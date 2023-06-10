Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы

Таёжная сказка

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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к самым знаменитым скалам — Перья, Дед, Бабка, Львиные ворота. Приехать в Красноярск и не побывать на Столбах?! Считайте тогда, что Вы и не были в нашем городе!
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
Ближайшие даты:
10
июн
24
июн
8
июл
22
июл
5
авг
19
авг

Что вас ожидает:

  • Национальный парк Красноярские Столбы.
  • Скалы:
  • Перья
  • Дед
  • Бабка
  • Внучка
  • Львиные ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут

Это сказочный пеший маршрут, который длится 6-7 часов.
Но Вы не пугайтесь, самое сложное будет — это подняться в одну горку «Пыхтун», в основном маршрут достаточно простой, конечно, если Вы привыкли к долгим прогулкам! Поверьте, эти умопомрачительные виды стоят всех ваших усилий!

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Услуги транспорта
Место начала и завершения?
Остановка Турбаза (ул. Свердловская)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Наш менеджер вышлет Вам информацию по экскурсии сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
На весь день
Красноярские Столбы
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