Всего в часе езды от Красноярска вас ждёт рукотворное море: бескрайние водные просторы, отвесные скалы, хвойные леса и тишина, нарушаемая лишь плеском волн. Вы сядете на комфортабельную яхту или стремительный тримаран — и прокатитесь по Бирюсинскому заливу. Посмотрите на карстовые пещеры, остров Черепаха, скалы Царские ворота и Глаз Дракона.
Описание экскурсии
Маршрут начнётся и завершится на причале в Шумихе. Вы отправитесь по Красноярскому морю в Бирюсинский залив — одно из самых живописных мест водохранилища.
Увидите:
- высокие крутые горы со скальными выступами, гротами и арками
- живописные карстовые пещеры
При подходящем уровне воды сделаем остановки с выходом на берег:
- у Мамонтовой пещеры — можем исследовать внутреннее пространство
- возле скалы Царские ворота — природной арки, где можно насладиться видом на залив, сделать фото и искупаться
По пути вы также увидите:
- остров Черепаха — каменистый остров с формами, напоминающими панцирь
- Безымянный мыс — место для отдыха и купания в тёплую погоду
- Каменный город — скалы, образующие «здания» и «улицы»
- Глаз Дракона — скальное образование необычной формы
Организационные детали
- Плывём на комфортабельной яхте или тримаране — зависит от количества пассажиров и наличия мест. Спасательные жилеты для каждого пассажира и спасательные круги в наличии. Перед отправлением проводится инструктаж
- До причала вы добираетесь самостоятельно. Время в пути — 1–1,5 ч без остановок. В пиковый сезон возможны пробки, учитывайте это!
- По запросу за доплату можем организовать трансфер — детали в переписке
- С вами будет капитан из нашей команды
Виды судов
- Яхты: пассажировместимость до 10 человек, открытая палуба, кают-компания
- Тримараны: пассажировместимость до 10 человек, только посадочные места
Причины возможной отмены и переноса прогулки
- метеоусловия: сильный ветер, дождь, низкие температуры, гроза. Организатор вправе отменить прогулку по метеоусловиям
- запреты береговой охраны или МЧС
- технические неполадки судна
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Шумиха
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5 туристов
Я очень люблю дарить землякам и гостям города прекрасные истории о жизни родного города от истоков к современности. Организую водные прогулки на яхтах и тримаранах вместе со своими коллегами.
