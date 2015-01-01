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Визитная карточка Красноярска — «Столбы»

Город-Сказка
Город-Сказка – Гид из Красноярска
Приехать в Красноярск и не сходить на Столбы — значит не получить полного впечатления о столице края.

Столбы — это чудо, которое сотворила природа.

Глядя на них, у каждого возникают свои мысли.

Одни задумываются о себе, о своём месте в этом мире.

Другие вдруг понимают, что такое природа и что её надо беречь.

А третьим хочется покорить ещё одну вершину.

Претворить все эти мысли в жизнь, вам поможет наша кскурсия.

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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Визитная карточка Красноярска — «Столбы»
Визитная карточка Красноярска — «Столбы»

Что вы увидите

  • Национальный парк «Красноярские Столбы»
  • Скала «Чёртов палец»
  • Скала «Первый Столбы»
  • Скала «Бабка и внучка»
  • Скала «Дед»
  • Скала «Перья»
  • Скала «Спящий лев»
  • Скала «Четвёртый Столбы»
  • Скала «Третий Столбы»
  • Скала «Второй Столб»
Национальный парк 🌳 «Красноярские Столбы»
«Красноярские столбы» — нетронутый уголок неповторимой сибирской природы в окрестностях Красноярска, первый в истории 📖 заповедник на территории Красноярского края. Заповедник «Столбы» имеет протяженную во времени и сложную историю 📖 происхождения: долгое время на территории нынешнего Красноярского заповедника велась заготовка леса для нужд отопления города, для добычи строительного камня взрывались скалы, процветала охота.
Статус заповедника «Столбы» получили в 1925 году — инициатива создания происходила от австрийских военнопленных, которые привлекались на лесозаготовку в скальных районах. С тех пор хозяйственная деятельность на территории заповедника прекратилась и «Столбы» находятся под охраной государства. Сегодня «Столбы» — это центр притяжения горожан и гостей Красноярска, в год заповедник посещают 320000 человек.
Свою известность заповедник «Столбы» получил благодаря причудливой форме скал, вдоль которых пролегают основные туристические тропы. Одну из скал заповедника — «Такмак», видно из любой части исторического центра города. Заповедник разделён на три района, два из которых — Такмаковский район и Центральные столбы открыты для посещений круглый год. Разработана целая сетка туристических маршрутов различной протяженности, от 3 до 28 километров — для удобства в ориентировании на территории заповедника можно приобрести карту. Любители погружения в природу могут снять домик или место под палатку на кордоне Нарым.
В настоящее время идёт процесс превращения заповедника «Столбы» в национальный парк 🌳 — возводится инфраструктура, улучшаются условия отдыха. На территории заповедника созданы точки общественного питания, площадки для отдыха и спортивные объекты, построены современный визит-центр, где можно зарядить телефон и приобрести сувениры 🎁.
Важная информация
  • Время и место отъезда может корректировать группа по своему желанию.
  • Маршрут может быть изменён по желанию клиента.
  • На экскурсии 🧭 вам понадобиться комфортная обувь, желательно небольшой перекус, фотоаппарат.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Любой удобный адрес для заказчика
Визитная карточка Красноярска — «Столбы»
Визитная карточка Красноярска — «Столбы»
Визитная карточка Красноярска — «Столбы»
Визитная карточка Красноярска — «Столбы»
Визитная карточка Красноярска — «Столбы»
Визитная карточка Красноярска — «Столбы»
Визитная карточка Красноярска — «Столбы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Город-Сказка
Город-Сказка
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