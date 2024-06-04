Экскурсии к горам Красноярска

Найдено 6 экскурсий в категории «Горы» в Красноярске, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны
Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Начало: На остановке «Медицинский переулок»
«Также есть интересные варианты и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 12 чел.
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500 за всё до 4 чел.
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
«Далее наш путь пройдет через город Дивногорск — город у «Дивных гор», который получил свое название вполне заслуженно, великолепие и красота гор, окружающих город просто поражает»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
«Вы узнаете о ценности этих мест для красноярцев и об их роли в фольклоре, полюбуетесь видами на горы и долины и, если останутся силы, покорите самую длинную лестницу в России»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
    Огромное спасибо Евгении за замечательную экскурсию. Евгения помогала всю дорогу. Рассказала много интересного. Экскурсия прошла очень легко, получили много эмоций. Сделала нам замечательные фотографии.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Удивительный Красноярск: горы и Енисей
    Экскурсия для двоих. Гид Светлана забрала нас на своей машине из отеля в Бобровом логе по нашей просьбе. Она нам
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    показала Царь-Рыбу, Дивногорск, Красноярскую ГЭС, Красноярское водохранилище и Церковь в Усть-Мане. По окончанию экскурсии любезно отвезла нас в кафе. Экскурсия прошла неторопливо и информативно. Светлане большое спасибо!

  • К
    Ксения
    3 мая 2024
    Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
    Отличное путешествие! Чтобы встретиться с этим гидом и сходить на Торгашинский хребет я перенесла поездку на день и это было правильным
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    решение. Это было настоящее путешествие. Мы прошли за 8 часов 28 км. Прошли по хребту и потом поднялись на вулкан. Экскурсия была в формате беседы и Алексей ответил на все вопросы. Эрудиция этого человека потрясает. Ещё бы сходила с ним на экскурсию. У него при себе были палки для Хайкинга, одну из которых он дал мне. Готов был нести на себе два рюкзака. Дал горячего чая. Количество опции поражает)

  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Удивительный Красноярск: горы и Енисей
    Мы увидели значимые достопримечательности правого берега Енисея: от Бобрового лога до Красноярского "моря". С погодой немного не повезло, бы жуткий
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    ветер, но виды офигенные. Светлана учла наши пожелания по поводу места встречи и места окончания экскурсии, доброжелательна, учтива. Хотелось больше истории.

  • Н
    Наталья
    26 декабря 2023
    Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
    Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом мы пришли к выводу,
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    что этот вариаонт для нас пенсионеров 65+ будет сложноватым. Спасибо огромное нашему гиду. Он специально для нас подобрал удобный путь с просто завораживающими видами. Во время нашего путешествия он рассказал нам много интересного и о местных достопримечательностях, а так же о своих путешествиях по миру. Было очень занимательно. Одно можно сказать: после таких путешествий хочется не останавливаться на 65+, а продолжать и в 75+ и в 85+ восхищаться нашей природой. Спасибо большое!! Оськина Наталья Ивановна. Новосибирск.

    Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом ЭлиасомМаршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом ЭлиасомМаршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом ЭлиасомМаршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом
  • К
    Ксения
    4 ноября 2023
    Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
    Приезжали с классом дочери в Красноярск по образовательному маршруту связанному с жизнью художника В. И. Сурикова, но решили разбавить академические
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    заведения небольшим походом по местам природным, где собственно тоже бывал Суриков, так как мать его из Торгашино. Виды прекрасные, есть куда присесть отдохнуть, главное одеваться по погоде и обувь хорошую иметь. Алексей прекрасный рассказчик, детям с ним было интересно: и юмор уместный, и внимательность и ликбез по породам и много интересных историй, в общем все, что надо для подростков, спасибо!!!

    Приезжали с классом дочери в Красноярск по образовательному маршруту связанному с жизнью художника В. И. Сурикова

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Горы»

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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
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