«Красота мотожизни бесконечна как дороги, которым нет начала и нет конца… ». Хочешь почувствовать, что за спиной выросли крылья? Только адреналин, шум ветра и безграничная свобода ждут тебя в увлекательном путешествии по городу.



Сочетание сильных эмоций, удивительные панорамы Красноярска, интересные рассказы, новые впечатления – всё это и многое другое будет вашим!