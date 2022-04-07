Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску

Красота мотожизни бесконечна как дороги, которым нет начала и нет конца…

Индивидуальная
«Красота мотожизни бесконечна как дороги, которым нет начала и нет конца… ». Хочешь почувствовать, что за спиной выросли крылья? Только адреналин, шум ветра и безграничная свобода ждут тебя в увлекательном путешествии по городу.

Сочетание сильных эмоций, удивительные панорамы Красноярска, интересные рассказы, новые впечатления – всё это и многое другое будет вашим!
Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску
Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску
Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску
Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску
Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску
Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску

Что вас ожидает 🤩

  • Николаевская сопка
  • Живописная панорама на Столбы, Енисей и Бобровый лог
  • Музей-пароход Святитель Николай
  • Набережная Енисея
  • Стрелка
  • Памятник «Белая лошадь»
  • Вантовый мост
  • Памятник командору Резанову

В программе экскурсии:

  • Николаевская сопка на вершине которой расположена смотровая площадка, откуда открывается живописная панорама на Столбы, Енисей и Бобровый лог. Площадка состоит из двух уровней. На верхнем — амфитеатр, на нижнем — «парящий мост», с которого получаются неимоверные фотографии.
  • Музей-пароход Святитель Николай — корабль, расположенный в Красноярске на вечной стоянке. Мы расскажем, чем он знаменит и какие известные люди на нем плавали.
  • Набережная Енисея. Вы узнаете, от какого эвенкийского слова образовано название великой сибирской реки и действительно ли она делит Россию на две равные части.
  • Стрелка — место, где когда-то был основан Красноярск.
  • Памятник «Белая лошадь». Вы узнаете, когда открыли эту скульптурную композицию, какие легенды с ней связаны и что она символизирует.
  • Вантовый мост— один из главных символов Красноярска. На нем вы ощутите дыхание самой полноводной реки России и насладитесь панорамой города.
  • Памятник командору Резанову. Вы оцените современный монумент, посвященный дипломату, начальнику первой русской кругосветной экспедиции и главному герою рок-оперы «Юнона и Авось».
Организационные детали
  • За рулем профессиональный водитель-экскурсовод, турист находится на пассажирском сидении мотоцикла.
  • Будьте трезвы. Для тех, кто решил «зарядить для храбрости», и это заметно по его поведению, мотоэкскурсия не состоится. То же самое касается любых других веществ, изменяющих сознание.
  • Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной.
  • Проведение экскурсии возможно и в тёмное время суток, когда город особенно красив.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Мотоциклетный шлем
Что не входит
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 12:00, 16:00, 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • За рулем профессиональный водитель-экскурсовод, турист находится на пассажирском сидении мотоцикла.
  • Будьте трезвы. Для тех, кто решил «зарядить для храбрости», и это заметно по его поведению, мотоэкскурсия не состоится. То же самое касается любых других веществ, изменяющих сознание.
  • Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной.
  • Проведение экскурсии возможно и в тёмное время суток, когда город особенно красив
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница, суббота, воскресенье в 12:00, 16:00, 19:00

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