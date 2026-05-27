Сибирская Атлантида: на яхте или тримаране - по Красноярскому морю

С возможными остановками у Мамонтовой пещеры и скалы Царские ворота
Всего в часе езды от Красноярска вас ждёт рукотворное море: бескрайние водные просторы, отвесные скалы, хвойные леса и тишина, нарушаемая лишь плеском волн. Вы сядете на комфортабельную яхту или стремительный тримаран — и прокатитесь по Бирюсинскому заливу. Посмотрите на карстовые пещеры, остров Черепаха, скалы Царские ворота и Глаз Дракона.
Описание экскурсии

Маршрут начнётся и завершится на причале в Шумихе. Вы отправитесь по Красноярскому морю в Бирюсинский залив — одно из самых живописных мест водохранилища.

Увидите:

  • высокие крутые горы со скальными выступами, гротами и арками
  • живописные карстовые пещеры

При подходящем уровне воды сделаем остановки с выходом на берег:

  • у Мамонтовой пещеры — можем исследовать внутреннее пространство
  • возле скалы Царские ворота — природной арки, где можно насладиться видом на залив, сделать фото и искупаться

По пути вы также увидите:

  • остров Черепаха — каменистый остров с формами, напоминающими панцирь
  • Безымянный мыс — место для отдыха и купания в тёплую погоду
  • Каменный город — скалы, образующие «здания» и «улицы»
  • Глаз Дракона — скальное образование необычной формы

Организационные детали

  • Плывём на комфортабельной яхте или тримаране — зависит от количества пассажиров и наличия мест. Спасательные жилеты для каждого пассажира и спасательные круги в наличии. Перед отправлением проводится инструктаж
  • До причала вы добираетесь самостоятельно. Время в пути — 1–1,5 ч без остановок. В пиковый сезон возможны пробки, учитывайте это!
  • По запросу за доплату можем организовать трансфер — детали в переписке
  • С вами будет капитан из нашей команды

Виды судов

  • Яхты: пассажировместимость до 10 человек, открытая палуба, кают-компания
  • Тримараны: пассажировместимость до 10 человек, только посадочные места

Причины возможной отмены и переноса прогулки

  • метеоусловия: сильный ветер, дождь, низкие температуры, гроза. Организатор вправе отменить прогулку по метеоусловиям
  • запреты береговой охраны или МЧС
  • технические неполадки судна

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Шумиха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5 туристов
Я очень люблю дарить землякам и гостям города прекрасные истории о жизни родного города от истоков к современности. Организую водные прогулки на яхтах и тримаранах вместе со своими коллегами.

