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что этот вариаонт для нас пенсионеров 65+ будет сложноватым. Спасибо огромное нашему гиду. Он специально для нас подобрал удобный путь с просто завораживающими видами. Во время нашего путешествия он рассказал нам много интересного и о местных достопримечательностях, а так же о своих путешествиях по миру. Было очень занимательно. Одно можно сказать: после таких путешествий хочется не останавливаться на 65+, а продолжать и в 75+ и в 85+ восхищаться нашей природой. Спасибо большое!! Оськина Наталья Ивановна. Новосибирск.