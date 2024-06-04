1 чел.
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3.5 часа
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Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны
Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Начало: На остановке «Медицинский переулок»
«Также есть интересные варианты и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
«Далее наш путь пройдет через город Дивногорск — город у «Дивных гор», который получил свое название вполне заслуженно, великолепие и красота гор, окружающих город просто поражает»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
«Вы узнаете о ценности этих мест для красноярцев и об их роли в фольклоре, полюбуетесь видами на горы и долины и, если останутся силы, покорите самую длинную лестницу в России»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Евгении за замечательную экскурсию. Евгения помогала всю дорогу. Рассказала много интересного. Экскурсия прошла очень легко, получили много эмоций. Сделала нам замечательные фотографии.
- ЮЮлия3 июня 2024Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
- ИИрина3 июня 2024Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
- ООльга13 мая 2024Экскурсия для двоих. Гид Светлана забрала нас на своей машине из отеля в Бобровом логе по нашей просьбе. Она нам
- ККсения3 мая 2024Отличное путешествие! Чтобы встретиться с этим гидом и сходить на Торгашинский хребет я перенесла поездку на день и это было правильным
- ЕЕлена29 апреля 2024Мы увидели значимые достопримечательности правого берега Енисея: от Бобрового лога до Красноярского "моря". С погодой немного не повезло, бы жуткий
- ННаталья26 декабря 2023Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом мы пришли к выводу,
- ККсения4 ноября 2023Приезжали с классом дочери в Красноярск по образовательному маршруту связанному с жизнью художника В. И. Сурикова, но решили разбавить академические
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Горы»
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