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делая её доступной и интересной. Очень дружелюбный и отзывчивый, всегда готов ответить на вопросы и помочь. Атмосфера на экскурсии была непринужденной и приятной, что способствовало созданию отличного настроения. Я с удовольствием рекомендую Дмитрия всем, кто хочет получить качественную и интересную экскурсию! Спасибо за прекрасные впечатления!