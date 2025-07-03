Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
7 авг в 17:00
8 авг в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день в Красноярске и Дивногорье
Путешествие по Красноярску: от символов города до живописных видов. Узнайте, как начинался Красноярск и насладитесь панорамами Енисея
2 авг в 09:00
10 авг в 09:00
15 389 ₽
27 980 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Православный Красноярск
Неспешно погрузиться в изучение истории и архитектуры храмов
Начало: На площади у Театра оперы и балета
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
1 авг в 10:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июля 2025Не сомневайтесь в выборе! Александр-специалист своего дела! Знает отлично историю! Индивидуально организует экскурсии под ваши интересы!
- ААнна2 июля 2025Красноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличный экскурсовод, который любит свой
- ААнна1 июля 2025Хочу поделиться своим положительным опытом с экскурсоводом Дмитрием. Его профессионализм и увлеченность темой сделали нашу экскурсию незабываемой! Дмитрий прекрасно владел информацией,
- ЯЯрослав19 июня 2025Отличное мероприятие в формате прогулки. Это действительно знакомство с городом интересное и не принуждённое. Дмитрий рассказывает современным языком об интересных событиях давно минувших дней и нашей современности. Самое большое впечатление произвела скульптура Белой лошади и суслики.
- ММария8 июня 2025Нам очень понравилась программа! За один день все основные достопримечательности. Лучше прям в первый день взять такую поездку чтобы понимать
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июле 2025
Сейчас в Красноярске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 15 389 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2025 год по теме «История и архитектура», 19 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь