Национальный парк 🌳 «Красноярские Столбы»

«Красноярские столбы» — нетронутый уголок неповторимой сибирской природы в окрестностях Красноярска, первый в истории 📖 заповедник на территории Красноярского края. Заповедник «Столбы» имеет протяженную во времени и сложную историю 📖 происхождения: долгое время на территории нынешнего Красноярского заповедника велась заготовка леса для нужд отопления города, для добычи строительного камня взрывались скалы, процветала охота.

Статус заповедника «Столбы» получили в 1925 году — инициатива создания происходила от австрийских военнопленных, которые привлекались на лесозаготовку в скальных районах. С тех пор хозяйственная деятельность на территории заповедника прекратилась и «Столбы» находятся под охраной государства. Сегодня «Столбы» — это центр притяжения горожан и гостей Красноярска, в год заповедник посещают 320000 человек.

Свою известность заповедник «Столбы» получил благодаря причудливой форме скал, вдоль которых пролегают основные туристические тропы. Одну из скал заповедника — «Такмак», видно из любой части исторического центра города. Заповедник разделён на три района, два из которых — Такмаковский район и Центральные столбы открыты для посещений круглый год. Разработана целая сетка туристических маршрутов различной протяженности, от 3 до 28 километров — для удобства в ориентировании на территории заповедника можно приобрести карту. Любители погружения в природу могут снять домик или место под палатку на кордоне Нарым.

В настоящее время идёт процесс превращения заповедника «Столбы» в национальный парк 🌳 — возводится инфраструктура, улучшаются условия отдыха. На территории заповедника созданы точки общественного питания, площадки для отдыха и спортивные объекты, построены современный визит-центр, где можно зарядить телефон и приобрести сувениры 🎁.

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