовь старается передать туристам. Знание истории города, подбор интересных фактов о людях, живших в Красноярске, увлечённость каждым домом с его индивидуальной историей - всё это делает экскурсии Дмитрия очень яркими. Экскурсия грамотно составлена, 2 часа пешком пролетели незаметно, поездка на Караульную гору к часовне Параскевы Пятницы была интересна. Спасибо! Нам понравился город и это заслуга Дмитрия!

    Красноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличныйКрасноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличныйКрасноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличный
  • А
    Анна
    1 июля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Хочу поделиться своим положительным опытом с экскурсоводом Дмитрием. Его профессионализм и увлеченность темой сделали нашу экскурсию незабываемой! Дмитрий прекрасно владел информацией,
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    делая её доступной и интересной. Очень дружелюбный и отзывчивый, всегда готов ответить на вопросы и помочь. Атмосфера на экскурсии была непринужденной и приятной, что способствовало созданию отличного настроения. Я с удовольствием рекомендую Дмитрия всем, кто хочет получить качественную и интересную экскурсию! Спасибо за прекрасные впечатления!

  • Я
    Ярослав
    19 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Отличное мероприятие в формате прогулки. Это действительно знакомство с городом интересное и не принуждённое. Дмитрий рассказывает современным языком об интересных событиях давно минувших дней и нашей современности. Самое большое впечатление произвела скульптура Белой лошади и суслики.
  • М
    Мария
    8 июня 2025
    Насыщенный день в Красноярске и Дивногорье
    Нам очень понравилась программа! За один день все основные достопримечательности. Лучше прям в первый день взять такую поездку чтобы понимать
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    на чем сосредоточиться. Александр подробно и четко все рассказал и дал рекомендации что еще можно увидеть. А если вы профессиональный спортсмен, то получите еще и подробности о возможных маршрутах.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июле 2025
Сейчас в Красноярске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 15 389 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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