Таёжная сказка
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к самым знаменитым скалам — Перья, Дед, Бабка, Львиные ворота. Приехать в Красноярск и не побывать на Столбах?! Считайте тогда, что Вы и не были в нашем городе!
Ближайшие даты:
10
июн
июн
24
июн
июн
8
июл
июл
22
июл
июл
5
авг
авг
19
авг
авг
Что вас ожидает:
- Национальный парк Красноярские Столбы.
- Скалы:
- Перья
- Дед
- Бабка
- Внучка
- Львиные ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут
Это сказочный пеший маршрут, который длится 6-7 часов.
Но Вы не пугайтесь, самое сложное будет — это подняться в одну горку «Пыхтун», в основном маршрут достаточно простой, конечно, если Вы привыкли к долгим прогулкам! Поверьте, эти умопомрачительные виды стоят всех ваших усилий!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Услуги транспорта
- Место начала и завершения?
- Остановка Турбаза (ул. Свердловская)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Наш менеджер вышлет Вам информацию по экскурсии сразу после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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